Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de la campaña y Pedro Sánchez, encuestas, actos de PP, PSOE y Vox, sondeos y voto por correo
La agenda política está marcada por los mítines de Sánchez en Palma de Mallorca y Feijóo en Santiago de Compostela, más la doble cita de Abascal en Almería y Murcia.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre afronta este sábado 14 de noviembre de 2026 su segunda jornada oficial.
Los principales líderes nacionales protagonizan actos multitudinarios con Pedro Sánchez en Palma, a las 11:30, Alberto Núñez Feijóo en Santiago de Compostela, a las 12:00, y Santiago Abascal en Almería y Murcia, a las 13:00 y a las 19:30.
Sin convocatorias ordinarias en el Congreso ni en el Senado, la actividad institucional del Gobierno se limita a la entrevista del ministro Félix Bolaños en La Séptima, a las 14:45, y a la visita de la ministra Milagros Tolón a Vigo, a las 12:30.
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Hilton, la política más votada de Brasil: "Sánchez debe aprender de Lula a tener un proyecto de país que valga la pena defender"
La diputada federal brasileña Erika Hilton, reelegida en octubre con casi 1,6 millones de votos, récord histórico en su Cámara, ha instado a Pedro Sánchez a "aprender de Lula a tener un proyecto de país que valga la pena defender" ante los comicios anticipados en España.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, la parlamentaria ha atribuido su respaldo electoral a un avance colectivo en la representación política y ha abordado también la crisis de la vivienda.
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Moncloa califica de "puntual" la presencia de Begoña Gómez en la campaña de Sánchez pero no descarta nuevas apariciones
La Moncloa ha enmarcado como "puntual" la intervención de Begoña Gómez en el arranque de campaña de Pedro Sánchez, aunque no cierra la puerta a que vuelva a participar antes del 29-N.
El presidente del Gobierno busca movilizar al electorado presentando su caso como una persecución y contraponiendo un discurso emocional frente a la oposición.
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Elecciones 29-N | Arranca el directo de la segunda jornada de campaña
¡Buenos días! Iniciamos nuestra cobertura minuto a minuto de las elecciones generales del 29 de noviembre en este sábado 14 de noviembre de 2026.
Los principales candidatos despliegan hoy su primer gran fin de semana de campaña con actos de Pedro Sánchez en Palma, Alberto Núñez Feijóo en Santiago de Compostela y Santiago Abascal en Almería y Murcia, además de las agendas territoriales de PSOE y PP.
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