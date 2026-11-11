Huelga general 11N en España, última hora en directo | La Policía carga en Madrid contra manifestantes violentos: disparan pelotas de goma y lanzan gas lacrimógeno
Interior eleva a más de 50 los detenidos por los incidentes durante la huelga general.
Los piquetes fuerzan el cierre de comercios en Madrid y la Policía carga contra quienes cortaban la Gran Vía
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La Policía carga en Madrid contra manifestantes violentos: disparan pelotas de goma y lanzan gas lacrimógeno
Los enfrentamientos entre manifestantes violentos y agentes de la Policía se han intensificado en el entorno de Gran Vía y la plaza de Callao.
Los antidisturbios han intervenido con pelotas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes violentos.
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Abascal dice que Sánchez ha "fracasado" con la huelga y promete acabar con los piquetes
El líder de Vox y candidato a la Moncloa, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "fracasado", porque el seguimiento de la huelga general "ha sido una vergüenza", y ha prometido acabar con los piquetes que "acosan" a trabajadores.
En un acto político en Tarragona, en vísperas del inicio oficial de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, Abascal ha denunciado que "muchos de los que han tenido que seguir" la huelga lo han hecho "por obligación, por la violencia, por los piquetes mal llamados informativos, que han ido a acosar a los trabajadores, a los autónomos y a los comerciantes".
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La Policía forma una ratonera para contener a los manifestantes
Los agentes están cerrando el paso a los manifestantes mediante un cordón policial para controlar sus movimientos. La tensión aumenta por las provocaciones de los asistentes.
Los disparos, por su parte, proceden de la zona de Callao.
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Tellado dice que la huelga ha sido un fracaso y el "último pago" de sindicatos a Sánchez
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "auténtico fracaso" la huelga y ha acusado a los sindicatos de ofrecer "probablemente el último servicio" a Pedro Sánchez como "pago de la última letra" por el trato recibido. Lo ha hecho en Guadalajara, donde ha definido el paro como una "huelga electoral", a poco más de 24 horas del inicio de la campaña del 29-N.
Tellado también ha criticado la ausencia de Sánchez en el funeral de las víctimas de Urda y ha trasladado su apoyo a dos miembros de Nuevas Generaciones de Vizcaya que, según ha denunciado, fueron agredidos al defender la sede del PP en Barakaldo. Ambos presentan lesiones leves.
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Continúan las detonaciones durante la intervención policial en Madrid
Se siguen escuchando detonaciones en la zona mientras aumenta la tensión entre los agentes antidisturbios y los manifestantes.
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Se escuchan detonaciones durante los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en Madrid
En medio de la tensión entre los agentes y los manifestantes, se han escuchado varias detonaciones que podrían corresponder al uso de material antidisturbios, como pelotas de goma.
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El PP denuncia una agresión a dos miembros de Nuevas Generaciones durante la manifestación de Barakaldo
El Partido Popular ha denunciado que varios participantes en la manifestación celebrada esta tarde en Barakaldo han agredido a miembros de la formación al pasar por delante de su sede, causando daños personales y materiales.
Según el partido, dos jóvenes de Nuevas Generaciones han tenido que acudir a urgencias con heridas abiertas y contusiones.
Miembros de la manifestación que ha recorrido Barakaldo esta tarde han agredido a miembros del Partido Popular al paso de nuestra sede causando daños personales y materiales‼️ Dos jóvenes de NNGG han tenido que acudir a urgencias con heridas abiertas y contusiones causadas por los manifestantes.— Partido Popular Vasco (@PPVasco) November 11, 2026
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Confemetal cifra en un 14 % el seguimiento de huelga y denuncia bloqueos en accesos
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) cifra en un 14 % el seguimiento de la huelga general en el sector de la industria, el comercio y los servicios del metal y denuncia dificultades y bloqueos puntuales en los accesos y retrasos en los turnos.
La patronal ha explicado este miércoles en un comunicado que la huelga ha registrado un seguimiento limitado en el conjunto del sector del metal, permitiendo mantener la actividad empresarial con normalidad en la mayoría de los centros de trabajo.
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Tensión en Madrid ante la posibilidad de una carga policial contra los manifestantes
Crece la tensión entre los asistentes y los agentes después de que la Policía haya bloqueado el recorrido de la manifestación. Los manifestantes continúan increpando a los efectivos y temen una posible intervención policial.
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Los manifestantes increpan a la Policía tras impedirles continuar el recorrido de la protesta en Madrid
Los manifestantes muestran su malestar después de que la Policía haya interrumpido el recorrido de la movilización antes de que hubiera terminado. Los asistentes aseguran que no entienden por qué les han impedido continuar y dirigen gritos contra los agentes, a los que llaman "reprimidos sociales", entre otras consignas.
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La huelga general provoca la supresión del 16% de los trenes de AVE y Larga Distancia y del 10,5% de Cercanías y Media Distancia
La huelga en Renfe registra un seguimiento del 13,67% en el turno de tarde y del 9,06% en el conjunto de la jornada. Los servicios comerciales acumulan un 15,7% de trenes suprimidos, mientras que en Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia las cancelaciones alcanzan el 10,54%.
Madrid es uno de los puntos más afectados, con un 22,40% de trenes de Cercanías suprimidos. En el corredor Norte se han cancelado el 22,2% de los servicios comerciales.
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Los vándalos por la vivienda destrozan la tienda Apple del centro de Barcelona
Los manifestantes violentos durante la huelga general por la vivienda han vandalizado la fachada de la tienda Apple de la plaza de Catalunya de Barcelona.
Así ha quedado el acceso al principal corner de la famosa marca de tecnología después de una marcha pacífica, tomada por los vándalos a partir de las ocho de la tarde.
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La Policía aparece con una furgoneta policial en la calle Doctor Carracido y los manifestantes les increpan
Una furgoneta policial ha aparecido en la calle Doctor Carracido, donde los manifestantes han comenzado a increpar a los agentes y a preguntarles por qué están allí si no han hecho nada. Por el momento, no se han producido cargas.
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Sindicatos y entidades sociales marchan en Valencia por una crisis que "ya no se aguanta"
Sindicatos, entidades sociales de vivienda y ciudadanos han marchado este miércoles en València en una multitudinaria manifestación como colofón a la jornada de huelga general en la que han defendido salarios dignos y servicios públicos de calidad y exigido soluciones a la crisis habitacional, porque la situación "ya no se aguanta".
La manifestación ha partido pasadas las 18:00 horas de la calle Xàtiva, desde las inmediaciones de la plaza de toros, para enfilar una calle Colón con muchos comercios con la persiana bajada y con carteles que llamaban a la jornada de huelga, en un centro de València cerrado al tráfico y colapsado en las calles adyacentes desde esta mañana por las diferentes acciones de protesta desarrolladas a lo largo del día.
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Los manifestantes increpan a trabajadores de la inmobiliaria Larvin en Madrid
Algunos manifestantes han dirigido gritos de "Hijos de puta" a personas de la inmobiliaria Larvin, que se encontraban asomadas durante el paso de la protesta por Madrid.
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La Policía Nacional cifra en 60.000 los asistentes a la manifestación de Madrid
Según datos de la Policía Nacional, alrededor de 60.000 personas han participado en la manifestación celebrada en Madrid. Por su parte, la Delegación del Gobierno sitúa la asistencia máxima en 120.000 personas.
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Graves ataques a los Mossos d'Esquadra tras la marcha por la huelga en Barcelona
Disturbios en Barcelona tras la manifestación que ha clausurado la huelga general por la vivienda de hoy, 11 de noviembre. Grupos de jóvenes encapuchados han atacado a los Mossos d'Esquadra y han saqueado comercios en el Paseo de Gracia de la Ciudad Condal.
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Irene Montero pide la dimisión de Marlaska por la "represión intolerable" en la huelga
La dirigente de Podemos, Irene Montero, ha pedido este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de ser responsable de una "represión intolerable" y de las cargas policiales contra los manifestantes durante la jornada de huelga general.
En declaraciones a los medios durante las movilizaciones, Montero también ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aparte a Grande-Marlaska de las listas del PSOE.
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Los sindicatos evitan hablar de fracaso en Valladolid y defienden la huelga: "Nos estamos mojando por todos"
CC.OO. y UGT, por un lado, y el Sindicato por la Vivienda de Valladolid, por otro, han salido esta tarde a las calles de la ciudad bajo una intensa lluvia para reclamar "salarios dignos, derecho a una vivienda y unos servicios de calidad, frente al encarecimiento de la vida".
La movilización se ha celebrado en el marco de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, cuyo seguimiento la CEOE de Castilla y León ha situado en el 1,52% en la Comunidad. Pese a esta cifra, los sindicatos han evitado hablar de fracaso y han defendido la convocatoria como una "jornada importante de lucha". "Hoy nos estamos mojando por todos", ha asegurado Óscar Lobo, secretario general de UGT en Castilla y León.
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La lluvia obliga a adelantar el final de la manifestación del 11-N en Málaga
“Esto es una huelga contra todos los gobiernos. Hoy paramos Málaga, Andalucía y toda España”, aseguran en el manifiesto de la Huelga General 11N de Málaga que ha tenido que acabar antes de lo previsto debido a las fuertes precipitaciones.