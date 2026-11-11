Huelga general 11-N en España, última hora en directo | Los manifestantes llaman a boicotear la "farsa electoral" del 29-N durante la marcha hacia Cibeles
Interior eleva a 42 los detenidos por los incidentes durante la huelga general.
Los piquetes fuerzan el cierre de comercios en Madrid y la Policía carga contra quienes cortaban la Gran Vía
Este miércoles 11 de noviembre ha arrancado la huelga general de 24 horas, acompañada de diversas manifestaciones en todo el país que se han saldado, por el momento, con 42 detenidos, según el Ministerio del Interior.
Las ciudades funcionan bajo servicios mínimos y varios locales han ido bajando la persiana a lo largo del día. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, han calificado la jornada de "éxito".
Asimismo, por la tarde han arrancado las marchas centrales: a las 17:30 horas en Barcelona y a las 18:00 horas en Madrid, mientras que en Sevilla el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos mantienen su protesta en la calle pese a la lluvia y al desmarque de CCOO y UGT.
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Ya son más de 50 detenidos por piquetes y altercados en la huelga general hasta las 17.00 horas
Más de 50 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad, la mayoría por piquetes informativos y altercados, desde la pasada medianoche, cuando se inició la huelga general, y hasta las cinco de esta tarde, según datos del Ministerio del Interior, de la Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra.
La jornada ha estado marcada por incidencias en la movilidad en los principales nudos de carreteras y centro logísticos de Madrid, Cataluña y País Vasco.
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La manifestación transcurre en Málaga sin altercados bajo una intensa lluvia
Por el momento, la protesta se desarrolla sin ningún altercado y con una amplia presencia policial para evitar posibles daños en los comercios. "Nosotras nos mojamos por la vivienda", gritan los asistentes, que, desde luego, se están empapando bajo la lluvia.
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La manifestación avanza por la Alameda Principal hacia los Jardines Picasso (Málaga)
Una marea de personas y paraguas continúan avanzando por la Alameda Principal dirección los Jardines Picasso donde se dará por terminada la manifestación.
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La lluvia no frena a miles de manifestantes en Alicante: protestas contra los rentistas y el caso Les Naus
La lluvia no detiene en la ciudad de Alicante a miles de personas que salen bajo la lluvia a protestar por la situación de la vivienda. Entre los lemas que corean gritos contra rentistas y empresarios. Los manifestantes recuerdan el caso de las viviendas públicas protegidas de Les Naus que se adjudicaron exconcejales y técnicos del Ayuntamiento y la Generalitat.
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Actualización de Metro de Madrid
ℹ️ HUELGA GENERAL | Actualización de las 18:00 h 🔴 A las 18:00 h circula el 90 % de los trenes respecto al servicio habitual de un miércoles a esta misma hora. 🔴 Hasta las 18:00 h se han registrado 1.137.671 viajeros, un 37 % menos que en la misma franja del miércoles anterior. 🔴 Los trenes circulan con un intervalo medio de entre 5 y 6 minutos.— Metro de Madrid (@metro_madrid) November 11, 2026
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"Su especulación, nuestra revolución": los cánticos contra los rentistas y el Gobierno en Madrid
Los manifestantes corean consignas como "Su especulación, nuestra revolución", "La derecha también paga alquileres" y "Rentistas culpables, Gobierno responsable" durante la marcha por las calles de Madrid.
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"¿Dónde está el Gobierno progresista?", entre las proclamas de la manifestación de Madrid
Miles de personas se manifiestan en Madrid como colofón a la jornada de huelga general, en una marcha en la que los movimientos sociales han tomado el protagonismo entre proclamas como "¿Dónde está el Gobierno progresista?" o "Ministra, rentista, que estás en nuestra lista".
"Gobierno y patronal, alianza criminal", es otro de los lemas coreados este miércoles en una manifestación en la que el Sindicato de Inquilinas está en la cabecera tras un pancarta que reza "11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios público, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos".
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Los manifestantes cantan el "Bella Ciao" y piden acelerar la marcha, ya cerca de Cibeles
Los asistentes a la movilización entonan el "Bella Ciao" mientras avanzan por las calles de la capital. Cerca de Cibeles, algunos participantes piden acelerar el paso.
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Una multitudinaria marea de manifestantes y paraguas llena la Gran Vía de Madrid
Miles de personas recorren la Gran Vía madrileña bajo la lluvia al grito de "¿Qué pasa, qué pasa? Que no tenemos casa" y "A ti también te suben el alquiler".
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Pelea de Sílvia Orriols con unos piquetes que bloqueaban el acceso a un supermercado
La jornada de huelga general en Ripoll ha derivado en un enfrentamiento directo entre el gobierno municipal y los manifestantes. La alcaldesa, Sílvia Orriols, y su segundo teniente de alcalde, Guillem Barranqueras, han protagonizado momentos de máxima tensión al personarse en la marcha del municipio.
Los huelguistas denuncian que ambos cargos de Aliança Catalana intentaron boicotear la movilización desde primera hora y denuncian una presunta agresión física a las puertas de un establecimiento comercial.
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Seguimiento desigual de la huelga en Galicia: los sindicatos destacan el respaldo y la patronal lo sitúa entre el 5% y el 17%
Los sindicatos califican de "exitoso" el seguimiento de la huelga en Galicia, aunque no ofrecen porcentajes generales y destacan el 80% de participación en el transporte. Por su parte, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) cifra el seguimiento entre el 5% y el 17% y considera que se trata de una "huelga política".
La patronal del metal, Asime, sitúa la participación en el sector en el 15% y señala que la jornada transcurre "mayoritariamente sin incidentes de gravedad", aunque denuncia episodios puntuales de amenazas. Mientras, las manifestaciones en las principales ciudades gallegas han reunido a miles de personas.
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Una multitudinaria marea de manifestantes llena la Gran Vía de Madrid
La Gran Vía madrileña está inundada de manifestantes, con una multitud que ocupa la vía durante la jornada de huelga general.
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La manifestación alcanza la Fuente de Neptuno y continúa su recorrido
La manifestación ha alcanzado la Fuente de Neptuno y continúa avanzando por las calles de Madrid, con los participantes prosiguiendo su recorrido.
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En Galicia, los comercios bajan la persiana al paso de la manifestación
Los comercios de la avenida Finisterre bajan la persina al paso de la manifestación concovada por diferentes colectivos sociales de la ciudad en el marco de la huelga general de este miercoles. Los manifestantes lanzan petardos según avanza la marcha, que cuenta con una gran seguimiento como ya ocurrió en convocatorias de por la mañana.
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Miles de personas se manifiestan en Barcelona en una huelga general a medio gas
La huelga general convocada este miércoles por los sindicatos mayoritarios —UGT y CCOO, entre otros— y la asociación Sindicat de Llogateres ha tenido en Cataluña un seguimiento superior a la media española, aunque con escaso éxito de convocatoria. La actividad laboral se ha mantenido en buena medida, con cifras dispares en función de las fuentes: menos de un 10%, según las patronales Pimec y Cecot —"baja", según Foment—, o un 84%, a juicio de los convocantes.
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Cancelados 332 vuelos en los aeropuertos por la huelga general, un 7,3% de los programados
La huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles ha provocado la cancelación de 332 vuelos en la red de aeropuertos de España, lo que supone el 7,3% de los programados.
Según Aena, había programados 4.529 vuelos en total para este miércoles, de acuerdo con sus datos, actualizados hasta las 18.00 horas.
La cifra es mayor que los 289 vuelos cancelados hasta las 14.00 horas.
Las compañías aéreas que operan en la red de Aena reprogramaron sus vuelos y reubicaron pasajeros en sesiones previas.
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La huelga apenas tiene seguimiento en Castilla-La Mancha, con un 3% en sanidad y educación públicas, según el Gobierno regional
Más allá de la habitual disparidad de cifras (con los sindicatos elevando la participación al 60 % y la patronal reduciéndola a menos del 5 %), la normalidad ha sido la tónica predominante en los polígonos, en los comercios y en las calles de Castilla-La Mancha durante la jornada de huelga general.
Uno de los datos más reveladores sobre el alcance de la movilización lo ha aportado el Gobierno de Emiliano García-Page, que ha cifrado el seguimiento en un escaso 3 % la sanidad y la educación públicas.
El paro solo se ha dejado sentir con fuerza en el sector logístico y el logro más destacado de los convocantes ha sido parar el servicio de recogida de basuras en Ciudad Real.
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Los manifestantes llaman a boicotear la "farsa electoral" del 29-N durante la marcha hacia Cibeles
La manifestación avanza por el Paseo del Prado, completamente ocupado por los asistentes en ambos sentidos de la circulación, que no caben en la calzada. Una batucada ha animado la marcha, que acelera su paso hacia Cibeles.
Durante el recorrido, los participantes están repartiendo panfletos en los que llaman a boicotear la "farsa electoral" del 29-N y defienden que las decisiones se tomen en las calles.
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Los manifestantes recuerdan a Maricarmen durante la protesta
Los manifestantes han recordado a Maricarmen durante la movilización, en un momento de la protesta en el que han tenido presente su figura.
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El mal tiempo obliga a suspender las marchas del 11N en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba
Las malas condiciones meteorológicas han obligado a la suspensión de las manifestaciones previstas esta tarde en Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva en el marco de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre.
La suspensión de las movilizaciones en todas las capitales de provincia de Andalucía occidental coincide con el paso de la borrasca Charles por la comunidad.