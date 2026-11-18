Se acercan las elecciones generales del 29-N. En el ámbito parlamentario, la Diputación Permanente del Congreso se reúne este miércoles para votar siete decretos ley de vital importancia.

En paralelo, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, acude a las 09:00 horas al plató de Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso.

A la misma hora, en los micrófonos de 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, la ministra socialista Isabel Rodríguez y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, protagonizarán un debate sobre vivienda.