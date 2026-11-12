Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de los sondeos del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, precampaña electoral, encuestas y voto por correo
La precampaña encara el arranque oficial con los decretos de vivienda en el Congreso, el mitin de Sánchez en Sevilla y la cumbre de Dublín.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Un día después de las movilizaciones del 11-N, los ministros Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy acuden a la Diputación Permanente para intentar convalidar sus decretos de vivienda y alquiler.
Por la tarde, todos los focos apuntarán a Pedro Sánchez. Viajará a Sevilla para arropar a los suyos en el gran mitin de apertura del PSOE antes del inicio oficial de la campaña del 29-N, y rematará la jornada ya de noche con una entrevista en El perro andaluz by Manu Sánchez'.
Los partidos políticos arrancan este jueves la campaña electoral del 29N con actos y pegadas simbólicas de carteles en distintas ciudades, a un día del inicio oficial de la campaña. Pedro Sánchez lo hará en Sevilla, mientras que Ada Colau, Irene Montero y Santiago Abascal protagonizarán actos en Madrid. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Badalona, Ernest Urtasun estará en Barcelona y Antonio Maíllo intervendrá en el acto de inicio de campaña de Frente Amplio en Sevilla.
Lejos de la contienda electoral, Dublín acogerá la cumbre de líderes europeos centrada en seguridad y energía, mientras varios ministros recorrerán las zonas valencianas afectadas por la dana Adam y la isla de La Palma.
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Empieza la Diputación Permanente con los decretos de vivienda como tema principal: afrontan hoy su examen definitivo
Ya ha empezado, a las 9.00 horas, la Diputación Permanente del Congreso que tiene lugar este jueves, con la votación definitiva de los decretos leyes de vivienda como tema principal.
Como todo decreto ley, los textos están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en este caso fue el pasado 7 de octubre. Sin embargo, tienen que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días, según lo que dicta la Constitución.
Como las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente (único órgano que queda activo ante la disolución) quien se encargará de decidir si convalida o deroga los textos.
Además de los decretos, también comparecerá la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para explicar la planificación de la red de energía eléctrica hasta 2030.
Al finalizar, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también ofrecerá declaraciones.
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El PP dice que la huelga estaba "condenada al fracaso": "Solo tenía el fin de instrumentalizar a los trabajadores. A los sindicatos les va a pasar factura"
La portavoz de campaña del PP y de la formación en el Congreso, Ester Muñoz, ha valorado este jueves la huelga general que tuvo lugar ayer diciendo que estaba "condenada al fracaso" y reiterando que "es evidente", por tanto, "que ha sido un fracaso".
"No estaba pensada para los trabajadores ni para sus problemas. Era preventiva y en plena precampaña; solo tenía el fin de instrumentalizar a los trabajadores para un hipotético gobierno al que fueran a votar los ciudadanos", ha expresado esta mañana durante una entrevista en el programa La Mirada Crítica de Telecinco.
Además, ha asegurado que, en su opinión, "la instrumentalización que han hecho los sindicatos les va a pasar factura" por no haber hecho "nada" en ocho años y promoverla "ahora, con unas cortes ya disueltas".
Asimismo, también ha denunciado la violencia que tuvo lugar durante este miércoles en las calles de toda España, con piquetes y vandalización de comercios. "Existe el derecho a la huelga, pero también el derecho a trabajar", ha expresado.
Por eso, ha afirmado que con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo, garantiza "el orden social" que este Gobierno es "incapaz de mantener", así como "apoyar a los efectivos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"El PP, si llega al Gobierno, solo se va a dedicar a resolver los problemas de los españoles: que se puedan comprar una casa o alquilarla, que lleguen a final de mes, que los autónomos no tengan en el Gobierno un enemigo...", ha concluido.
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Feijóo augura que el PP ganará el 29-N y difunde un vídeo que enfrenta trabajo y esfuerzo frente a los altercados de la huelga
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado que su partido ganará las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo ha hecho con un mensaje en redes acompañado de un vídeo que enfrenta el trabajo y el esfuerzo frente a los altercados y el acoso de los piquetes de la huelga general de ayer.
"Ni un paso atrás. Vamos a ganar", afirma el líder del PP en su tuit. La primera imagen del citado vídeo es la de un piquete echando de un bar en Barcelona a un anciano que iba con andador, también hay numerosos encapuchados acosando a la gente o dañando comercios o mobiliario, con contenedores taponando una boca de metro.
Frente a ello, aparece gente trabajadora, metiendo el pan en el horno o llevando a los niños al colegio. También aparecen imágenes de los incendios y una gran bandera de España y finaliza con la leyenda: "Ganará el esfuerzo. El cambio es necesario".
Ni un paso atrás. Vamos a ganar. https://t.co/r4C7yew1J7— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 12, 2026
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Compromís exige la dimisión de Marlaska por la "desproporción" de la Policía en la huelga general
Alberto Ibañez, diputado de Compromís-Sumar, ha exigido la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por las cargas policiales registradas en distintos puntos de España durante la huelga general.
"Mi condena absoluta a la desproporción policial", ha expresado en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE. "No puede despertarse siendo policía alguien que rocía con gas pimienta a una persona sin hogar, indefensa, que no está haciendo nada".
En este sentido, ha exigido al PSOE que aclare si estos episodios se producen porque "o bien no controla a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o porque ejerce el poder de forma intolerable".
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El Gobierno autoriza a dos agentes del CNI a declarar sobre Ceuta ante la juez y desclasifica 5 notas enviadas a Marruecos
El Gobierno ha autorizado a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a que declaren ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón sobre los hechos que conocieron en relación con la entrada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Así consta en el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado martes a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuyo contenido ha accedido EL ESPAÑOL.
El Gobierno ha accedido a desclasificar casi todos los documentos solicitados por la juez que investiga la entrada de unos 100.000 marroquíes a Ceuta, un hecho que el presidente, Pedro Sánchez, calificó de una "violación de la integridad territorial de España".
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El fracaso del 11-N en el gran bastión del PSOE en Madrid: "Soy socialista de toda la vida, pero a Sánchez ni una más"
La jornada de paro general en Puente de Vallecas ha estado marcada por momentos de tensión e incidentes aislados frente a una actividad comercial que se ha mantenido mayoritariamente abierta.
Un piquete de varias decenas de personas ha cortado brevemente el tráfico a primera hora y ha concentrado su presión en establecimientos de la avenida de la Albufera, con forcejeos y desperfectos en el acceso a un supermercado que han forzado el despliegue de antidisturbios de la Policía Nacional con material de contención.
Pese al ruido y la protesta, los empleados y comerciantes del distrito madrileño han rechazado secundar la convocatoria y han expresado su malestar en la calle tanto por las presiones de los manifestantes como por la gestión del Ejecutivo central.
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El fiasco de la huelga general deja a UGT y CCOO sin fuerza para presionar al próximo Gobierno con la inflación disparada
La tibia respuesta a la huelga general de este 11 de noviembre amenaza con restar margen de maniobra a los sindicatos mayoritarios justo a las puertas de una legislatura que se prevé compleja en lo económico.
Con la patronal situando el seguimiento en apenas un 5% y una caída del consumo eléctrico industrial que representa solo un tercio de la registrada en las grandes movilizaciones de 2012, UGT y CCOO cierran la jornada en una posición de fragilidad.
El escaso respaldo en las calles y en los centros de trabajo deja a las organizaciones sindicales sin la capacidad de presión necesaria para condicionar al próximo Gobierno en un contexto marcado por la desaceleración del crecimiento y las tensiones inflacionistas.
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Elecciones generales del 29-N | Recta final de la precampaña electoral
¡Buenos días! Abrimos este directo del jueves 12 de noviembre para seguir de cerca un día que promete bastante movimiento.
Con el eco de la huelga general todavía en el aire, toca ver qué pasa con los decretos de vivienda en el Congreso, cómo preparan los partidos el arranque oficial de la campaña hacia el 29-N y qué nos deja la visita de Pedro Sánchez a Sevilla.
Quédense por aquí para no perderse ninguna declaración ni novedad de la jornada.