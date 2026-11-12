Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de los sondeos del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, precampaña electoral, encuestas y voto por correo

Un día después de las movilizaciones del 11-N, los ministros Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy acuden a la Diputación Permanente para intentar convalidar sus decretos de vivienda y alquiler.

Por la tarde, todos los focos apuntarán a Pedro Sánchez. Viajará a Sevilla para arropar a los suyos en el gran mitin de apertura del PSOE antes del inicio oficial de la campaña del 29-N, y rematará la jornada ya de noche con una entrevista en El perro andaluz by Manu Sánchez'.

Los partidos políticos arrancan este jueves la campaña electoral del 29N con actos y pegadas simbólicas de carteles en distintas ciudades, a un día del inicio oficial de la campaña. Pedro Sánchez lo hará en Sevilla, mientras que Ada Colau, Irene Montero y Santiago Abascal protagonizarán actos en Madrid. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Badalona, Ernest Urtasun estará en Barcelona y Antonio Maíllo intervendrá en el acto de inicio de campaña de Frente Amplio en Sevilla.

Lejos de la contienda electoral, Dublín acogerá la cumbre de líderes europeos centrada en seguridad y energía, mientras varios ministros recorrerán las zonas valencianas afectadas por la dana Adam y la isla de La Palma.