La Guardia Civil investiga una oleada de falsos avisos de bomba en España contra infraestructuras y transportes

Los incidentes se suman a una oleada de amenazas falsas a nivel europeo que ha afectado a decenas de vuelos comerciales y obligado a coordinar información entre países.

Las autoridades contemplan que detrás de estas amenazas pueda existir la intención de generar caos o evaluar los tiempos de reacción de las fuerzas de seguridad.

En las últimas horas se han registrado falsas alarmas con mochilas o maletas sospechosas en un cuartel en Guadarrama y cerca de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan una oleada de falsos avisos de bomba contra infraestructuras críticas, fuerzas de seguridad y transportes en España.

La Jefatura de Información de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional investigan una oleada de falsos avisos de bomba contra infraestructuras críticas, instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de transporte.

El último episodio ha tenido lugar este miércoles en un cuartel de la Guardia Civil en Guadarrama (Madrid).

Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que se encuentran indagando quién está detrás de esta sucesión de amenazas, que comenzó hace varias semanas.

Los especialistas tratan de esclarecer su origen y comprobar si existe alguna relación entre los distintos incidentes de esta naturaleza registrados también en otros países europeos.

Las fuentes consultadas describen una situación de avisos constantes.

Las amenazas se han sucedido en instalaciones de seguridad y, especialmente, en el transporte aéreo, donde varios vuelos han tenido que activar los protocolos de emergencia ante la posibilidad de que hubiera artefactos explosivos.

Los investigadores consideran que detrás de esta sucesión de amenazas podría existir una intención de generar caos. O de comprobar los tiempos de reacción de las fuerzas del orden.

Por el momento, la Guardia Civil trabaja para identificar a sus responsables y determinar si los avisos responden a una misma actuación o tienen orígenes diferentes.

Falsa alarma

La alerta por una mochila sospechosa en Guadarrama se ha producido apenas unas horas después de que otra amenaza obligara a movilizar a las Fuerzas de Seguridad en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid.

La alarma en Guadarrama saltó al mediodía de este miércoles en una gasolinera de la localidad. Según fuentes de la Guardia Civil, todo comenzó al detectarse una mochila de la que aparentemente sobresalía un cable.

Ante la posibilidad de que contuviera un artefacto explosivo, los especialistas en la detección de estos artefactos procedieron a detonarla. Posteriormente, la inspeccionaron y comprobaron que no había restos de explosivo en su interior.

La amenaza se suma a la sucesión de incidentes sobre los que trabaja la Jefatura de Información.

La noche del martes, otro falso aviso de bomba en el entorno de la Dirección General de la Guardia Civil, situada en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, provocó un importante despliegue policial y sanitario.

Según trasladan a EL ESPAÑOL fuentes del Instituto Armado, un hombre y tres mujeres dejaron una maleta entre unos arbustos, junto a una de las puertas de la Dirección General, concretamente en la zona donde se encuentra la Intervención de Armas.

Fue un vecino quien alertó de la presencia del equipaje sospechoso.

A raíz de ese aviso, los agentes revisaron las cámaras de seguridad y comprobaron ese grupo de personas depositando la maleta.

Finalmente, los agentes comprobaron que esa bolsa de viaje estaba vacía. Los cuatro sospechosos no han sido identificados, según las mismas fuentes.

Ese mismo martes, horas antes del aviso en la sede del Instituto Armado en la calle Guzmán el Bueno, vecinos del barrio de Chamartín alertaban a la Policía de un presunto maletín abandonado en las inmediaciones de la calle de Félix Boix. También resultó ser una falsa alarma.

Y durante la jornada del miércoles, en plena huelga, la Policía recibió media decena de avisos similares.

Una oleada en Europa

La situación se produce después de varios días de amenazas contra vuelos comerciales en distintos países europeos. Los incidentes han obligado a activar dispositivos de seguridad, inspeccionar aeronaves y, en algunos casos, desviar vuelos o realizar aterrizajes de emergencia.

El pasado 5 de noviembre, al menos 27 aviones de pasajeros se vieron afectados por falsas amenazas de bomba en Europa. Los incidentes alcanzaron a aeropuertos de España, Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Rumanía, entre otros países.

En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuatro vuelos recibieron amenazas de explosivos durante aquella jornada. Dos aparatos de Air Europa que se disponían a salir hacia París tuvieron que regresar a sus posiciones de estacionamiento.

Otros dos vuelos procedentes de Roma y Milán también fueron objeto de avisos. Los especialistas de la Guardia Civil inspeccionaron las aeronaves y los equipajes y descartaron la existencia de artefactos explosivos.

Al día siguiente, 6 de noviembre, se registraron nuevas amenazas que afectaron a otros cuatro vuelos con destino a Madrid, tres procedentes de Londres y uno de Múnich. Las comprobaciones volvieron a descartar la presencia de explosivos.

La magnitud de los avisos ha llevado a las autoridades europeas a intercambiar información sobre los incidentes. La Comisión Europea ha mantenido contactos con los Estados miembros afectados para abordar la situación.