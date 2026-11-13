Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de la campaña electoral y Pedro Sánchez, encuestas, sondeos y voto por correo

El primer día oficial de la campaña hacia el 29-N arranca con la mirada puesta en La Moncloa. Pedro Sánchez preside a las 11:00 horas un Consejo de Ministros extraordinario, mientras el rey Felipe VI asiste junto a Fernando Grande-Marlaska al 50.º aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional en Cuatro Vientos.

Por la tarde, el protagonismo pasa a los escenarios electorales. El presidente del Gobierno dobla presencia en el norte con mítines en La Rioja (17:00 horas) y Pamplona (19:30 horas). Asimismo, el PP celebra un mitin con jóvenes en Madrid, donde asistirán Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

En paralelo, Santiago Abascal participa en un acto en Toledo a las 12:30 horas, para luego rematar con un acto electoral a las 20:00 horas en la emblemática Plaza de Colón en Madrid.

Por su parte, la candidata de Podemos, Irene Montero, y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, participarán en un acto en La Palma a las 18:00 horas.