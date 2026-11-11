Huelga general 11N en España, última hora en directo | La Policía carga en Madrid contra manifestantes violentos: disparan pelotas de goma y lanzan gas lacrimógeno

El líder de Vox y candidato a la Moncloa, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "fracasado", porque el seguimiento de la huelga general "ha sido una vergüenza", y ha prometido acabar con los piquetes que "acosan" a trabajadores.

En un acto político en Tarragona, en vísperas del inicio oficial de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, Abascal ha denunciado que "muchos de los que han tenido que seguir" la huelga lo han hecho "por obligación, por la violencia, por los piquetes mal llamados informativos, que han ido a acosar a los trabajadores, a los autónomos y a los comerciantes".