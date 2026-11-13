Debate en La Sexta, hoy en directo | Última hora de Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José M. Figaredo y Pablo Bustinduy

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reclamado el voto para el PSOE en su minuto final de debate para mantener un crecimiento económico que sea compatible con "liderar la creación de empleo".

"Todos somos conscientes de que la España de hoy no es la de hace ocho años. Por primera vez en 40 años hemos sido capaces de compatibilizar crecer y liderar en creación de empleo", ha asegurado.

Cuerpo ha destacado que esa situación ha sido "compatible con la protección de los hogares y de las empresas, además de un Estado del bienestar reforzado y la reducción de la desigualdad con mejoras de los salarios y la productividad".