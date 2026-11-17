Proponen reformar la Constitución para convertir la vivienda en un derecho fundamental, anteponiendo la función social de la propiedad, con el objetivo de crear 1,5 millones de pisos asequibles en 12 años.

El programa contempla topar el precio del alquiler en zonas tensionadas para todos los propietarios y prohibir de forma permanente los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional.

La formación plantea implantar el contrato de alquiler indefinido por defecto, obligando a indemnizar al inquilino con un año de renta si el casero no avisa de la no renovación con seis meses de antelación.

Frente Amplio propone legalizar la "huelga de alquileres", permitiendo a los inquilinos dejar de pagar la renta e ingresar el dinero en el juzgado ante abusos o fallos de habitabilidad, impidiendo el desahucio.

El programa electoral de Frente Amplio se centra en la vivienda con una batería de medidas para intervenir el mercado. La formación de Ada Colau plantea legalizar la llamada "huelga de alquileres". Es decir, que el inquilino deje de pagar al casero, sin abandonar la vivienda, hasta la resolución del conflicto.

Los inquilinos podrían recurrir a esa "huelga de alquiler" en "supuestos de abusos sistémicos o incumplimientos graves de las condiciones de habitabilidad" por parte de los caseros.

En lugar de abonar la renta al propietario, el inquilino depositaría el dinero mediante un procedimiento de "consignación judicial", es decir, en el juzgado, mientras dura la "huelga" y se negocia con el casero.

Durante ese tiempo, el casero tendría que seguir haciendo frente a los gastos de la vivienda, el IBI o la comunidad, sin percibir un euro.

Con ello, Frente Amplio pretende demostrar que el inquilino no deja de pagar por insolvencia, sino como forma de presión para resolver un conflicto con el casero.

Eso sí, "sin que ello pueda ser esgrimido como causa judicial de desahucio", según contempla la formación de Colau.

Frente Amplio lo presenta como una forma de proteger a los inquilinos de las cláusulas abusivas, obligar a los caseros a cumplir con sus obligaciones e impedir el desahucio de quienes se declaren en huelga.

Se trataría de un cambio de paradigma en España, donde hoy no existe un derecho general de "huelga de alquileres" que permita al inquilino dejar de pagar de forma unilateral.

Junto a la huelga de alquileres, la formación propone aprobar una Carta Estatal de Derechos de las Personas Inquilinas para reforzar "la defensa legal de los inquilinos e inquilinas frente a los abusos".

Para ello, plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que "la existencia de cláusulas abusivas sea causa de oposición".

Un nuevo resquicio para alargar los procedimientos de desahucio.

Alquiler indefinido

Otra de las medidas estrella es el contrato indefinido por defecto.

La prórroga será obligatoria en periodos automáticos de 5 años, o 7 si el casero es una persona jurídica.

En la práctica, el propietario vería limitada la capacidad de disponer de su propia vivienda.

Si el casero no avisa con 6 meses de antelación de que no renovará el contrato, deberá indemnizar al inquilino con 12 mensualidades.

Una penalización equivalente a un año entero de renta.

Además, se prohibirían de forma permanente, con rango de ley, los desahucios de personas y familias vulnerables sin que la Administración haya proporcionado antes una "alternativa habitacional, digna, adecuada y estable".

Frente Amplio defiende además limitar el precio del alquiler en todas las zonas tensionadas con una fórmula que garantice la renta más baja para el inquilino.

El tope será la cifra menor entre el 25% de la renta neta media por hogar y el índice SERPAVI.

El SERPAVI es el índice de referencia que elabora el Ministerio de Vivienda a partir de los alquileres que los caseros declaran a Hacienda.

Hoy se aplica como techo sobre todo a los grandes tenedores en zonas tensionadas, pero Frente Amplio lo extendería a todos los propietarios.

Colau plantea también desarrollar en la Ley de Arrendamientos Urbanos una figura contractual que regule el alquiler de viviendas para "servicios de carácter social que ofrecen alojamiento" en condiciones asequibles.

Reforma constitucional

El programa incluye también la reforma del artículo 47 de la Constitución, que recoge que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

Además, establece que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Frente Amplio pretende convertir el derecho a la vivienda en un derecho fundamental con la máxima protección jurídica.

Un cambio que exigiría el procedimiento agravado del artículo 168: dos tercios de ambas Cámaras, disolución de las Cortes y referéndum.

Además, la reforma consagraría la prevalencia de la función social de la propiedad "sobre cualquier interés comercial o especulativo".

Es decir, relegar aún más el derecho a la propiedad privada que reconoce el artículo 33.

También recogería la prohibición expresa de "ejecuciones hipotecarias o desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional digna a cargo de la administración pública".

Con este conjunto de medidas, Frente Amplio pretende blindar a los inquilinos frente a la especulación y frente a los propios propietarios.

Su promesa es crear 1,5 millones de viviendas de alquiler asequible en 12 años.

Según expresan desde la propia formación, se pretende "garantizar el derecho a la vivienda a la mayoría social" de España y que "nadie tenga que sufrir a final de mes sobre si va a poder pagar o no el alquiler".

Su pretensión es "rescatar la vivienda de las garras de los fondos buitre y devolverla a la ciudadanía que son los legítimos propietarios del derecho a la vivienda", según sentencian desde la coalición de Ada Colau. Sin embargo, la mayoría de caseros en España son particulares y pequeños propietarios.