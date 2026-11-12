La huelga acaba con disturbios y cargas policiales en Barcelona y Madrid, y una agresión a militantes del PP en Baracaldo

Dos militantes de Nuevas Generaciones del PP resultaron heridos tras ser agredidos en Barakaldo, en una jornada con 16 arrestados en el País Vasco y detenciones en otras provincias.

En Madrid, las protestas y piquetes provocaron cargas policiales, el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma en el centro de la capital, registrándose 15 detenidos.

En Barcelona se registraron saqueos a comercios, quema de contenedores y barricadas en Plaza Cataluña y Paseo de Gracia, saldándose con 18 detenciones por parte de los Mossos.

La huelga general por la vivienda deriva en disturbios nocturnos en Madrid y Barcelona, dejando un balance de al menos 75 detenidos y más de 1.000 incidencias en todo el país.

La huelga general convocada para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda ha terminado con disturbios y cargas policiales tanto en Madrid como en Barcelona.

El balance policial da cuenta de la dimensión de los incidentes: la Policía Nacional y la Guardia Civil han contabilizado 1.044 incidencias relacionadas con la huelga desde las 22.00h del martes hasta las 20.00h del miércoles.

El número de detenidos en el conjunto del país asciende, al menos, a 75.

La escena empezó a tornarse violenta y hostil con la caída de la noche y cuando las protestas más nutridas, las de Barcelona y Madrid, llegaban a su fin.

En la capital catalana, grupos de manifestantes han vandalizado y saqueado comercios del paseo de Gràcia, además de incendiar contenedores, por lo que ha sido necesaria la actuación policial.

En Madrid, la protesta también ha acabado con enfrentamientos entre agentes antidisturbios y manifestantes.

La jornada ha dejado, además, un episodio de violencia en Barakaldo. El PP ha denunciado que dos miembros de Nuevas Generaciones fueron agredidos cuando varios manifestantes pasaron por delante de la sede del partido.

La jornada había transcurrido hasta entonces con escasos incidentes. Los altercados más serios requirieron la intervención de los antidisturbios de la Policía Nacional, de madrugada, entre las 5.00h y las 8.00h de la mañana.

La tensión volvió a subir pasadas las 14.00 horas. Ahí se produjo la detención de uno de los sindicalistas presentes y hubo cargas contra manifestantes.

La jornada matutina acababa y daría paso, cuatro horas después, a las manifestaciones convocadas por la tarde, que fueron multitudinarias en las grandes ciudades.

Todas transcurrieron con normalidad hasta que grupos de violentos decidieron no abandonar las calles y dejar su particular sello en el 11-N.

En Barcelona, la noche del 11N ha alcanzado su desenlace más violento tras una jornada de tensión que había comenzado muchas horas antes.

Barricadas en Barcelona

La batalla campal empezó en Barcelona en la céntrica Plaza de Cataluña.

Ahí, los grupos de radicales -la mayoría vestidos de negro y encapuchados- decidieron vandalizar escaparates, quemar contenedores y lanzar material de pirotecnia contra los Mossos d'Esquadra.

Han roto el escaparate de la tienda de Lego de paseo de Gràcia de Barcelona, en el interior algunas cajas por el suelo. Los manifestantes se lo miran la mayoría desde fuera. Algunos tapan el acceso #11N https://t.co/f6yVw3TgPj https://t.co/ZfqwUTDbfX — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) November 11, 2026

En ese momento, empezaron las cargas con balas de foam para tratar de dispersar a jóvenes que estaban sembrando el caos.

Los manifestantes lejos de dispersarse, empezaron a levantar barricadas y a quemar mobiliario urbano, provocando incendios aparatosos.

Durante horas se sucedieron estos altercados con cargas policiales.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 18 personas por los incidentes registrados durante la tarde y la noche.

Gas lacrimógeno en Madrid

Madrid amaneció el 11-N con los principales accesos condicionados por los piquetes. De madrugada, entre las cinco y las ocho, los incidentes se concentraron en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y en Mercamadrid.

También hubo cortes en la M-30 y la A-42. En algunos de estos puntos, la Policía recurrió al gas pimienta para intervenir contra los piquetes.

La tensión se trasladó después al centro de la capital. Hacia el mediodía, la Gran Vía se convirtió en uno de los principales escenarios de la protesta.

Los piquetes presionaron a los establecimientos que permanecían abiertos para que bajaran sus persianas. Poco a poco, los comercios fueron cerrando mientras las pegatinas naranjas de la huelga general iban cubriendo sus escaparates.

Puerta vandalizada del MacDonalds en Gran Vía. Iranzu G. Vergara E.E.

Pasadas las dos de la tarde, la situación volvió a complicarse. La intervención policial terminó con cargas contra los manifestantes y la detención de uno de los sindicalistas presentes.

Los antidisturbios desalojaron parte de la Gran Vía y condujeron a los piquetes hacia las calles contiguas. La mañana terminó con el centro de Madrid tomado por la protesta y un despliegue policial que anticipó una tarde de tensión.

A las seis, Atocha se llenó de paraguas. Bajo la lluvia, miles de personas comenzaron a avanzar por el paseo del Prado desde la plaza del emperador Carlos V. Las pancartas ocuparon la calzada y los cánticos se mezclaron con el ruido de la batucada.

"Ayuso, fascista, estás en nuestra lista" fueron algunas de las consignas que se escucharon durante el recorrido hacia Cibeles y la Gran Vía, por donde avanzó una multitud que apenas dejó espacio para circular.

La protesta terminó oficialmente poco después de las 19.00h, pero el centro no se vació. Algunos grupos permanecieron en las calles y trataron de continuar el recorrido. La Policía cerró el paso y formó cordones para impedir que avanzaran.

Un cordón de agentes antidisturbios bloquea el paso a los manifestantes en el centro de Madrid tras el final oficial de la protesta del 11-N. Alejandra Inza E.E.

Al otro lado, los manifestantes reclamaron explicaciones. "¡Reprimidos sociales!", gritaron a los agentes. Otros preguntaron por qué no les dejaban seguir.

Las furgonetas antidisturbios fueron ocupando las calles y los efectivos mantuvieron sus posiciones. Los insultos se sucedieron frente a los cordones policiales. Durante unos minutos, los agentes permanecieron quietos, escuchando las provocaciones sin abandonar la formación, mientras retrocedían.

Según el balance de la Policía Nacional y la Guardia Civil correspondiente a las ocho de la tarde, en Madrid se habían practicado 15 detenciones.

A las 20.50 horas, un bote de gas lacrimógeno comenzó a rodar cuesta abajo por la calzada. El recipiente avanzó por el asfalto hasta que estalló. La gente echó a correr.

Una nube de gas lacrimógeno se extiende por la calzada tras estallar un bote durante los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios en el centro de Madrid. Alejandra Inza

Entonces llegaron las detonaciones. Un sonido seco, repetido, que rompió el ruido de los gritos cuando los antidisturbios comenzaron a disparar pelotas de goma. Los agentes que hasta ese momento habían aguantado los insultos desde el cordón avanzaron. La contención inicial dio paso a las cargas policiales.

Algunos manifestantes retrocedieron mientras otros continuaron increpando a los agentes. La Policía cerró los pasos para contener a los concentrados y controlar sus movimientos. El dispositivo también afectó al Metro: los trenes dejaron de parar en la estación de Noviciado por orden policial.

Entrada la noche, la situación fue recuperando cierta calma. A las 21.42 horas todavía había furgones policiales en las inmediaciones de Callao y algunos grupos permanecían cerca de la estación. Los insultos, sin embargo, no desaparecieron. "Ahí os pongan una bomba lapa en el coche", llegó a gritar uno de los presentes.

Agentes antidisturbios cargan contra varios manifestantes violentos durante los disturbios registrados en el centro de Madrid tras la manifestación del 11-N. Alejandra Inza

Agresión en Barakaldo

En Barakaldo hubo un incidente grave. Miguel y Daniel, dos militantes de Nuevas Generaciones del Partido Popular, fueron agredidos durante la manifestación por la huelga general.

Ambos quedaron con "heridas abiertas y contusiones" causadas por los manifestantes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, condenó la agresión en X.

Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen. Acabo de hablar con Miguel y Daniel, que están en el hospital. Y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes. Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

En esa misma línea, los populares vascos condenaron la agresión: "Inaceptable conducta antidemocrática de la izquierda vasca".

La Ertzaintza informó de 16 detenidos en el País Vasco. Además, La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron detenciones en distintos puntos del país este 11N, entre ellos Valencia, con cinco; Málaga y Almería, con cuatro cada una; Granada, con tres, y Zamora, con dos.

También hubo arrestos en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante, Castellón y A Coruña.