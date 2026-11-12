Un grupo de 250 mujeres aspirantes a policía denuncian que se las discrimina por razón de sexo en las pruebas físicas

La demanda pide anular la resolución, recalcular las notas de corte y reasignar las plazas de alumnos al considerar que se vulnera el principio constitucional de igualdad.

En la convocatoria de 2024, el 24,66% de las mujeres aptas en el psicotécnico cayeron en la nota final, frente a solo un 9,31% de los varones.

Las aspirantes argumentan que, tras usar pruebas y baremos diferentes por sexo, un sumatorio conjunto final descarte a un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres.

Un grupo de 250 opositoras a la Policía Nacional ha recurrido ante el TSJ de Madrid contra Interior denunciando discriminación de sexo en las pruebas de acceso.

Un grupo de 250 mujeres opositoras a la Policía Nacional ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio del Interior por considerar que el sistema de calificación de las pruebas de acceso al cuerpo introduce un doble filtro físico que las discrimina por razón de sexo.

Las recurrentes sostienen que la Policía las separa inicialmente de los hombres mediante pruebas físicas y baremos diferentes, pero después vuelve a comparar sus resultados con los de los varones a través de un sumatorio conjunto que, según argumentan, las perjudica de forma sistemática.

La acción judicial, impulsada por el despacho de Antonio Suárez-Valdés, se tramita ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid.

El recurso sostiene que el sistema provoca que un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres sea descartado en la calificación final, pese a haber superado previamente las pruebas físicas exigidas en la convocatoria.

Las aspirantes consideran que esta fórmula vulnera el principio constitucional de igualdad entre sexos y dificulta el acceso de las mujeres al cuerpo.

Uno de los principales argumentos de la demanda son los datos reales de la convocatoria de acceso de 2024.

Según la documentación aportada, 2.083 hombres y 953 mujeres superaron la prueba psicotécnica y pasaron a la fase del sumatorio final. Representaban, respectivamente, el 68,6% y el 31,3% de quienes habían superado esa prueba.

Sin embargo, al analizar los aspirantes que terminaron siendo declarados "no aptos" en la calificación final, las cifras cambian. De los 429 opositores descartados, 194 eran hombres (45,2%) y 235 mujeres (54,7%).

El recurso añade que, entre quienes habían superado el psicotécnico, el porcentaje de hombres posteriormente declarados no aptos en el sumatorio fue del 9,31%. En el caso de las mujeres, esa proporción se elevó hasta el 24,66%, casi una de cada cuatro aspirantes.

Calificación conjunta

Las opositoras también aportan los resultados desglosados por sexos de las pruebas físicas. De acuerdo con esos datos, 13.746 hombres y 6.980 mujeres fueron declarados aptos en esos ejercicios.

Entre los hombres que superaron las pruebas, 4.716 obtuvieron una nota media superior a siete puntos, un 34,3%. En el caso de las mujeres, fueron 1.439, el 20,6%.

El recurso pone el foco en que las pruebas no son iguales para ambos sexos.

Como ejemplo, señala que los hombres deben realizar dominadas, mientras que las mujeres tienen que mantenerse suspendidas de una barra con los brazos flexionados durante el mayor tiempo posible. También existen marcas y sistemas de puntuación diferenciados.

Las recurrentes consideran que no tiene sentido establecer ejercicios y baremos distintos para después integrar sus calificaciones en una clasificación conjunta.

A su juicio, esa operación vuelve a introducir una comparación física entre hombres y mujeres que las propias bases de la convocatoria habían evitado mediante la diferenciación de las pruebas.

La demanda sostiene que todas las mujeres que fueron descartadas en el sumatorio habían superado previamente los ejercicios físicos y médicos exigidos para el acceso a la Policía Nacional. Por ello, cuestiona que se les aplique una segunda valoración de sus capacidades físicas.

Acción positiva

Las opositoras invocan el artículo 14 de la Constitución, que reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por razón de sexo, así como la normativa española y europea sobre igualdad de trato en el acceso al empleo público.

También citan jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los límites a las diferencias de trato entre hombres y mujeres en los procesos de selección policial.

Entre sus argumentos, recuerdan que el propio ministro Fernando Grande-Marlaska ha anunciado medidas de acción positiva para alcanzar al menos un 40% de mujeres en las promociones de acceso a la Policía Nacional y la Guardia Civil antes de 2030.

La demanda considera contradictorio que, mientras se promueve ese objetivo, se aplique un sistema de calificación que, según sus cálculos, reduce las posibilidades de acceso de las aspirantes.

Las recurrentes solicitan que se declare la nulidad o, subsidiariamente, la anulación de la resolución impugnada y que se retrotraiga el proceso selectivo para recalcular la nota de corte de la prueba psicotécnica y modificar la relación de aspirantes aptos. También reclaman que se reasignen las plazas de policías alumnos conforme a ese nuevo resultado.