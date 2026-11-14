La calle Preciados, cortada por una amenaza de bomba.

La Policía cierra la calle Preciados de Madrid por la presencia de un presunto artefacto explosivo

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional acordona y cierra la calle Preciados de Madrid en pleno centro de la capital. La intervención se debe a la amenaza por la presencia de un presunto artefacto explosivo ante El Corte Inglés. Decenas de agentes y perros detectores inspeccionan la zona afectada bajo la lluvia y el ambiente navideño.

La Policía Nacional ha cerrado la calle Preciados, en pleno corazón de Madrid, debido a la amenaza de un posible artefacto explosivo ante El Corte Inglés.

Bajo las luces de Navidad y una lluvia que no daba tregua, decenas de agentes han cortado la calle para inspeccionar el lugar con la ayuda de varios perros detectores.

Junto a la zona acordonada, el tránsito habitual de la ciudad de Madrid continuaba mientras la Puerta del Sol se llenaba de cientos de paraguas bajo la lluvia.

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