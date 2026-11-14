Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de la campaña y Pedro Sánchez, encuestas, actos de PP, PSOE y Vox, sondeos y voto por correo

La campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre afronta este sábado 14 de noviembre de 2026 su segunda jornada oficial.

Los principales líderes nacionales protagonizan actos multitudinarios con Pedro Sánchez en Palma, a las 11:30, Alberto Núñez Feijóo en Santiago de Compostela, a las 12:00, y Santiago Abascal en Almería y Murcia, a las 13:00 y a las 19:30.

Sin convocatorias ordinarias en el Congreso ni en el Senado, la actividad institucional del Gobierno se limita a la entrevista del ministro Félix Bolaños en La Séptima, a las 14:45, y a la visita de la ministra Milagros Tolón a Vigo, a las 12:30.