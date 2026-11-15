Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de la campaña electoral y Pedro Sánchez, encuestas, sondeos de PSOE, PP y Vox y voto por correo

La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre afronta este domingo 15 de noviembre su tercera jornada oficial con actos centrales de todos los candidatos nacionales.

Pedro Sánchez presenta el programa socialista en Alcorcón, a las 12:00, antes de ser entrevistado en La Séptima, a las 19:00, mientras que Alberto Núñez Feijóo interviene en Santander, a las 12:00, y Santiago Abascal celebra un mitin en Cornellà de Llobregat, a las 13:00.

Por su parte, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, protagoniza un acto central en Zaragoza, también a las 12:00, y la líder de Podemos, Irene Montero, participa en un mitin en Sevilla un poco antes, a las 11:00.