La Justicia obliga a Marlaska a conceder la medalla roja a un guardia civil que salvó la vida a 19 personas en la dana

La sentencia destaca el trato desigual del Ministerio respecto a otros agentes en situaciones similares y confirma que existió un riesgo real de electrocución y ahogamiento.

El tribunal anula la concesión del distintivo blanco al considerar acreditado que el agente del GEAS arriesgó su propia vida en una operación de rescate que duró 14 horas.

La Audiencia Nacional obliga a Interior a conceder la medalla roja, pensionada vitaliciamente, a un guardia civil por rescatar a 19 personas durante la DANA en Mira (Cuenca).

La Justicia ha dado la razón a un guardia civil que arriesgó su vida durante la dana el 29 de octubre de 2024 para rescatar a 19 personas atrapadas por las inundaciones en la localidad de Mira, en la provincia de Cuenca.

La sentencia, a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, ha sido dictada por la Sección Contencioso Administrativo nº3 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.

En su resolución, la Audiencia anula la decisión del Ministerio del Interior de concederle la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y reconoce su derecho a recibir la misma condecoración con distintivo rojo.

La medalla roja está reservada para actuaciones de extraordinario valor que implican riesgo de perder la vida. Está pensionada, y conlleva un incremento económico vitalicio (aproximadamente del 15% sobre el sueldo). En cambio, la blanca no lleva aparejada esa retribución.

La sentencia dictada el pasado 6 de noviembre, de la que ha sido ponente el magistrado César González Hernández, considera acreditado que el agente, destinado en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en Cuenca, protagonizó una intervención que reunía los requisitos exigidos para obtener la distinción superior.

“No cabe la menor duda del extraordinario valor puesto en su actuación de rescate en la dana", que no ha sido "reconocido y recompensado adecuadamente”, señala expresamente la sentencia.

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de octubre de 2024. Sobre las 4.30 horas, el agente y otro compañero del GEAS, que se encontraban libres de servicio, recibieron un aviso del Centro Operativo de Servicios de Cuenca alertando de que Mira estaba completamente inundada.

Ambos se desplazaron inmediatamente hasta la localidad, donde encontraron calles anegadas, fuertes corrientes, viviendas destrozadas y numerosos vecinos refugiados en las plantas superiores de sus casas.

Durante aproximadamente 14 horas participaron en una operación que permitió rescatar a 19 personas, entre ellas menores y vecinos especialmente vulnerables.

Para acceder a los inmuebles, tuvieron que utilizar una embarcación neumática, atravesar zonas con el agua a la altura del pecho y retirar troncos, muebles y electrodomésticos arrastrados por la corriente.

"Comprometía la seguridad"

La sentencia recoge el testimonio del otro agente que intervino, quien describió las condiciones extremas de la intervención.

“La fuerza de la corriente comprometía la seguridad de su compañero y la suya", recoge la resolución, "no dudaron en ningún momento de arriesgar sus vidas, lo que hiciera falta, estábamos salvando vidas”.

Uno de los episodios determinantes fue el rescate de una vecina que permaneció aislada durante 12 horas en la tercera planta de su vivienda.

El agua había destrozado parte del inmueble y bloqueado la entrada principal. Los agentes consiguieron evacuarla mediante una escalera colocada en una ventana situada a casi cuatro metros de altura.

La mujer declaró durante el procedimiento que no habría podido abandonar la vivienda por sus propios medios y que el agente del GEAS puso en riesgo su vida para salvarla.

El magistrado también destaca que existía “riesgo real de electrocución durante la intervención debido al contacto del agua con las instalaciones eléctricas de la vivienda”.

Trato desigual

El conflicto judicial comenzó después de que Interior concediera al miembro del GEAS, mediante una orden de mayo de 2025, la Cruz del Mérito con distintivo blanco.

El agente recurrió la decisión, defendido por la abogada María Cruz Pachón, del gabinete jurídico Suárez-Valdés, al considerar que su actuación merecía el distintivo rojo.

Su defensa aportó expedientes de otros guardias civiles propuestos para esa recompensa por rescates realizados durante las mismas inundaciones.

Entre ellos figuraban actuaciones en las que varios agentes atravesaron corrientes de agua para salvar a una mujer con hipotermia y otras intervenciones en las que los participantes sufrieron descargas eléctricas mientras auxiliaban a vecinos.

Interior defendió su decisión alegando que la concesión de condecoraciones corresponde a una potestad discrecional de la Administración y que no se había acreditado suficientemente el riesgo de muerte exigido para el distintivo rojo.

Sin embargo, el tribunal rechaza esa interpretación y considera vulnerado el principio de igualdad.

“Los casos examinados denotan en todos los casos acciones claramente demostrativas de extraordinario valor personal, iniciativa y serenidad ante el peligro, con puesta en riesgo cierto de la propia vida”, establece la sentencia.

El juez precisa que las intervenciones no fueron idénticas, pero sí presentaban circunstancias suficientemente similares para justificar el mismo reconocimiento.

La resolución concluye que “existen elementos fácticos suficientes para considerar que el recurrente se hace acreedor de la concesión".

Por ello, estima el recurso, anula la resolución administrativa y reconoce el derecho del agente a recibir la condecoración con todos sus efectos, sin imponer las costas del procedimiento.

La sentencia no es firme, ya que puede recurrirse en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de 15 días.