Vista del grupo de migrantes rescatados este sábado por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Acrux, en aguas cercanas a El Hierro. EFE.

1.488 inmigrantes rescatados en 24 horas en plena oleada de cayucos: la Ruta Canaria bate su récord histórico en 32 años

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LO ESENCIAL Las claves La Ruta Canaria bate su récord histórico al rescatar a 1.488 migrantes en 14 cayucos en tan solo 24 horas. El grueso de las llegadas se concentró en la isla de El Hierro, aunque también se registraron desembarcos en Gran Canaria y Tenerife. La cifra de rescatados asciende a 2.331 personas en las últimas 48 horas tras sumar las operaciones del viernes y el sábado. Entre los ocupantes procedentes de Senegal, Gambia y Mauritania se han contabilizado provisionalmente 108 mujeres y 167 menores.

Canarias ha vivido este sábado una jornada histórica de rescates de inmigrantes en el Atlántico, con ocho barcos de Salvamento y la Guardia Civil movilizados para socorrer a 14 cayucos con 1.488 ocupantes, la cifra más alta en un solo día en los 32 años de historia de la Ruta Canaria.

Con nuevas operaciones aún en marcha, esa cifra supera a las 1.461 personas que fueron rescatadas el 7 de noviembre de 2020, en aquel momento con el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) como epicentro de las llegadas.

Al operativo han contribuido seis embarcaciones de Salvamento Marítimo —Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania— y dos patrulleras de la Guardia Civil -la Río Tajo y la Río Guadiato-, con desembarcos fundamentalmente en El Hierro, pero también en Gran Canaria y Tenerife.

El balance provisional, elaborado con datos recopilados por EFE de Salvamento Marítimo y de los servicios de atención a pie de muelle, comprende doce cayucos con 1.235 personas en El Hierro, uno con 203 en Gran Canaria y otro con 50 en Tenerife.

Entre las 1.488 personas desembarcadas este sábado hay 108 mujeres y 167 menores, aunque son datos provisionales.

2.300 personas en 48 horas

Estas cifras no incluyen las dos operaciones de rescate que continúan abiertas ni las 122 personas de otro cayuco que llegó a La Restinga a las 23:55 horas del viernes, cinco minutos antes de finalizar la jornada.

En total, el viernes hubo ocho llegadas con 843 personas desembarcadas, que sumadas a las 1.488 desembarcadas de doce cayucos este sábado, eleva el balance a 2.331 inmigrantes en 22 cayucos en los dos días.

El grupo más numeroso de los recibidos este sábado en El Hierro ha desembarcado a las 17:26 horas: un cayuco con 240 personas, entre ellas 12 mujeres y 36 menores, que recibió la ayuda de la Salvamar Mízar tras seis días de travesía desde Gunjur, en Gambia. Sus ocupantes proceden de Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

La primera llegada del sábado se ha producido a las 4:01 horas, cuando la Navia ha desembarcado a 148 personas de un cayuco que había partido seis días antes de Kayar, en Senegal, entre ellas 18 mujeres y 12 posibles menores, pendientes de confirmación.

A las 8:15 horas se han registrado otras dos llegadas con 48 y 54 personas, respectivamente, y posteriormente la Acrux ha trasladado a La Restinga a los 47 ocupantes de otro cayuco, a las 9:24 horas, y a otros 85, a las 11:20.

La secuencia ha continuado con los desembarcos de 97 personas trasladadas por la Mízar a las 13:10 horas y de otras 71 por la Navia a las 13:58, antes de que la Diphda llevara a puerto a 60 ocupantes de dos cayucos, con 40 y 20 personas, a las 16:10.

Los últimos rescates del sábado han sido, hasta el momento, un cayuco con 171 personas a bordo que partió de M'Bour (Senegal) hace cinco días y otro con 214 ocupantes que salió de Thiaroye sur Mer (Senegal) hace seis días.

En este último, la patrullera de la Guardia Civil Guadiato y la Salvamar Navia tuvieron que sumar fuerzas, para trasladar a los rescatados a tierra entre las dos, en este caso a dos puertos: La Estaca, 140 personas, y La Restinga, las otras 74.

Siete días de travesía

Las travesías de las embarcaciones recibidas en El Hierro han durado entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los dispositivos de asistencia.

En Gran Canaria, la Urania ha desembarcado en Arguineguín, sobre la medianoche, a 203 personas, entre ellas 18 mujeres y 37 menores, rescatadas de un cayuco a unas 100 millas al sur de El Hierro. Ese cayuco había partido también de Gunjur, en Gambia.

Según ha informado el 112, tras la asistencia en Arguineguín por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, 17 de sus ocupantes precisaron traslado al hospital.

En Tenerife, Salvamento Marítimo interceptó un cayuco a mediodía cerca de la costa y sus 50 ocupantes fueron desembarcados en el puerto de Los Cristianos. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendido.

En el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro permanecían hasta este sábado 317 personas, sin contar las últimas llegadas, y durante la jornada han sido trasladadas a Tenerife 158 en el barco de línea regular.

Además, en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes siguen ingresadas 11 personas procedentes de llegadas de días anteriores.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este domingo visitará el puerto de La Restinga para conocer la situación actual del fenómeno migratorio en la isla.