Huelga general 11-N en España, última hora en directo | Los manifestantes llaman a boicotear la "farsa electoral" del 29-N durante la marcha hacia Cibeles

Este miércoles 11 de noviembre ha arrancado la huelga general de 24 horas, acompañada de diversas manifestaciones en todo el país que se han saldado, por el momento, con 42 detenidos, según el Ministerio del Interior.

Las ciudades funcionan bajo servicios mínimos y varios locales han ido bajando la persiana a lo largo del día. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, han calificado la jornada de "éxito".

Asimismo, por la tarde han arrancado las marchas centrales: a las 17:30 horas en Barcelona y a las 18:00 horas en Madrid, mientras que en Sevilla el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos mantienen su protesta en la calle pese a la lluvia y al desmarque de CCOO y UGT.