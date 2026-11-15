Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de la campaña electoral y Pedro Sánchez, encuestas, sondeos de PSOE, PP y Vox y voto por correo
La agenda política de hoy está marcada por la presentación del programa electoral del PSOE por Sánchez en Alcorcón, además de los mítines de Feijóo en Santander y Abascal en Cornellà de Llobregat.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre afronta este domingo 15 de noviembre su tercera jornada oficial con actos centrales de todos los candidatos nacionales.
Pedro Sánchez presenta el programa socialista en Alcorcón, a las 12:00, antes de ser entrevistado en La Séptima, a las 19:00, mientras que Alberto Núñez Feijóo interviene en Santander, a las 12:00, y Santiago Abascal celebra un mitin en Cornellà de Llobregat, a las 13:00.
Por su parte, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, protagoniza un acto central en Zaragoza, también a las 12:00, y la líder de Podemos, Irene Montero, participa en un mitin en Sevilla un poco antes, a las 11:00.
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El difícil doble juego de Illa: apoya a Sánchez pero tiende puentes con las grandes empresas catalanas
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantiene un equilibrio político de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre para respaldar la candidatura de Pedro Sánchez sin deteriorar su relación con las patronales, el Ibex y el gran tejido empresarial catalán, con la vista puesta en garantizar la estabilidad de los dos años que aún le restan de mandato en Cataluña.
El citado medio señala que esta posición quedó reflejada en su postura ante la reciente huelga general del 11 de noviembre, que defendió como "una señal de descontento ciudadano" al tiempo que pidió a los maquinistas de Rodalies no obstaculizar el servicio ferroviario, un gesto que generó malestar en el ámbito empresarial.
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El papa León XIV sí, los Reyes no: por qué Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía no acudirán a las urnas el próximo 29-N
A diferencia del papa León XIV, que ejerció su voto por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en un gesto inédito para un pontífice, ni Felipe VI y Letizia ni sus hijas acudirán a las urnas el 29-N.
Aunque la ley no les prohíbe votar, la Familia Real mantiene por tradición institucional la decisión de no hacerlo en comicios partidistas para preservar estrictamente su neutralidad política.
Sus contadas participaciones previas se limitan a referéndums de Estado, como el de la Constitución Europea en 2005.
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Elecciones 29-N | Arranca la tercera jornada de campaña
¡Buenos días! Iniciamos nuestra cobertura minuto a minuto de las elecciones generales del 29 de noviembre en este domingo 15 de noviembre de 2026.
Los principales candidatos despliegan hoy su agenda dominical con la presentación del programa electoral de Pedro Sánchez en Alcorcón y los mítines de Alberto Núñez Feijóo en Santander y Santiago Abascal en Cornellà de Llobregat.
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