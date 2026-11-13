Debate electoral en La Sexta, hoy en directo | Última hora de Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José M. Figaredo y Pablo Bustinduy

El primer debate electoral de la campaña del 29N se emite hoy a partir de las 21:30 horas en laSexta. La periodista y presentadora Ana Pastor será la moderadora.

En el encuentro participan representantes políticos de los cuatro grandes partidos: PP, PSOE, Vox y Frente Amplio. El orden de apertura es el siguiente: Carlos Cuerpo, Pablo Bustinduy, José María Figaredo y Juan Bravo. El turno se invertirá para el minuto de oro final.

Los principales temas que abordarán los representantes en el debate serán la economía, el coste de la vida, la vivienda, el futuro de las pensiones, los servicios públicos, la carga fiscal y la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda.