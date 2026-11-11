Huelga general 11-N en España, última hora en directo | Piquetes, horario, calles cortadas y recorrido
Interior eleva a 42 los detenidos por los incidentes durante la huelga general.
Los piquetes fuerzan el cierre de comercios en Madrid y la Policía carga contra quienes cortaban la Gran Vía
Este miércoles 11 de noviembre ha arrancado la huelga de 24 horas, acompañada de varias manifestaciones en todo el país que se han saldado, por el momento, con 42 detenidos, según el Ministerio del Interior.
Las ciudades funcionan con servicios mínimos y varios locales han ido cerrando sus puertas a lo largo de la mañana. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, han calificado de "éxito" la huelga general.
Asimismo, a las 18:00 horas tendrá lugar la manifestación principal en Madrid, con salida desde la plaza de España. En Barcelona, la convocatoria está prevista para las 17:30 horas en los Jardinets de Gràcia.
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Pepe Álvarez (UGT) descarta actualizar el seguimiento de la huelga general: "Me parece bastante aburrido"
CCOO Y UGT celebran la huelga general. Sus secretarios generales consideran que ha sido un éxito. Aunque no está tan claro que vayan a proporcionar datos con lo que probarlo.
Según ha indicado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, el sindicato no actualizará los porcentajes de seguimiento que se proporcionaron está mañana y que oscilan del 80% en Cataluña al 40 de Extremadura. Ni se hará un promedio nacional
"Me parece bastante aburrido", ha opinado Álvarez al ser preguntado al respecto. "No vamos a hacer promedios. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en su territorio".
Desde CCOO no son tan drásticos. Fuentes de este sindicato indican que se ofrecerá más información sobre el seguimiento de la huelga en los próximos días.
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Teatros y musicales cancelan o reprograman sus funciones por la huelga general
La cartelera teatral madrileña ha cancelado o reprogramado las funciones de este miércoles para "garantizar el derecho a la huelga de los trabajadores". Algunos teatros, hasta pocas horas antes de la función, desconocen si se llevarán a cabo y devolverán el importe de la entrada si no se produce.
Las productoras Stage Entertainment, ATG Entertainment España y el Smedia, que gestionan gran parte de los teatros madrileños y especialmente las producciones de teatro musical, han cancelado o reprogramado las funciones de este miércoles para "garantizar el derecho a la huelga de los trabajadores", aseguran.
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Ester Expósito participa en la huelga general del 11N por la vivienda en San Sebastián
En Euskadi, la convocatoria de huelga general se ha desarrollado según lo previsto. Al punto de la mañana ha comenzado con los piquetes, miembros de los sindicatos convocantes, a recorrer las diferentes ciudades vascas para llamar a secundar la huelga general en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación.
Tras algunos incidentes con grandes comercios donde han atacado con pinturas, pegatinas, bombas de humo, etc., las manifestaciones se han desarrollado pacíficamente. Concretamente, en la convocatoria de CCOO y UGT en San Sebastián se han visto algunas caras reconocidas que no han pasado desapercibidas.
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Los miembros de CCOO se preparan para la manifestación en su sede de Lope de Vega
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Fracasa la huelga general: el consumo eléctrico apenas cae, consulte el dato en tiempo real
Fracasa la huelga general. A falta de datos ciertos de seguimiento, dado que sólo los están ofreciendo los sindicatos, hay que recurrir al consumo energético.
Pues bien, la demanda de energía eléctrica cae un 8% a las cuatro de la tarde, si se compara con el mismo miércoles de la semana pasada.Conectando con Red Eléctrica…
El consumo eléctrico durante la huelgaHoy vs. previsión –Hoy vs. miércoles 4 nov. –Hoy vs. martes 10 nov. –Arrastra sobre la gráfica para elegir una franja
Fuente: Red Eléctrica
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Sevilla también suspende la manifestación por la borrasca
UGT Andalucía ha suspendido la manifestación convocada en Sevilla, que se suma a las cancelaciones de las movilizaciones previstas en Huelva y Cádiz. El sindicato justifica la decisión por las inclemencias meteorológicas y motivos de seguridad, para proteger a los participantes.
Las precipitaciones registradas este miércoles han dejado acumulaciones de hasta 39 litros por metro cuadrado en la estación de Tamarguillo durante las últimas 24 horas.
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Los sindicatos dicen que la huelga ha sido un "éxito" pero evitan dar cifras de seguimiento
Pasadas las 16:30 los representantes sindicales han atendido a los medios para hacer una actualización de la jornada de huelga, la cual han definido, tanto CCOO como UGT, como un "éxito" total.
"La jornada de paro es una jornada de éxito, con un seguimiento muy elevado, pese al boicot de los sindicatos corporativos", ha explicado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha coincidido con la visión exitosa de la huelga. "Ha sido un gran éxito. Creo que vamos a tener grandes manifestaciones en nuestro país, que vamos a ser capaces de visualizar lo que se ha visualizado en las empresas", ha explicado.
Asimismo, ha añadido que "no iban a dar cifras de seguimiento porque sería un rollo dar datos comunidad por comunidad" y que los datos "están ahí y que se pueden saber".
Tanto Sordo como Álvarez han destacado "la falta de suelo público y de viviendas públicas". "La vivienda no puede llevarse tanta parte de nuestro salario, por eso hay que construir vivienda pública", ha argumentado el secretario general de UGT.
De la misma forma, ambos han reprochado las cargas policiales y los ataques a los manifestantes. "No se puede rociar spray pimienta", ha relatado el secretario general de CCOO.
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Interior cifra en 42 los detenidos durante una jornada de huelga con pocos incidentes
El dispositivo policial desplegado este miércoles 11 de noviembre con motivo de la huelga general está viviendo, por el momento, una jornada relativamente tranquila. Según fuentes del Ministerio del Interior, se han registrado 42 detenciones en todo el país. Los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), movilizados de forma masiva durante toda la jornada, describen la convocatoria como un “pinchazo” en lo que respecta a los disturbios.
Según explican veteranos agentes antidisturbios que han participado en dispositivos similares en anteriores huelgas generales, los incidentes registrados hasta ahora han sido de mucha menor intensidad que en otras ocasiones. Se han producido pequeños conatos de enfrentamiento y altercados protagonizados por grupos reducidos, así como cargas policiales en la Gran Vía madrileña, pero sin alcanzar los niveles de conflictividad vividos en convocatorias anteriores.
No obstante, las fuerzas de seguridad permanecen alerta ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes durante la tarde, coincidiendo con las grandes manifestaciones convocadas en distintos puntos del país. En Madrid se ha movilizado la totalidad de la Unidad de Intervención Policial de la capital, con más de diez grupos de agentes antidisturbios desplegados para reforzar la seguridad, prevenir altercados y garantizar que las movilizaciones transcurran sin incidentes.
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Reabierto el Puerto de Tarragona tras registrar un 88,86 % menos de tráfico de vehículos
El Puerto de Tarragona ha reabierto este miércoles por la tarde sus accesos terrestres después de que los bloqueos de los trabajadores del metal provocaran una caída del 88,86% del tráfico de camiones y coches hasta las 14:00 horas. Los accesos por la AP-7, el muelle de Reus y el dique de Levante han permanecido cortados durante la mañana por piquetes informativos.
La Autoridad Portuaria asegura que se han cumplido los servicios mínimos sin incidencias. Por su parte, el presidente del puerto, Santiago Castellà, ha expresado su respeto al derecho de protesta y ha valorado que las movilizaciones se hayan desarrollado "sin incidentes".
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Manifestantes cortan la carrera de San Jerónimo en un intento de llegar hasta el Congreso
Varias decenas de manifestantes han cortado este miércoles la carrera de San Jerónimo, en Madrid, en un intento de llegar hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Los agentes de la Policía Nacional han impedido su avance después de que el grupo abandonara la Gran Vía, donde se habían vivido momentos de tensión.
Antes, los manifestantes se han dirigido a unos grandes almacenes de la calle Preciados al grito de "hoy no se consume, hoy no se trabaja". Frente a los agentes, también han coreado "tú también pagas alquiler" y han leído un manifiesto para explicar los motivos de la huelga.
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El servicio de Metro de Madrid funciona al 91% y los viajeros caen un 39%
El servicio de Metro de Madrid funciona al 91% de su capacidad habitual a primera hora de la tarde de este miércoles. Según los datos de las 14:00 horas, los trenes circulan con una frecuencia media de entre cinco y seis minutos.
Desde el inicio del servicio, 680.920 viajeros han utilizado el suburbano, un 39% menos que el miércoles anterior en la misma franja horaria.
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Cancelados 289 vuelos en los aeropuertos por la huelga general, el 6,4%
La huelga general ha provocado la cancelación de 289 vuelos en la red de aeropuertos de España, el 6,38% de los 4.529 programados para este miércoles, según los datos de Aena actualizados a las 14:00 horas.
Las compañías aéreas reprogramaron sus operaciones y reubicaron a los pasajeros en jornadas previas. Iberia, Air Europa y Ryanair aseguran a este periódico que sus vuelos están saliendo con normalidad.
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Interior eleva a 42 los detenidos por los incidentes durante la huelga general
El Ministerio del Interior ha elevado a 42 el número de detenidos por incidentes relacionados con la huelga general, según el último balance, cerrado a las 14:00 horas de este miércoles.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han practicado 28 arrestos, a los que se suman 13 detenciones de la Ertzaintza en el País Vasco y otra de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. La mayoría están relacionadas con altercados de orden público, resistencia a la autoridad o agresiones a agentes.
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La huelga tiene seguimiento reducido en televisiones privadas y del 68% en RTVE y deja Canal Sur en negro 5 horas
La huelga general ha tenido un seguimiento reducido esta mañana en las grandes televisiones privadas, con un 5% de la plantilla de Atresmedia y un 6,2% de la de Mediaset España secundando el paro en una jornada que ha dejado incidencias en cadenas públicas.
Canal Sur ha interrumpido sus emisiones y se ha quedado con la pantalla en negro, mientras que en RTVE se han registrado piquetes informativos y un seguimiento del 68%, según fuentes sindicales de la Corporación pública consultadas por Europa Press.
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Huelga general 11N | Vox asegura que la huelga está convocada por el Gobierno y respaldada por unos sindicatos a los que financia
El portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha afirmado este miércoles que la huelga general es una protesta "convocada por el Gobierno" de Pedro Sánchez y secundada por unos sindicatos que "reaccionan y responden ante quien les paga".
Figaredo ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria de San Martín de Mansilla de las Mulas, en León, donde ha contrapuesto el trabajo del sector primario, como el de este evento agroalimentario, con el de los sindicatos, "que pueden permitirse no trabajar porque han multiplicado sus ingresos con motivo de las subvenciones que reciben", y ha matizado que "eso puede cambiar".
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Huelga general 11N | Suspendidas las manifestaciones de Cádiz y Huelva por las inclemencias meteorológicas
UGT Andalucía ha suspendido las manifestaciones convocadas en Huelva y Cádiz por las inclemencias meteorológicas y por motivos de seguridad y responsabilidad.
La decisión se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas que tenían previsto participar en ambas movilizaciones. En caso de alguna novedad en otra provincia, se irá informando puntualmente.
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Huelga general 11N | CCOO estima que un 38% del personal de la Sanidad pública y los sectores sociosanitarios han secundado la huelga general de este martes
Una cifra que no contempla los "abusivos" servicios mínimos impuestos por la Administración. De este modo, si se sumaran estos servicios, la participación en estos sectores superaría el 80%. En ámbitos como la Dependencia y la Ayuda a Domicilio, los servicios mínimos han alcanzado el 100% de la plantilla.
Por territorios, el seguimiento está siendo desigual y algunas comunidades no han facilitado datos completos. En Andalucía, el 40% del personal del turno de mañana de la sanidad pública y el 50% de la Dependencia han secundado la huelga, mientras que en Madrid el seguimiento en los sectores sanitarios y sociosanitarios supera el 70%. En Cataluña se sitúa en el 10% y ronda el 15% en el sector concertado y privado, con cifras similares en Murcia. En la Comunidad Valenciana alcanza el 70% en la sanidad pública, pese a que los servicios mínimos establecidos en algunas áreas superan los de una jornada festiva. CCOO reclama unos servicios mínimos similares a los de un domingo y todavía debe valorar los datos de las jornadas laborales especiales de 12 horas o más.
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Huelga general 11N | Fenadismer denuncia la colocación de clavos en carreteras durante la huelga general
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado la presencia de clavos y objetos punzantes arrojados deliberadamente en varias carreteras durante la jornada de huelga general de este miércoles 11 de noviembre.
La organización afirma haber recibido numerosas alertas de transportistas sobre grupos de personas, de origen desconocido, que estarían colocando estos elementos en la calzada, provocando reventones de neumáticos en vehículos pesados y obligando a los conductores a detenerse en los márgenes de las vías.
Fenadismer considera estos hechos un “atentado directo contra la seguridad vial” y una práctica de sabotaje indiscriminado. La federación advierte de que, además de ocasionar daños materiales a las flotas de transporte y paralizar la actividad económica, incrementan el riesgo de accidentes de extrema gravedad para conductores profesionales y para el resto de usuarios de la carretera.
Por ello, la organización exige al Ministerio del Interior y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que refuercen la vigilancia en los puntos críticos de la red viaria e identifiquen y detengan a los responsables.
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Huelga general 11N | Escaso seguimiento en la restauración y hostelería
La patronal Hostelería de España y algunas de empresas asociadas de Aecoc apuntan un seguimiento de la huelga muy bajo en este sector, de entre el 0% y el 2% en la mayoría de las provincias, y algo superior en Barcelona, con un porcentaje de seguimiento de en torno al 5%.
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Huelga general 11N | La patronal califica el paro de "huelga política" mientras la oposición denuncia su escaso impacto económico
Las patronales CEOE y ATA han calificado la huelga de fracaso y la han definido como una movilización política promovida por el Ejecutivo. Ambas organizaciones han destacado que la inmensa mayoría de los autónomos trabajó con normalidad y han advertido del posible perjuicio económico para el PIB. Los representantes empresariales también han cuestionado que se utilice el mecanismo de huelga laboral para canalizar la crisis del acceso a la vivienda.
La jornada ha estado marcada, además, por las fricciones políticas, con el desmarque de Junts y PNV, plantones de representantes de la izquierda en cámaras autonómicas y enfrentamientos públicos entre el Gobierno y la oposición. Frente a las movilizaciones registradas en las zonas céntricas de Madrid y Barcelona, el sector privado ha subrayado la falta de respaldo ciudadano y el recurso al teletrabajo para reducir el impacto de los paros.