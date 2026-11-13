Colau le confiesa a Jordi Wild que no conoce a nadie con joyas como las de Zapatero pero ve inevitable unirse a Sánchez

La líder de Frente Amplio afirma que no conoce a nadie cercano que tenga joyas de más de un millón de euros, en referencia al 'Caso Plus Ultra' que afecta a Zapatero.

La líder de Frente Amplio, Ada Colau, ha tratado de marcar distancia con el Partido Socialista y con los casos de corrupción en los micrófonos de The Wild Proyect, el pódcast de Jordi Wild.

Colau ha tratado de evitar valorar si el 'Caso Plus Ultra' que afecta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con las joyas es lawfare o no. Lo que sí que hecho es marcar una línea roja ética: "Es posible que sea legal, pero a mí no me gusta y no tengo a nadie cercano a mí que le pase tener joyas por más de un millón de euros", ha sentenciado.

En uno de los puntos más tensos de la entrevista, la líder de Frente Amplio, ha dejado claro que "no es cuestión de si es corrupción o no", y eso lo deja en manos de la justicia: "No sé si es lawfare o no, no tengo ningún indicio de que sea culpable, lo están investigando".

Sin embargo, a pesar de condenar la corrupción y criticar las líneas morales que han traspasado, a su juicio, algunos miembros del Partido Socialista, se ve obligada a pactar con ellos y entrar en el Gobierno. Es decir, si diesen los números, reeditar una coalición similar a la actual con Sumar. "No es que quiera ser su amiga, quiero cambiar la realidad", ha asegurado la exalcaldesa de Barcelona. Para eso, considera necesario "entrar al juego imperfecto porque si no entras, no cambias las reglas".

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