Elecciones generales 29-N, en directo | Encuestas y última hora de Pedro Sánchez y la campaña de PP, PSOE y Vox
La campaña de las elecciones generales se centra en la Diputación Permanente del Congreso y la entrevista a Pedro Sánchez en Espejo Público.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Se acercan las elecciones generales del 29-N. En el ámbito parlamentario, la Diputación Permanente del Congreso se reúne este miércoles para votar siete decretos ley de vital importancia.
En paralelo, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, acude a las 09:00 horas al plató de Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso.
A la misma hora, en los micrófonos de 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, la ministra socialista Isabel Rodríguez y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, protagonizarán un debate sobre vivienda.
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Elecciones generales 29N | Los ministros combinan el sprint electoral con la gestión institucional y la crisis migratoria
El ala socialista del Ejecutivo compagina la acción de Gobierno con el empuje final de la campaña.
Destaca la reunión del Comité Especializado de Situación sobre Ceuta, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres con la presencia de cinco titulares más, en un claro intento de evidenciar capacidad de respuesta ante los recientes repuntes migratorios.
Simultáneamente, pesos pesados como Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) o Félix Bolaños (Justicia) exprimen su perfil institucional con visitas sobre el terreno en Córdoba, Madrid y Tarragona, respectivamente.
Este despliegue de gestión busca avalar la solvencia del proyecto liderado por Pedro Sánchez frente al marcaje de la oposición en este disputado 2026.
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Elecciones generales 29N | El PP exprime el tirón de Rajoy y Tellado mientras Frente Amplio moviliza a Colau
La maquinaria para las elecciones se despliega con fuerza sobre el territorio autonómico. El PP busca capitalizar sus feudos recurriendo al expresidente Mariano Rajoy, que comparte agenda en Asturias por la mañana y clausura un acto vespertino en Zamora.
Mientras tanto, Miguel Tellado se multiplica entre Ourense y A Coruña. En el flanco progresista, Frente Amplio redobla su apuesta por movilizar al electorado urbano con la presencia simultánea de su candidata Ada Colau y figuras como Toni Valero en Gijón.
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Elecciones generales 29N | La ofensiva mediática marca la jornada con Sánchez, Montero y Álvarez de Toledo en antena
El frente audiovisual acapara gran parte del protagonismo en la agenda de los partidos este miércoles. El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, arranca la mañana marcando el relato político con una entrevista en 'Espejo Público'.
En paralelo, la candidata de Podemos, Irene Montero, diseña un doblete mediático con su presencia matinal en RNE y una aparición nocturna en el 'prime time' de Informativos Telecinco.
La estrategia conservadora, por su parte, apuesta por un acto de alto voltaje internacional: la 'número dos' del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, protagoniza un foro presentado vía telemática por la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado.