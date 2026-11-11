Huelga general del 11 de noviembre, hoy en directo | Horario, recorrido, calles cortadas, servicios mínimos y última hora de los piquetes
La Policía empieza a desalojar la Gran Vía donde se encontraban miles de manifestantes con motivo de la huelga general.
Cuenta atrás para la huelga general más "atípica" del siglo XXI y temor entre los sindicatos a que pinche su seguimiento
Este miércoles 11 de noviembre, ha arrancado la huelga de 24 horas con varias manifestaciones en todo el país que han resultado, hasta ahora, en al menos 30 detenidos.
Las ciudades se mantienen con servicios mínimos y varios locales han ido cerrando sus puertas a lo largo de la mañana. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya han calificado de "éxito" la huelga general.
Asimismo, a las 18:00 horas tendrá lugar la manifestación general en Madrid en Plaza de España. En Barcelona, será sobre las 17:30 horas en Jardinets da Gracia.
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Huelga general 11N | Fenadismer denuncia la colocación de clavos en carreteras durante la huelga general
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado la presencia de clavos y objetos punzantes arrojados deliberadamente en varias carreteras durante la jornada de huelga general de este miércoles 11 de noviembre.
La organización afirma haber recibido numerosas alertas de transportistas sobre grupos de personas, de origen desconocido, que estarían colocando estos elementos en la calzada, provocando reventones de neumáticos en vehículos pesados y obligando a los conductores a detenerse en los márgenes de las vías.
Fenadismer considera estos hechos un “atentado directo contra la seguridad vial” y una práctica de sabotaje indiscriminado. La federación advierte de que, además de ocasionar daños materiales a las flotas de transporte y paralizar la actividad económica, incrementan el riesgo de accidentes de extrema gravedad para conductores profesionales y para el resto de usuarios de la carretera.
Por ello, la organización exige al Ministerio del Interior y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que refuercen la vigilancia en los puntos críticos de la red viaria e identifiquen y detengan a los responsables.
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Huelga general 11N | Escaso seguimiento en la restauración y hostelería
La patronal Hostelería de España y algunas de empresas asociadas de Aecoc apuntan un seguimiento de la huelga muy bajo en este sector, de entre el 0% y el 2% en la mayoría de las provincias, y algo superior en Barcelona, con un porcentaje de seguimiento de en torno al 5%.
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Huelga general 11N | La patronal califica el paro de "huelga política" mientras la oposición denuncia su escaso impacto económico
Las patronales CEOE y ATA han calificado la huelga de fracaso y la han definido como una movilización política promovida por el Ejecutivo. Ambas organizaciones han destacado que la inmensa mayoría de los autónomos trabajó con normalidad y han advertido del posible perjuicio económico para el PIB. Los representantes empresariales también han cuestionado que se utilice el mecanismo de huelga laboral para canalizar la crisis del acceso a la vivienda.
La jornada ha estado marcada, además, por las fricciones políticas, con el desmarque de Junts y PNV, plantones de representantes de la izquierda en cámaras autonómicas y enfrentamientos públicos entre el Gobierno y la oposición. Frente a las movilizaciones registradas en las zonas céntricas de Madrid y Barcelona, el sector privado ha subrayado la falta de respaldo ciudadano y el recurso al teletrabajo para reducir el impacto de los paros.
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Huelga general 11N | La huelga avanza con bloqueos logísticos, tensión policial en las calles y una treintena de detenidos
La huelga general ha tenido un seguimiento desigual, con paros destacados en la industria logística, los puertos y el transporte, frente a una actividad prácticamente normal en el comercio y los servicios. Los piquetes han provocado cortes de tráfico, sentadas y bloqueos en polígonos industriales, que han derivado en cargas policiales, una treintena de detenidos y tres heridos por atropello. La jornada también ha dejado cancelaciones de vuelos y trenes, mientras que la demanda eléctrica ha caído a mínimos históricos en comparación con anteriores movilizaciones.
Las organizaciones sindicales y los colectivos sociales han calificado la jornada de éxito y han defendido el alcance de la movilización. Al mismo tiempo, han denunciado posibles abusos en la aplicación de los servicios mínimos y excesos en algunas intervenciones policiales.
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Huelga general 11N | La huelga del 11N arranca con cortes viales, tensión en centros logísticos y un seguimiento desigual
La huelga general del 11N ha comenzado con importantes cortes de tráfico en Cataluña y Madrid, además de bloqueos puntuales en polígonos industriales y accesos estratégicos como Mercabarna y MercaMálaga. El consumo eléctrico ha caído un 10 % y los sindicatos aseguran que el seguimiento está siendo masivo en sectores como la automoción y en grandes puertos como el de Valencia. En el transporte aéreo, el impacto ha sido menor, con apenas un 4,4 % de los vuelos afectados.
La jornada también ha dejado cargas policiales y momentos de tensión en distintos puntos. En Carabanchel se han registrado ocho heridos leves, mientras que en Mercamadrid ha sido detenido un hombre por arrojar una valla. Por su parte, el transporte público funciona con servicios mínimos, demoras y menor afluencia de viajeros. En ciudades como Sevilla y Alicante, la actividad municipal se desarrolla prácticamente con normalidad.
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La federación de transportistas denuncia la presencia de clavos en la carretera por la huelga
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado este miércoles la presencia de piquetes y grupos de personas que "están arrojando clavos y otros objetos punzantes" en la calzada de algunas de las carreteras del país con motivo de la huelga general.
La federación ha manifestado en una nota de prensa que estas prácticas no solo causan daños materiales en las flotas de transporte y paralizan la actividad económica, sino que multiplican el riesgo de que se produzcan accidentes de tráfico.
En este sentido, ha exigido la actuación inmediata del Ministerio del Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que refuercen la vigilancia en la red de carreteras y detengan a los responsables de estos actos delictivos.
No obstante, ha aclarado que defienden y respetan el legítimo derecho a la huelga, pero ello "no ampara conductas que pongan en riesgo vidas humanas en la carretera".
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La incidencia de la huelga en museos: cierre del Reina Sofía y apertura habitual de Prado y Thyssen
La incidencia de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre ha afectado de forma desigual a los grandes museos españoles. Mientras que el Reina Sofía permanece cerrado, el Museo del Prado ha abierto "sin problemas" y el Thyssen ha podido abrir todo el museo.
Según han señalado a Europa Press fuentes del Reina Sofía, con motivo de la jornada de huelga convocada para el día de hoy, parte del personal ha decidido ejercer su derecho a secundarla. "Esta circunstancia ha afectado al normal funcionamiento del Museo, haciendo necesario proceder al cierre temporal de sus instalaciones al público", han añadido.
Mientras, fuentes del Museo del Prado consultadas por Europa Press han indicado que se ha mantenido el horario con normalidad y se ha experimentado algo menos de visitas, que atribuyen también a la lluvia y el tráfico. El seguimiento de la huelga en el turno de mañana ha estado por debajo del 12%.
Mientras, el Museo Thyssen ha podido abrir todas las instalaciones y, aunque en algunos servicios falta personal, "está todo funcionando", según han señalado a Europa Press fuentes de la institución.
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El Sindicato de Inquilinas cifra en cuatro millones el seguimiento de la huelga
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha tildado de "éxito" la "primera huelga general por la vivienda de la historia" y ha afirmado que unas 4 millones de personas secundan el paro convocado por las organizaciones sindicales para este 11 de noviembre.
"En la huelga general de 2012, el seguimiento voluntario fue del 25%; 3,6 millones de huelguistas. Con los datos de esta mañana, hoy se superarán con creces los 5 millones de personas", ha anticipado el sindicato a través de un comunicado.
El movimiento por la vivienda estima un seguimiento del 75% en el Mediterráneo y la cornisa cantábrica, y de entre el 41% y el 45% en las Castillas y Extremadura.
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Canal Sur Televisión retoma sus emisiones tras cinco horas en negro por la huelga general
Canal Sur Televisión ha retomado a primera hora de esta tarde sus emisiones habituales después de haber permanecido durante unas cinco horas en negro a consecuencia de la huelga general.
La programación de la cadena pública andaluza se ha retomado sobre las 13:20 horas con el programa Mesa de Análisis, del periodista Teodoro León Gross, quien ha arrancado este espacio precisamente con un análisis sobre la huelga general.
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La Policía identifica a Ione Belarra (Podemos) en un piquete
La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, y la secretaria general de la formación, Ione Belarra, han visitado desde la madrugada varios piquetes informativos.
En uno de ellos, según ha publicado en sus redes la líder de Podemos, se aprecia cómo un agente le pide el DNI para proceder a su identificación. Tras ello, la también diputada 'morada' pide al policía que le aporte su número de placa.
La Policía Nacional nos está identificado por participar en un piquete de la #HuelgaGeneral. ¿Hay que recordarle al Gobierno del PSOE-Frente Amplio que así es como se consiguieron todos los derechos que tenemos? https://t.co/VZrNRdV79j— Ione Belarra (@ionebelarra) November 11, 2026
"La Policía Nacional nos está identificando por participar en un piquete de la huelga general. ¿Hay que recordarle al Gobierno del PSOE-Frente Amplio que así es como se consiguieron todos los derechos que tenemos?", ha escrito Belarra en X.
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Una inmobiliaria de Madrid amanece con pintadas de "buitre" y "especulador" durante la huelga
La inmobiliaria del empresario Eduardo Molet, ubicada en el número 19 de la calle Fernando el Católico de Madrid, ha amanecido con pintadas de "buitre" y "especulador" y daños en la cerradura durante la jornada de huelga general convocada este miércoles.
Según ha señalado la compañía en un comunicado, cuando los trabajadores han acudido a abrir las instalaciones, a las 9.00 horas, se han encontrado con dichas pintadas en el exterior del establecimiento.
Ante lo sucedido, Molet ha presentado una denuncia para que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades, al tiempo que la compañía ha documentado lo sucedido mediante fotografías que muestran el estado en el que se encontraron las instalaciones a primera hora de la mañana.
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UPTA estima que más del 40 % de los negocios autónomos secunda la huelga general
La Unión de Profesionales, Trabajadoras y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha estimado que más del 40 % de los negocios autónomos secunda la huelga general de este miércoles, lo que ha considerado un reflejo del "hartazgo" del colectivo ante la falta de soluciones a sus condiciones de vida.
La organización ha destacado en un comunicado la "elevada participación" de los autónomos y el cierre de numerosos establecimientos comerciales durante la jornada, según sus primeras estimaciones.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha asegurado en la nota que los autónomos tienen "mil razones para secundar la huelga" y ha reclamado "una fiscalidad adecuada" a su actividad, "una protección social completa" y que el trabajo autónomo "se equipare al trabajo por cuenta ajena".
Abad ha pedido además "viviendas dignas a precios dignos" y que los alquileres de los locales comerciales "no se lleven una parte desproporcionada" de los ingresos de los autónomos. "Necesitamos soluciones, no palabras vacías", ha señalado Abad.
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El consumo eléctrico cae apenas un 0,25% a las 14.00 horas
La demanda de energía eléctrica nacional alcanzó los 34.225 megavatios (MW) a las 14.00 horas de este miércoles de jornada de convocatoria de huelga general, frente a los 34.313 MW de ayer a la misma hora, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), lo que supone una caída de apenas el 0,25%.
Asimismo, la demanda real nacional a esa hora del día era un 2,37% inferior a los 35.058 MW previstos para esa hora por el operador del sistema.
De esta manera, la diferencia en el consumo entre la jornada de ayer y esta de huelga general se ha venido acortando conforme avanza el día. Así, a primera hora de la mañana, a las 8.30 horas, era de casi el 9,5% la caída de la demanda eléctrica, mientras que a las 10.00 horas se situaba en el 6,6% y a las 14.00 horas del 0,25%.
El consumo eléctrico es un indicador que se usa para medir el impacto de huelga general, ya que cuando fábricas, comercios o cualquier tipo de actividad económica se detienen, ese consumo cae.
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Una treintena de detenidos en primeras horas de huelga con incidencias en la movilidad
Las primeras doce horas de huelga general, desde la pasada medianoche y hasta el mediodía de este miércoles, han estado marcadas por incidencias en la movilidad en los principales nudos de carreteras y centros logísticos de Madrid, Cataluña y País Vasco, mientras que una treintena de personas, la mayoría miembros de piquetes informativos, han sido detenidas por altercados.
Según ha informado el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Guardia Civil ha habido un total de 476 incidencias relacionadas con la jornada de huelga desde las diez de la noche de este martes y hasta las 11:00 horas de este miércoles.
Ambos cuerpos de seguridad, que habían reforzado la presencia de efectivos en las calles, han practicado un total de 26 detenciones: 8 en Madrid, 4 en Málaga, 4 en Almería, 3 en Granada, 2 en Zamora y otras cinco respectivamente en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y Valencia.
Sumadas a las 13 personas arrestadas por la Ertzaintza en el País Vasco, harían al menos 39 detenciones en toda España.
Por su parte, las protestas en Cataluña por la huelga general han dejado por el momento una persona detenida en Barcelona por alteración del orden público, el miembro de un piquete atropellado y seis mossos d'esquadra heridos leves durante una actuación en la carretera B-
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La Policía empieza a desalojar la Gran Vía de Madrid y conduce a los manifestantes a las calles aledañas
Agentes de antidisturbios de la Policía Nacional empiezan a desalojar parte de la Gran Vía de Madrid, donde se encontraban miles de personas manifestándose debido a la huelga general de este miércoles.
Los piquetes se han comenzado a dirigir hacia calles aledañas, conducidos por la Policía.
Algunas vías céntricas de la zona se encuentran cortadas, como la parte de atrás de la calle Mesonero Romanos.
En la calle del Carmen los policías piden a sus compañeros que se pongan escudos y la tensión sube en la calle de la Salud, a la vez que llegan más antidisturbios a la Gran Vía.
Los antidisturbios han cargado contra los manifestantes, han lanzado gas lacrimógeno y efectuado detenciones.
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Garamendi: la caída de la demanda eléctrica es del 10%, "muy por debajo del 14% de la última huelga"
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado hoy que la caída de la demanda eléctrica está siendo del 10 por ciento, "muy por debajo del 14 por ciento de la última huelga" general.
Además, ha calificado la convocatoria de paro general como "huelga política y oficial" por el llamamiento que ha hecho el Gobierno de la misma.
Así se ha manifestado hoy durante una entrevista en el programa de Ana Rosa, en Tele 5.
"El dato que tenemos es, sobre todo, cuando ves un poco lo que es el efecto de la energía, que estamos rondando un 10 por ciento de caída sobre lo que sería una demanda de un día normal", ha precisado.
Dicho esto, ha realizado la comparativa con la última huelga general señalando que la caída del consumo eléctrico está "muy por debajo de lo que es la última huelga, que estaba por encima del 14 por ciento". Ha señalado que los datos que tiene son de que "hay normalidad".
No obstante, ha aprovechado para "condenar todo lo que son espacios de violencia, de cierre de calles o de carreteras" que se están viendo por parte de "algunos piquetes" que "no son informativos".
En este sentido, ha hecho un llamamiento a que quien quiera trabajar pueda hacerlo porque "tiene todo el derecho a trab
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La huelga general le costará a España como mínimo 2.000 millones en PIB
La huelga general de este miércoles 11 de noviembre tendrá un importante impacto en la economía española.
Hablamos de, como mínimo, unos 2.000 millones de euros perdidos en producto interior bruto (PIB).
Estos son los cálculos de José Ramón Pin Arboledas, profesor en el IESE. Una estimación que tiene en cuenta no sólo las ausencias laborales del propio día de la huelga general, sino también su impacto en la actividad del resto de los trabajadores.
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ATA afirma que el 90% de autónomos desarrolla su actividad con "normalidad" durante la huelga general
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha informado de que el 90% de los autónomos están desarrollando su actividad "absolutamente con normalidad" en la jornada de huelga general de este miércoles.
Con datos hasta las 10.00 horas de la mañana de este miércoles, la asociación ha trasladado a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación una primera valoración sobre el seguimiento de la huelga en el colectivo de los autónomos.
Según ha explicado el presidente de ATA, el 90% de estos trabajadores están desarrollando su actividad absolutamente con normalidad, mientras que el 10% restante no están trabajando, no están en estos momentos bien porque han decidido sumarse a la huelga o porque han sido "obligados o coaccionados".
"A algunos de ellos se les ha impedido por la silicona en su cerradura su actividad de su negocio; otros porque se han visto obligados o coaccionados a no poder desarrollar su actividad y otros porque han decidido sumarse a esta huelga general", ha especificado Lorenzo Amor.
En este sentido, desde ATA han denunciado a los que llama "cuadrilla de la silicona", que ha decidido actuar "contra los autónomos y contra la propiedad privada". ATA ha indicado que la incidencia está siendo mayor en determinados centros de las grandes ciudades, mientras que se está desarrollando una "actividad absolutamente normal" en los barrios, en las zonas periféricas y en l
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Solo un 2,57% de seguimiento de la huelga en la Comunitat Valenciana, según la patronal
La actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la Comunitat Valenciana, con un seguimiento de la huelga general convocada para este miércoles del 2,57%, según la cifra proporcionada este miércoles por la patronal valenciana CEV.
Según ha informado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en un comunicado, de acuerdo con la información facilitada por los distintos sectores empresariales, la huelga convocada para este miércoles registra en sus primeras horas un seguimiento del 2,57% en la Comunitat.
"El dato pone de manifiesto que la actividad productiva se desarrolla con plena normalidad en un tejido empresarial que integran 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores, y en el que la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a su puesto de trabajo", asevera la organización empresarial.
No obstante, se trata de un primer balance que deberá actualizarse a lo largo del día. A esta hora, el comercio todavía no ha iniciado de forma generalizada su actividad, por lo que su comportamiento no queda reflejado en estos primeros datos.
Asimismo, en aquellos sectores en los que su implantación ha sido posible, el teletrabajo está contribuyendo a garantizar la continuidad de la actividad, al permitir que las plantillas desarrollen su labor al margen de las dificultades de movilidad que pudieran derivarse de la jornada.
Hasta el momento no se han comunicado incidencias reseñables en los centros de trabajo ni en los principales enclaves industriales y empresariales del territorio, han informado.
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CEOE ve un "bajo seguimiento" de la huelga general y Unai Sordo anticipa el 'pinchazo' por lo "desigual" de los paros
La huelga general de este 11 de noviembre está teniendo un desarrollo dispar, tal y como han admitido CCOO y UGT. Los sindicatos calculan que el seguimiento está por encima del 70% en regiones como Andalucía y Aragón. Pero en el 40% en otras como Extremadura y las dos Castillas. ¿Hay pinchazo de la huelga? Es posible.
El propio Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) ha admitido que el seguimiento de la huelga está teniendo "puntos de desigualdad. España es un país muy diverso. No es lo mismo lo que pasa en vivienda en zonas urbanas y turísticas a lo que ocurre en las zonas rurales. El dramatismo de la situación no es el mismo".
En declaraciones a la Cadena Ser, ha considerado que esto no apunta a que la huelga esté siendo "descafeinada, en todo caso asimétrica. No me preocupa ese escenario, es razonable. La cuestión es colocar en la discusión pública el problema de la vivienda y su acceso en condiciones asequibles".