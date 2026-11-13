Debate electoral en La Sexta, hoy en directo | Última hora de Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José M. Figaredo y Pablo Bustinduy
Los representantes de PSOE, PP, Vox y el Frente Amplio ya están en laSexta y se verán las caras a partir de las 21:30 horas.
El primer debate electoral de la campaña del 29N se emite hoy a partir de las 21:30 horas en laSexta. La periodista y presentadora Ana Pastor será la moderadora.
En el encuentro participan representantes políticos de los cuatro grandes partidos: PP, PSOE, Vox y Frente Amplio. El orden de apertura es el siguiente: Carlos Cuerpo, Pablo Bustinduy, José María Figaredo y Juan Bravo. El turno se invertirá para el minuto de oro final.
Los principales temas que abordarán los representantes en el debate serán la economía, el coste de la vida, la vivienda, el futuro de las pensiones, los servicios públicos, la carga fiscal y la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda.
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Debate electoral en La Sexta hoy | Ana Pastor señala las tres claves que marcan el debate
La moderadora Ana Pastor ha asegurado que el debate marcará la campaña porque inaugura la ronda electoral, reúne por primera vez a los cuatro dirigentes y trata los temas reales que preocupan a la ciudadanía.
La moderadora subraya que hablarán de dinero, vivienda, salarios, precios e infraestructuras para exigir propuestas concretas sobre las cuestiones del día a día.
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Debate electoral en laSexta, en directo | Los cuatro candidatos ya están en laSexta para protagonizar el primer debate electoral
Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) ya se encuentran en las instalaciones de laSexta para participar en el primer debate a cuatro rumbo al 29N.
A las puertas del directo de las 21:30 horas, los cuatro dirigentes ultiman sus estrategias sin teléfonos móviles en los atriles antes de medirse bajo la moderación de la periodista Ana Pastor.
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Carlos Cuerpo: "Espero que podamos exponer los modelos y que los votantes puedan tomar la mejor decisión posible"
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este viernes al llegar a la sede de La Sexta que espera que el debate sea un espacio en el que "exponer los modelos y que los votantes puedan tomar la mejor decisión posible".
"El objetivo es informar, que todo el mundo se haga una idea de los distintos modelos que nos pueden esperar más allá del 29 de noviembre", ha afirmado.
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Juan Bravo (PP), a su llegada al debate: "Mi éxito sería poder transmitir el proyecto de cambio de Feijóo
El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, aseguró a su llegada al plató de La Sexta que su éxito en el debate de esta noche será poder "transmitir el proyecto de gestión y de cambio" que propone Alberto Núñez Feijóo.
"El éxito no sería que yo saliese contento, sino que consiga transmitir el proyecto de gestión, de cambio que propone Feijóo", ha dicho en una breve declaración al llegar a la sede de La Sexta.
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Debate electoral en La Sexta, en directo | Figaredo llega a laSexta reivindicando a Vox como la única alternativa contra el sistema
El secretario general de Vox, José María Figaredo, llega al plató de laSexta con ganas de exponer las propuestas de su partido y reivindicar la única política que va contra el actual sistema.
Además, el dirigente anuncia que aprovechará el debate para desmitificar los gestos y supuestas mentiras de los dos ministros del Gobierno presentes hoy y mostrar la situación real de España.
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Debate electoral en La Sexta, hoy en directo | Bustinduy acusa a PP y Vox de defender a los fondos buitre a su llegada a laSexta
El ministro Pablo Bustinduy llega al plató de laSexta asegurando que su proyecto sintoniza con la mayoría trabajadora y será clave para lograr un Gobierno de izquierdas si logra movilizar el voto.
El portavoz de Frente Amplio acusa directamente al PP y a Vox de defender en el Congreso a los grandes propietarios y a los fondos buitre frente a la mayoría social en este arranque del debate.
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Debate electoral en La Sexta, en directo | ¿Qué temas se abordarán en el debate?
El encuentro se articula en tres grandes bloques temáticos —economía, vivienda y actualidad— para confrontar soluciones sobre los salarios, la inflación, la carga fiscal y el acceso a un hogar.
Además, los cuatro representantes debatirán sobre el futuro del sistema de pensiones, el blindaje de los servicios públicos y la crisis ferroviaria tras los graves accidentes de Adamuz y Urda.
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Debate electoral en La Sexta, hoy | ¿Qué otros debates habrá en la campaña electoral?
El calendario rumbo al 29N incluye el gran cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el próximo jueves 19 de noviembre, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado. Además, RTVE celebrará el lunes 23 de noviembre el debate a ocho entre los principales grupos parlamentarios.
Por su parte, laSexta prolongará la confrontación política durante toda la campaña mediante el formato 'Mesa Abierta' en El Objetivo (martes 17 y 24) y laSexta Xplica (jueves 19 y 26), a la espera de concretar el debate a cuatro de la recta final previsto para el día 26.
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Debate electoral en La Sexta, hoy en directo | ¿Quién moderará el debate?
La periodista Ana Pastor, directora de El Objetivo, será la encargada de moderar el primer gran debate electoral de esta noche en laSexta a partir de las 21:30 horas rumbo al 29N.
Con un formato de corte anglosajón sin tiempos milimétricos, Pastor conducirá el cara a cara mediante preguntas y repreguntas para exigir soluciones concretas a los cuatro candidatos.
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Debate electoral en La Sexta | ¿Dónde puedo verlo?
El encuentro electoral podrá seguirse en directo en televisión abierta a través de laSexta, cuya emisión especial en horario de máxima audiencia arranca esta noche a las 21:30 horas bajo la moderación de Ana Pastor.
Para quienes prefieran seguirlo online, la señal estará disponible tanto en España como desde el extranjero mediante la plataforma digital Atresplayer y en el seguimiento minuto a minuto de la web de la cadena.
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Debate electoral en La Sexta, hoy | ¿A qué hora es?
El primer debate electoral rumbo al 29N arranca hoy, viernes 13 de noviembre, a partir de las 21:30 horas en el horario de máxima audiencia de laSexta. Ana Pastor moderará este especial informativo que da el pistoletazo de salida televisivo a la campaña.
Además de la emisión tradicional en abierto, el encuentro podrá seguirse en directo desde cualquier lugar a través de la plataforma digital Atresplayer y en la cobertura minuto a minuto en EL ESPAÑOL.
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Debate electoral en La Sexta, hoy en directo | ¿Quiénes participarán?
El debate a cuatro reúne a los pesos pesados económicos y sociales de las principales formaciones: Carlos Cuerpo por el PSOE, Juan Bravo por el PP, José María Figaredo por Vox y Pablo Bustinduy por Frente Amplio.
Moderados por la periodista Ana Pastor, estos cuatro perfiles tan distintos confrontarán por primera vez sus propuestas en el plató de laSexta en el primer gran cara a cara oficial de la campaña hacia el 29N.
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Debate electoral en La Sexta, en directo | Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto
Arranca la cobertura en directo del primer gran debate electoral de la campaña hacia el 29-N que se podrá ver en laSexta. Con Ana Pastor al frente, PSOE, PP, Vox y Frente Amplio confrontarán sus propuestas sobre economía, vivienda y transportes.
¡Síguelo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!