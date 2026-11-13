La Policía detiene en Madrid a un yihadista "dispuesto" a morir por la causa terrorista y que llamaba a cometer atentados

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional detiene en la Comunidad de Madrid a un yihadista que había manifestado su deseo de morir por la causa terrorista. El arrestado utilizaba internet para movilizar a sus seguidores a cometer acciones violentas y consumía propaganda del Estado Islámico, Al Qaeda y las Brigadas Al Qasam. Los investigadores lo consideraban un riesgo grave para la seguridad nacional debido a su avanzado proceso de radicalización e influencia en redes. La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión del detenido tras el registro de su domicilio y la intervención de material informático.

La Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a un presunto yihadista que se encontraba en un avanzado estado de radicalización y que, según los investigadores, estaría movilizando a su comunidad de seguidores en internet para llevar a cabo acciones violentas de carácter terrorista.

El arrestado había llegado a manifestar su deseo de morir por la causa yihadista, según ha informado este viernes la Policía.

La investigación arrancó el pasado año, cuando los expertos antiterroristas detectaron la actividad de un individuo altamente radicalizado que se encontraba en España.

A partir de entonces, los agentes constataron que compartía contenidos de extrema violencia y que había asumido el ideario de distintas organizaciones terroristas, entre ellas las Brigadas de Izzeddine Al Qasam, Estado Islámico y Al Qaeda.

Los investigadores consideran que el detenido no se limitaba a consumir propaganda yihadista, sino que también estaría tratando de movilizar a sus seguidores en internet para impulsar acciones violentas. Su actividad se fundamentaría en la conocida como yihad islámica y, de acuerdo con las pesquisas, se estaría autocapacitando diariamente.

Adhesión a la causa

Ese proceso de radicalización, unido a su capacidad de influencia sobre otros usuarios y a sus manifestaciones de adhesión a la causa yihadista, llevó a los investigadores a considerarlo un grave riesgo para la seguridad nacional.

La detención se produjo el pasado martes. Durante la operación, los agentes registraron su domicilio e intervinieron diverso material informático que está siendo analizado por los especialistas de la Policía Nacional.

El operativo ha sido desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Madrid.

La investigación ha estado dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión del arrestado.