Hallan muerto en su residencia de Madrid al abogado del 'Pollo' Carvajal, exjefe de la inteligencia militar venezolana

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LO ESENCIAL Las claves Nielson de Souza Vilela, abogado del exjefe de inteligencia venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal, ha sido hallado muerto en el trastero de su residencia en Madrid. El fallecimiento se produce mientras Carvajal colabora con la Justicia de EE. UU. aportando información sobre las redes del chavismo y sus conexiones en España. Por el momento se desconocen las causas de la muerte del letrado, en un caso que recuerda al del exdirectivo de PDVSA hallado muerto en Madrid en 2019. 'El Pollo' Carvajal fue extraditado a EE. UU. en 2023 y se declaró culpable de cargos de narcotráfico tras haber señalado a políticos españoles por financiación irregular.

Nielson de Souza Vilela, abogado del exjefe de la inteligencia militar venezolana —Hugo Armando Carvajal, más conocido como El Pollo— fue encontrado muerto este sábado en el trastero del edificio donde residía, según revelan fuentes próximas a EL ESPAÑOL.

Su fallecimiento se produce en un momento crucial: Carvajal colabora con la Justicia estadounidense y proporciona información sobre las redes internacionales del chavismo y sus conexiones políticas y financieras en España que involucran a funcionarios españoles.

El caso recuerda al de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de PDVSA hallado muerto en Madrid en 2019, dos días después de comprometerse a colaborar con la justicia española, una coincidencia que no parece nada casual.

Aunque todavía se desconocen las causas del fallecimiento, la dimensión política y judicial del caso exige una investigación exhaustiva y transparente.

El Pollo

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal, es un exgeneral venezolano que fue uno de los hombres fuertes del aparato de inteligencia del régimen chavista.

Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro estuvo al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un puesto que le permitió acceder a información privilegiada sobre el funcionamiento interno del poder venezolano y sus relaciones internacionales.

Durante años formó parte del círculo de confianza de Chávez, aunque en 2019 rompió con el Gobierno de Maduro y expresó su respaldo al opositor Juan Guaidó.

Su relación con España comenzó a adquirir relevancia en marzo de 2019, cuando llegó al país procedente de República Dominicana utilizando documentación falsa y bajo una identidad distinta. Estados Unidos reclamaba su detención por su presunta participación en una trama internacional de narcotráfico y tráfico de armas.

Fue arrestado en Madrid y quedó a disposición de la Audiencia Nacional, que autorizó inicialmente su extradición. Sin embargo, logró quedar en libertad mientras se resolvían los recursos judiciales y permaneció fugado durante casi dos años, hasta que fue localizado y detenido de nuevo en la capital el 9 de septiembre de 2021.

Durante su estancia en España, Carvajal trató de utilizar la información que aseguraba tener sobre el chavismo para colaborar con la Justicia.

Sus declaraciones pusieron el foco sobre las supuestas conexiones entre el régimen venezolano y dirigentes políticos españoles, especialmente por las acusaciones de financiación irregular de Podemos con fondos procedentes de Venezuela.

El exgeneral señaló, entre otros, a los fundadores de la formación Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. Sus manifestaciones llevaron a reabrir una investigación judicial que, sin embargo, terminó archivándose en junio de 2022 al no encontrarse indicios suficientes para continuar con las pesquisas.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también apareció en las declaraciones y acusaciones del exmilitar, que aseguró disponer de información sobre las relaciones entre el chavismo y distintas personalidades españolas.

Sus revelaciones hicieron que también se prestase atención a las operaciones económicas vinculadas a la petrolera estatal venezolana PDVSA y al entorno del antiguo embajador español en Caracas Raúl Morodo, investigado por el cobro de fondos procedentes de la compañía a través de sociedades vinculadas a su hijo.

Finalmente, el 19 de julio de 2023, Carvajal fue extraditado a Estados Unidos, donde debía responder por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Las autoridades estadounidenses le relacionaban con el denominado 'Cártel de los Soles', una presunta red de narcotráfico vinculada a altos cargos militares y políticos venezolanos, así como con la colaboración con las FARC para facilitar el transporte de cocaína.

En junio de 2025 se declaró culpable de cuatro cargos federales relacionados con estas actividades.

Su figura continúa teniendo especial relevancia por la información que atesora sobre las estructuras de poder del chavismo y sus posibles conexiones internacionales.

Su paso por España, las declaraciones que realizó ante la Justicia y las investigaciones abiertas a raíz de sus acusaciones lo convirtieron en una pieza destacada de las pesquisas sobre las relaciones entre el régimen venezolano y distintos actores políticos y económicos españoles.