Debate en La Sexta, hoy en directo | Última hora de Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José M. Figaredo y Pablo Bustinduy
Siga en directo el primer debate electoral de la campaña del 29-N, con los representantes del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio como protagonistas.
El orden de intervención para el minuto de oro es el siguiente:
-Juan Bravo (PP)
-José María Figaredo (Vox)
-Pablo Bustinduy (Frente Amplio)
-Carlos Cuerpo (PSOE)
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Cuerpo reclama el voto para mantener un crecimiento compatible con liderar la creación de empleo
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reclamado el voto para el PSOE en su minuto final de debate para mantener un crecimiento económico que sea compatible con "liderar la creación de empleo".
"Todos somos conscientes de que la España de hoy no es la de hace ocho años. Por primera vez en 40 años hemos sido capaces de compatibilizar crecer y liderar en creación de empleo", ha asegurado.
Cuerpo ha destacado que esa situación ha sido "compatible con la protección de los hogares y de las empresas, además de un Estado del bienestar reforzado y la reducción de la desigualdad con mejoras de los salarios y la productividad".
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Figaredo carga de nuevo contra "una inmigración masiva que lo colapsa todo"
José María Figaredo, de Vox, ha aprovechado su minuto de oro para cargar contra "una inmigración masiva que lo colapsa todo" y ha indicado que "hasta Ceuta y El Hierro han sido invadidos".
Ha descrito al Gobierno como una "casta corrupta que ha saqueado el Estado", con una fiscalidad que "asfixia a las familias". Ante esto, plantea una "España en la que los españoles vayan primero, una España de futuro".
Curiosamente, en este minuto no ha llegado a mencionar a Vox.
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Debate en La Sexta, en directo | El debate concluye con un frío cierre en el que los cuatro representantes evitan saludarse
Tras finalizar los minutos de oro y dar por concluido el primer debate electoral rumbo al 29N en el plató de laSexta, la retransmisión se ha despedido con una fría imagen entre los participantes.
Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José María Figaredo y Pablo Bustinduy se han reunido directamente con sus equipos de campaña y han abandonado sus atriles sin intercambiarse ningún saludo ni apretón de manos.
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Debate en La Sexta, hoy en directo | Concluye el primer debate electoral rumbo al 29N tras los minutos de oro de los cuatro candidatos
Tras un intenso intercambio moderado por Ana Pastor, finaliza en directo en laSexta el primer gran debate de la campaña hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) cierran así un choque marcado por la crisis ferroviaria, la vivienda, las pensiones, los salarios y la política fiscal, culminando la emisión con sus respectivos minutos de oro para pedir el voto a la ciudadanía.
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Bravo pide evitar el mensaje del miedo y votar cambio
El responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha pedido a los ciudadanos que voten al PP para que haya un "cambio" y evitar el “discurso del miedo” a que viene su partido.
"El cambio es necesario” y para ello el PP ofrece construir “un millón de viviendas, que se aprueben Presupuestos y que las inversiones lleguen al AVE”.
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Debate en La Sexta, hoy en directo | El debate de laSexta encara su recta final y se asoma al minuto de oro
Tras concluir el choque sobre la política fiscal y los impuestos, la retransmisión moderada por Ana Pastor entra en sus últimos compases antes de dar paso al decisivo minuto de oro final rumbo a las elecciones del 29N.
Según las reglas establecidas por la organización para este cierre sin interrupciones, el orden de intervención será inverso al del arranque: abrirá Juan Bravo (PP), seguido por José María Figaredo (Vox), Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y cerrará Carlos Cuerpo (PSOE).
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Bravo promete una reducción de impuestos y afirma que cada español paga hoy 4.000€ más al año que hace ocho años
El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha prometido una reducción de impuestos si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa y ha asegurado que cada español paga hoy, en promedio, 4.000 euros más al año que cuando Pedro Sánchez comenzó su mandato.
"Cada uno de ustedes paga casi 4.000 euros de impuestos", ha dicho a la audiencia.
En respuesta, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que "está bastante claro que el incremento de la recaudación" es fruto de la "buena marcha de la economía".
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Debate electoral en La Sexta, en directo | El debate entra en un nuevo bloque temático dedicado a la política fiscal y los impuestos
Tras abordar los salarios de los trabajadores en la recta final del encuentro emitido en directo por laSexta, la moderadora Ana Pastor abre el bloque centrado en la fiscalidad y la recaudación tributaria rumbo al 29N.
Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) confrontan ahora sus modelos sobre la presión fiscal, las bajadas de impuestos y la financiación de los servicios públicos.
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El Frente Amplio creará un nuevo impuesto a quienes tengan más de 50 millones de euros
Pablo Bustinduy ha cargado contra Bravo por decir que el salario medio subirá hasta los 50.000 euros con el Partido Popular.
Le ha acusado de “permitir" que los beneficios, márgenes y dividendos estén en máximos históricos y no se suban los salarios. Por eso, ha dicho, el Frente Amplio "impondrá un impuesto a la riqueza para aquellos que tengan más de 50 millones de euros"
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Bravo promete que el salario medio suba a 50.000 euros en ocho años
El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha explicado que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo es que el salario medio aumente de los actuales 30.000 euros al año, aproximadamente, a 50.000 euros en dos legislaturas.
Bravo ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez.
También ha asegurado que "el salario mínimo debería ser residual" en términos porcentuales y ha denunciado el incremento del porcentaje de trabajadores que hoy lo perciben.
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Las pensiones enfrentan a Cuerpo y a Bravo
Nuevo rifi-rafe entre los representantes de los partidos mayoritarios. Cuerpo y Bravo se pegan por uno de los grandes asuntos de España: el futuro de las pensiones.
El del PP asegura que Feijóo actualizará las pensiones, pese a las recriminaciones del PSOE, y recuerda que "nunca" han perdido poder adquisitivo con el Partido Popular. En cambio, Zapatrero las congeló con el "voto del sanchismo".
Además, ha culpado a Cuerpo de "ocultar" que la actual normativa que regula el sistema de pensiones permite que "cada tres años si cambian las condiciones se puedan bajar las nóminas o subir las cotizaciones”
El vicepresidenta del Gobierno contesta que "hemos hecho bien los deberes. Estamos creciendo lo suficiente para que no sea necesario tomar medidas".
Recrimina a los populares los votos negativos del PP a la reforma del sistema de las pensiones en los últimos años. Y a algunos de los decretos-ley aprobados para revalorizarlas con el IPC.
Sin embargo, por ahora, escasos argumentso sobre potenciales reformas en la Seguridad Social para asegurar el futuro de las pensiones de jubilación.
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Debate electoral en La Sexta, hoy en directo | El debate entra en su cuarto bloque temático centrado en los salarios de los trabajadores
Tras concluir el choque sobre el futuro del sistema público de pensiones, Ana Pastor da paso al cuarto gran eje de la noche en el plató de laSexta: la evolución de los salarios de los trabajadores.
Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) confrontarán ahora sus medidas sobre el poder adquisitivo, el salario mínimo y la política fiscal en este tramo decisivo del debate rumbo al 29N.
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Juan Bravo promete actualizar las pensiones con Feijóo y acusa al PSOE de congelarlas con Zapatero
Juan Bravo asegura que Feijóo actualizará las pensiones y recuerda que "nunca" se ha perdido poder adquisitivo con el Partido Popular, mientras que “se congelaron con Zapatero".
Además, ha culpado a Cuerpo de "ocultar" que la actual normativa que regula el sistema de pensiones permite que "cada tres años si cambian las condiciones se puedan bajar las nóminas o subir las cotizaciones”
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Debate electoral en La Sexta, hoy en directo | ¿Qué temas faltan por abordar en el debate?
Tras retomar el pulso del bloque sobre las pensiones después de la pausa publicitaria, el debate de laSexta todavía tiene varias temáticas por encarar como la reciente huelga general del pasado 11 de noviembre y el impacto del coste de la vida en las familias españolas.
Como broche final de la retransmisión, Carlos Cuerpo, Pablo Bustinduy, José María Figaredo y Juan Bravo dispondrán de su habitual minuto de oro sin interrupciones para pedir el voto de cara a las elecciones del próximo 29N.
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Bravo asegura que un gobierno de Feijóo garantizará "la actualización de las pensiones al IPC"
El vicesecretario del PP, Juan Bravo, ha afirmado que un eventual gobierno de Alberto Núñez Feijóo garantizará "la actualización de las pensiones" con el IPC.
Bravo recordó que "el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones" y Sánchez, como diputado, "votó congelar las pensiones".
También mostró el real decreto 02-2023 aprobado por Sánchez que "pone que si las cuentas no le salen bajarán las pensiones" o a los trabajadores "les subirá las cotizaciones".
"O, si es necesario, hará las dos cosas", ha concluido.
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Nuevo choque entre Figaredo y Bustinduy, ahora por las pensiones
Los choques entre Figaredo y Bustinduy están siendo la tónica de este primer debate de la campaña electoral.
El representante de Vox, preguntado por sus medidas en materia de pensiones (ha afirmado que su plan pasa por mantener la revalorización conforme al IPC), acusa al PSOE y al Frente Amplio de "no hacer sostenible el sistema".
"Ustedes lo saben, con ustedes los problemas se han agravado". Así, retoma su 'regate' argumental único de la noche: culpar a la inmigración. "El gran recorte de las pensiones viene con la inmigración", afirma.
Esto provoca un contundente exabrupto de Bustinduy, que le reprocha este argumento. Tras ello, Figaredo ha afirmado que la población extranjera ha llevado a "servicios colapsados, calles inseguras, problemas de inseguridad"... Una alocución que se ha visto interrumpida por la publicidad en laSexta.
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Debate electoral en La Sexta, en directo | El debate electoral de laSexta regresa de la pausa publicitaria
La retransmisión en directo del primer debate a cuatro rumbo al 29N retoma su emisión tras el corte publicitario con Ana Pastor al frente de la moderación.
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Debate electoral en La Sexta, en directo | El debate hace una pausa publicitaria en medio del bloque sobre las pensiones
La retransmisión en directo del primer debate electoral rumbo al 29N en laSexta se marcha a una breve pausa publicitaria tras concluir las intervenciones sobre el sistema público de pensiones.
Ana Pastor retomará la emisión en unos minutos para encarar la recta final de este encuentro decisivo con Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José María Figaredo y Pablo Bustinduy.
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Bravo afirma que el 40 % de las viviendas que construya el Gobierno de Feijóo serán públicas
Juan Bravo ha afirmado que alrededor del 40 % del millón de viviendas que ha prometido construir el Gobierno de Feijóo en su primera legislatura serán públicas.
Tal y como ha recordado, ese porcentaje está sostenido en la actual legislación española.
También ha asegurado que el decreto ley aprobado en la Comisión Permanente "no hay una sola medida para construir vivienda" o que "reduzca trámites".
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Debate electoral en La Sexta, hoy en directo | El debate alcanza su tercer bloque temático centrado en la sostenibilidad de las pensiones
Tras abordar la crisis ferroviaria y el problema de la vivienda, Ana Pastor abre el tercer gran eje de la noche en el plató de laSexta: el sistema público de pensiones.
José María Figaredo, Juan Bravo, Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy confrontarán ahora sus propuestas sobre la revalorización de las prestaciones y la sostenibilidad del modelo a largo plazo.