El sector privado insta al próximo Gobierno a pactar un plan de choque plurianual priorizando la rehabilitación urgente del sistema antes de iniciar nuevas obras.

Este deterioro se produce a pesar de registrar un récord de recaudación tributaria y de haber recibido más de 100.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

Diversas patronales estiman que el déficit de conservación acumulado en las redes ferroviarias, hídricas y de carreteras alcanza al menos los 17.000 millones de euros.

Las infraestructuras clave en España se encuentran en un punto crítico de saturación debido a la falta de presupuestos y al desvío de fondos hacia nuevos proyectos en lugar de su mantenimiento.

Las tragedias ferroviarias de Adamuz y de Urda que se cobraron la vida de 115 personas en menos de nueve meses son solo la punta del iceberg de un sistema de infraestructuras español que ha entrado en un punto crítico de saturación.

Un peligroso cóctel que mezcla un aumento de la demanda, la congestión de las redes por falta de planificación, el deterioro por un peligroso déficit de mantenimiento y la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023.

Diferentes patronales advierten que solo entre redes hídricas, carreteras e infraestructuras ferroviarias (aunque el problema también se extiende a la energía) hay un desequilibrio de mantenimiento de, al menos, 17.000 millones que se hace urgente cubrir. Sin contar con nuevas inversiones.

Este déficit se ha agravado en el momento de mayor recaudación tributaria del Estado, donde los ingresos han crecido más de un 50%. El Gobierno además ha contado con la inversión de los fondos europeos Next Generation, 102.000 millones de inyección extra a las cuentas públicas en el Plan de Recuperación desde 2021, aproximadamente el 6% anual del PIB.

¿Qué ha pasado? Economistas y patronales advierten de que la falta de presupuestos ha frenado la tasa de reposición y de que, históricamente —un modelo que los Next Generation han reproducido—, la obra pública se ha orientado a nuevos proyectos en lugar de al mantenimiento de los ya realizados.

Esto generó que no se cubrieran los problemas más urgentes para conservar y reparar las infraestructuras y, por tanto, el déficit se siguió acumulando en los cinco años del Plan de Recuperación.

Es así como el sector privado califica la legislatura que comenzó a finales de 2023 como "perdida" en términos de infraestructuras y exigen que sea una de las grandes prioridades tras el 29-N, sea cual sea el color político del nuevo Gobierno.

El problema

Los usuarios de las redes de infraestructuras notan que cada día que pasa los servicios públicos se deterioran más. La credibilidad de la alta velocidad quedó muy tocada tras los accidentes de Urda y Adamuz, pero esta percepción se extiende a las carreteras, el sistema eléctrico y a las infraestructuras hídricas.

El diagnóstico es unánime entre los expertos: hay un déficit crónico e histórico de infraestructuras que las administraciones -central, autonómica y local- no están abordando.

El problema es que debe existir voluntad política para solucionarlo de forma urgente y en todos los niveles políticos y de gestión. De lo contrario, puede ser demasiado tarde.

Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) el déficit acumulado de inversión en mantenimiento de infraestructuras no solo es 17.000 millones desde 2018, sino que además se habrían necesitado 76.000 millones adicionales para mantener la ratio de capital.

El desequilibrio del sector ferroviario fue de 3.600 millones; el de las infraestructuras hidráulicas de 5.500 millones; y el del mantenimiento de carreteras de 1.300 millones.

Es verdad que la inversión pública en infraestructuras crece, en gran parte gracias al aumento de la recaudación tributaria, del 56% desde 2018 a 2025 (116.671 millones más); y de los fondos europeos NextGen.

Pero el gran déficit sigue siendo el mantenimiento con 1.500 millones al año respecto de lo que los expertos consideran necesario para compensar el desgaste y de 1.050 en relación a la media de la Unión Europea.

Con un 20,4% del PIB, la intensidad inversora en España está muy alejada de países como Irlanda (30%), Estonia (27,1%) o la República Checa (26,6%) y también es sensiblemente inferior a la de otras economías de nuestro tamaño como Francia (22,8%) y Alemania (21,2%).

Los hechos

1. Se dispara el déficit de inversión en infraestructuras... Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) el déficit acumulado de inversión en mantenimiento de infraestructuras es de 17.000 millones desde 2018. Y mantener la ratio de capital habría necesitado un volumen adicional de 76.000 millones en siete años.

2. ... y se agudiza en ferrocarriles, agua y carreteras Estas mismas estimaciones indican que entre 2018 y 2024 el déficit del sector ferroviario fue de 3.600 millones; el de las infraestructuras hidráulicas públicas de 5.500 millones; y el del mantenimiento de carreteras de 1.300 millones de euros.

3. El déficit acumulado de las carreteras llega a los 13.500 millones Según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), el déficit acumulado en la conservación de la red viaria supera los 13.000 millones de euros en la red interurbana. Además, más del 52% de las carreteras y autovías presentan deterioros graves.

4. Y el de la distribución eléctrica llega a los 6.000 millones al año A principios de 2026, el grado de saturación de los nudos de la red alcanzó el 86% y según una estimación de la patronal APPA, en 2025 se desaprovechó el 20% de la energía renovable. El sector estima una inversión necesaria de hasta 6.300 millones al año para adaptar las redes de distribución.

5. Las inversiones aumentan... Según BBVA, la inversión pública en infraestructuras viarias, ferroviarias, hidráulicas, portuarias y aeroportuarias se situó en 16.114 millones en 2025. La inversión ministerial aumentó un 59% hasta 8.118 millones y entre 2019 y 2025 se acumularon 18.418 millones en licitaciones de fondos 'Next Generation'.

6. ... pero el mantenimiento sigue siendo insuficiente No obstante, la inversión media anual destinada al mantenimiento de infraestructuras entre 2018 y 2024 fue de 10.500 millones de euros, cifra inferior a los 12.000 millones anuales que los expertos estiman necesarios sólo para compensar el desgaste y la depreciación de las redes existentes.

7. La brecha con la Unión Europea es de 1.050 millones al año En términos anuales la economía española habría necesitado invertir entre 2014 y 2024 alrededor de 1.050 millones al año adicionales para igualar la intensidad inversora de la Unión Europea..

8. Las necesidades para la próxima década superan los 120.000 millones Seopan cifra en 127.341 millones la inversión mínima necesaria para cumplir con los objetivos de modernización y adaptación entre 2025-2035. De este montante, 58.369 millones deben ser para carreteras, 48.692 a infraestructuras hidráulicas y 20.280 para el ferrocarril.

El análisis

En las redes ferroviarias el problema de la alta velocidad es el mejor ejemplo del deterioro por un mayor uso que no ha ido acompañado del mantenimiento necesario. Esto multiplica los fallos del sistema, los retrasos y los accidentes.

Los pasajeros se han duplicado desde el comienzo de la liberalización ferroviaria en 2021 (con la incorporación de los privados Ouigo e Iryo) llegando a los 44,5 millones de viajeros.

Pero se ha producido un déficit de inversión de Adif en mantenimiento de la alta velocidad superior a los 700 millones. Y eso que la compañía ha recibido más de 2.900 millones de fondos NextGen, convirtiéndose en el mayor beneficiario de este programa.

Pero el problema se ha extendido a todo el sector. En el caso de la red convencional y de Cercanías, el gasto de mantenimiento por kilómetro sigue por debajo de la media europea, provocando averías recurrentes en catenarias, señalización y material rodante, especialmente en las redes de Madrid y Cataluña.

En cuanto a la electricidad, el apagón de abril del año pasado es el gran punto negro de la gestión del actual Gobierno. El cero energético dejó a España (y parte de Portugal) sin luz durante casi doce horas.

El colapso se produjo por un desajuste interno y una sobretensión que provocó una desconexión en cascada tras dos oscilaciones previas en el sur peninsular. Un problema de desequilibrio de las fuentes de energía, sobreestimando la aportación de las fuentes renovables y discriminando el resto del mix energético.

Este apagón expuso las costuras y las debilidades estructurales de una red eléctrica diseñada para el siglo pasado y que no se ha actualizado para gestionar una energía renovable que ha aumentado la generación en más de un 10%.

El problema es que el despliegue masivo de energía solar y eólica no ha ido acompañado de una ampliación equivalente en las redes de transporte y distribución. Según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), en 2025 se desaprovechó cerca del 20% de la energía renovable porque las líneas no podían absorber.

En el caso de las carreteras, la Asociación Española de Carreteras (AEC) calcula que la red viaria con grietas, rodadas y socavones creció hasta los 34.000 kilómetros en 2025, y podría superar el 55% del total con algún tipo de deficiencia en 2026.

De hecho, datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) atribuyen al mal estado de la vía alrededor del 3% de los accidentes, más de un millar durante el último año. Por ello, la AEC estima que el déficit de mantenimiento está en torno a los 13.500 millones de euros.

En cuanto a las infraestructuras hídricas, los informes advierten que las redes urbanas muestran un fuerte envejecimiento. Según la Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua del INE, las pérdidas reales por fugas, roturas y averías en la red ascendieron a 624 hm³ al año, lo que representa el 14,6 % del agua suministrada.

Por otro lado, un estudio de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) y la ingeniería TYPSA advierte de la insuficiencia de presas, órganos de desagüe, sistemas de drenaje urbano y encauzamientos para gestionar tanto periodos de sequía prolongada como episodios de lluvias torrenciales como la DANA de Valencia.

El estudio concluye que España necesita movilizar 103.824 millones de euros en el periodo 2026-2035, aproximadamente 10.400 millones de euros al año, para garantizar el abastecimiento y cumplir los objetivos ambientales.

Numerosas obras de saneamiento, depuración y modernización de regadíos previstas para el trienio 2023–2025 se han retrasado hacia 2026 y 2027 por falta de ejecución presupuestaria.

Diferentes informes del Banco de España, Seopan y el IEE coinciden en señalar que ahora están pagando un modelo histórico de construcción que prioriza inaugurar obra nueva por encima de conservar lo que ya se había construido.

Esta situación coincide con el desplome histórico de la inversión pública a partir de la crisis de 2008 (bajando del 4% al 2% del PIB) que no se ha logrado revertir, ni con la combinación de la elevada recaudación tributaria actual y de los fondos NextGen.

Este gran despliegue de obra pública de los años ochenta y noventa no presupuestó costes de mantenimiento y ahora toda esa red construida hace 20 o 30 años está llegando al final de su vida útil a la vez.

Pese a ello, el presupuesto sigue priorizando la obra nueva. Un ejemplo es la alta velocidad: Adif destina gran parte de sus fondos a la construcción de nuevas vías, en lugar de reparar las existentes, como las de la línea Madrid-Sevilla, donde se han producido los siniestros de Adamuz y Urda.

Por otro lado, las sucesivas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por culpa de la fragmentación política, han congelado las partidas ordinarias de conservación y (desde 2023) impiden licitar planes plurianuales de mantenimiento con normalidad.

Los NextGen han aflorado los problemas de ejecución de proyectos de la Administración. Incluso cuando se presupuestan partidas importantes (como las vinculadas a los fondos UE), una parte significativa se queda sin ejecutar por cuellos de botella administrativos, lentitud en las licitaciones y falta de personal especializado.

Otros problemas sectoriales que también han frenado las inversiones tienen que ver con el bajo coste para el usuario de los servicios como las carreteras o el agua, en comparación al resto de la UE.

Del mismo modo, el mundo empresarial critica los frenos regulatorios a la inversión en el sistema eléctrico como el real decreto para regular los centros de datos o el desplome de la concesión de obra pública salpicada por decenas de casos de corrupción.

Las propuestas

Los accidentes de Adamuz y Urda, el apagón de abril de 2025 y el acelerado deterioro de carreteras, redes ferroviarias y sistemas hídricos en España evidencian un déficit de mantenimiento de al menos 17.000 millones de euros. Déficit que coincide, paradójicamente, con un momento de máxima recaudación y la inyección de 102.000 millones de fondos europeos Next Generation.

¿Dónde está por tanto todo ese dinero? La legislatura que ahora termina ha sido calificada como "perdida" por el sector porque los presupuestos frenaron la tasa de reposición y los fondos europeos se destinaron a nuevos proyectos no consensuados, dejando sin cubrir las necesidades más urgentes.

El próximo Gobierno debe priorizar la conservación y modernización de lo existente, la ejecución presupuestaria y la planificación plurianual.

1. Plan plurianual de mantenimiento y reposición de infraestructuras

Hay que aprobar un plan de choque plurianual que cubra el déficit de mantenimiento identificado por las patronales. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben garantizar una tasa de reposición suficiente y estable, de forma que el mantenimiento deje de ser la partida residual.

La ausencia de PGE ha agravado el problema. La próxima legislatura debe recuperar la planificación presupuestaria anual y plurianual vinculada a indicadores de estado de las redes.

2. Prioridad para la conservación de la red ferroviaria existente

Los pasajeros de la alta velocidad se han duplicado, esto no ha ido acompañado del mantenimiento necesario y el déficit de inversión en Adif supera los 700 millones de euros.

Hay que destinar una parte prioritaria de la inversión ferroviaria a la red de alta velocidad, convencional y Cercanías, elevando el gasto de mantenimiento por kilómetro al menos hasta la media europea.

Las averías recurrentes en catenarias, señalización y material de otro tipo, especialmente en Madrid y Cataluña, deben abordarse con planes de renovación concretos y plazos de ejecución vinculantes.

La liberalización sólo es sostenible si la infraestructura está en condiciones de soportar el incremento de agentes y de clientes.

3. Modernización de la red eléctrica y equilibrio del mix energético

El apagón de abril del año pasado expuso las debilidades de una red no preparada para el crecimiento de las renovables, que son energías inestables por definición.

Hay que acelerar la ampliación de las redes de transporte y distribución para absorber la generación renovable (en 2025 se desaprovechó cerca del 20%), reforzar la capacidad de almacenamiento y respaldo, y garantizar un mix equilibrado que no discrimine tecnologías firmes.

La planificación de la red debe ser independiente y técnica, con inversión suficiente para evitar nuevas desconexiones en cascada.

La transición energética, un objetivo más ideológico que técnico, no puede comprometer la seguridad del suministro.

4. Plan de rehabilitación de carreteras y reducción del déficit viario

La Asociación Española de Carreteras estima un déficit de mantenimiento de unos 13.500 millones y advierte de que más de 34.000 kilómetros presentaban deficiencias en 2025.

Hay que destinar recursos específicos a la reparación de grietas, rodadas y socavones, priorizando las vías con mayor siniestralidad (datos de la DGT atribuyen al mal estado de la vía alrededor del 3% de los accidentes).

La inversión debe combinarse con fórmulas de colaboración público-privada eficientes, y con un seguimiento público del estado de la red.

5. Ejecución de las obras hídricas pendientes y reducción de fugas

Se pierden más de 620 hm³ al año en fugas y roturas, y numerosas obras de saneamiento, depuración y modernización de regadíos previstas para 2023-2025 se han retrasado.

Hay que acelerar la ejecución de las inversiones ya comprometidas, modernizar las redes urbanas y las infraestructuras de regulación y drenaje necesarias para gestionar sequías y lluvias torrenciales.

La planificación hídrica debe anticiparse a los escenarios de menor precipitación y de episodios extremos, con plazos y financiación garantizados.

6. Consenso con el sector privado y mejor uso de los fondos europeos

Los fondos europeos Next Generation se destinaron principalmente a nuevos proyectos no consensuados con el sector, mientras el déficit de mantenimiento se acumulaba.

Hay que involucrar a las patronales y a las empresas en la priorización de inversiones, y reorientar los recursos disponibles hacia la rehabilitación y la eficiencia de las redes existentes.

La colaboración público-privada puede (y debe) acelerar la ejecución en carreteras, agua y ferrocarril, siempre que se garantice la transparencia y el interés general.

7. Medición de resultados y rendición de cuentas

Las políticas de infraestructuras deben disponer de indicadores públicos y vinculantes: kilómetros de red en buen estado, gasto de mantenimiento por kilómetro, porcentaje de energía renovable aprovechada, volumen de fugas en redes de agua, retrasos y averías ferroviarias, y grado de ejecución presupuestaria.

La legislatura "perdida" demuestra que los anuncios y los fondos no bastan si no se traducen en conservación efectiva.

Las medidas que no reduzcan el déficit de mantenimiento ni mejoren la fiabilidad de los servicios deben revisarse, si no descartarse por completo.

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Estas propuestas buscan corregir el desequilibrio que han dejado las redes saturadas y deterioradas en un momento de máxima disponibilidad de recursos.

Mientras el mantenimiento, poco atractivo mediáticamente para los políticos, siga siendo la partida residual y los fondos se destinen preferentemente a proyectos nuevos no consensuados, el riesgo de nuevas averías, retrasos y accidentes continuará creciendo. Y lo pagarán los españoles.