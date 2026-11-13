Imagen de la última edición del Premio de Periodismo Aqualia. E. E.

Aqualia lanza la última edición de su premio de periodismo para reforzar la visibilidad de una gestión eficiente del agua

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Aqualia ha convocado la 11ª edición de su premio de periodismo enfocado en la gestión integral y sostenible del agua en los municipios. El certamen está dirigido a periodistas de España, Colombia y México con trabajos publicados entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. El concurso repartirá un total de 8.000 euros en premios, incluyendo un primer galardón de 3.000 euros, dos accésits y dos menciones especiales. El plazo para la entrega de candidaturas finalizará el 28 de febrero de 2027 y el fallo del jurado se anunciará en mayo de ese mismo año.

Aqualia ha convocado su 11ª edición de su premio de periodismo: 'La gestión integral del agua en los municipios'. Esta iniciativa tiene como objetivo poner en valor el trabajo de aquellos periodistas que contribuyen a fomentar la cultura del agua como un recurso limitado, esencial y de gran valor.

Desde su creación en 2016, este premio ha experimentado un crecimiento constante, pasando de ser una convocatoria de ámbito nacional a tener alcance internacional porque en su sexta edición se abrió a periodistas de Colombia y, en la novena, a profesionales de México.

A lo largo de sus diez primeras convocatorias, el certamen ha recibido más de 600 trabajos periodísticos, reflejo del creciente interés por acercar a la sociedad los retos y oportunidades ligados al agua.

En 2026 el premio estará dirigido a profesionales de medios de comunicación de España, Colombia y México que hayan publicado o emitido sus trabajos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. Además, en cuanto al formato, se aceptan piezas en prensa escrita, radio/pódcast o televisión, tanto en versión impresa como digital.

El jurado del 11º Premio de Periodismo Aqualia distinguirá aquellos trabajos que contribuyan a poner en valor la importancia de una gestión sostenible y eficiente del agua para el bienestar de las personas y el desarrollo económico.

"En un escenario marcado por los efectos del cambio climático y por fenómenos extremos que afectan cada vez más a los recursos hídricos, resulta necesaria una información rigurosa sobre el agua, un servicio público esencial y un derecho fundamental para las personas", tal y como subrayan desde Aqualia.

El jurado

Los trabajos serán evaluados por un jurado compuesto por siete profesionales del ámbito periodístico y del sector medioambiental, que valorarán las candidaturas conforme a un sistema de puntuación previamente definido, teniendo en cuenta aspectos como la calidad periodística, el rigor informativo y la relevancia de los contenidos.

"Con esta nueva convocatoria, Aqualia vuelve a invitar a los periodistas a presentar sus trabajos y a sumarse a una iniciativa que refuerza la visibilidad de la gestión eficiente del agua".

El certamen cuenta con una dotación total de 8.000 euros. Se otorgará un primer galardón de 3.000 euros, además de dos accésits de 1.500 euros cada uno. Además, el jurado podrá conceder hasta dos menciones especiales, con premios de 1.000 euros cada una. Los finalistas, así como la fecha de la ceremonia de entrega de los premios, se darán a conocer en mayo de 2027.

Los interesados en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página web de Aqualia y enviarlo por correo electrónico o postal. En la misma página se encuentran las bases completas del concurso y las instrucciones para el envío de los trabajos. El plazo de admisión de candidaturas se cerrará el 28 de febrero de 2027.