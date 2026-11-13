Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de la campaña electoral y Pedro Sánchez, encuestas, sondeos y voto por correo
La agenda política está marcada por el Consejo de Ministros extraordinario en el primer día oficial de campaña, el doble mitin de Sánchez y el acto central de Abascal en Madrid.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
El primer día oficial de la campaña hacia el 29-N arranca con la mirada puesta en La Moncloa. Pedro Sánchez preside a las 11:00 horas un Consejo de Ministros extraordinario, mientras el rey Felipe VI asiste junto a Fernando Grande-Marlaska al 50.º aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional en Cuatro Vientos.
Por la tarde, el protagonismo pasa a los escenarios electorales. El presidente del Gobierno dobla presencia en el norte con mítines en La Rioja (17:00 horas) y Pamplona (19:30 horas). Asimismo, el PP celebra un mitin con jóvenes en Madrid, donde asistirán Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.
En paralelo, Santiago Abascal participa en un acto en Toledo a las 12:30 horas, para luego rematar con un acto electoral a las 20:00 horas en la emblemática Plaza de Colón en Madrid.
Por su parte, la candidata de Podemos, Irene Montero, y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, participarán en un acto en La Palma a las 18:00 horas.
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Begoña Gómez sube al atril antes de pasar por el banquillo por valerse de Moncloa: "Hemos sido 'señoras de' durante años"
Begoña Gómez ha sorprendido en el arranque de campaña del PSOE en Sevilla al subir al escenario para intervenir por primera vez en un acto electoral junto a Pedro Sánchez.
Ante unos 4.000 asistentes que corearon "¡No estás sola!", la esposa del presidente agradeció el respaldo recibido durante su proceso judicial y reivindicó el papel de las mujeres asegurando que "demasiado tiempo hemos sido 'señoras de', y ese tiempo ha terminado".
Por su parte, Sánchez apeló al voto femenino en la carrera hacia el 29-N afirmando que "cuando las mujeres dan un paso al frente, toda España va detrás" y augurando una "remontada épica" frente a PP y Vox.
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Feijóo promete "una auditoría del saqueo" en el arranque de campaña, desde Badalona: "El cambio que viene es imparable"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto este jueves en Badalona (Barcelona) su campaña electoral para el 29-N acompañado por Alejandro Fernández y el alcalde y candidato por Barcelona, Xavier García Albiol.
Desde el polideportivo municipal de Llefià, Feijóo se ha comprometido a impulsar una "auditoría del saqueo y de la decadencia" para esclarecer "adónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado" si alcanza La Moncloa.
Además, ha reivindicado el papel "decisivo" de Cataluña para impulsar un cambio de Gobierno y ha reiterado que situará a Albiol en el Congreso como ponente de una futura ley contra la ocupación ilegal.
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Elecciones generales del 29-N | Arranca la campaña electoral
¡Buenos días! Abrimos nuestra cobertura en directo de este viernes 13 de noviembre, primer día completo de la campaña electoral para las elecciones generales del 29-N.
A lo largo de la jornada seguiremos los acuerdos del Consejo de Ministros extraordinario en La Moncloa y todo el pulso de la carrera hacia las urnas: los mítines de Pedro Sánchez en La Rioja y Navarra, el desembarco de Santiago Abascal en la Plaza de Colón y la actividad de los distintos partidos.
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