Huelga general 11-N en España, última hora en directo | Piquetes, horario, calles cortadas y recorrido

Este miércoles 11 de noviembre ha arrancado la huelga de 24 horas, acompañada de varias manifestaciones en todo el país que se han saldado, por el momento, con 42 detenidos, según el Ministerio del Interior.

Las ciudades funcionan con servicios mínimos y varios locales han ido cerrando sus puertas a lo largo de la mañana. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, han calificado de "éxito" la huelga general.

Asimismo, a las 18:00 horas tendrá lugar la manifestación principal en Madrid, con salida desde la plaza de España. En Barcelona, la convocatoria está prevista para las 17:30 horas en los Jardinets de Gràcia.