Feijóo en 'El Hormiguero', elecciones en directo | Última hora de la entrevista del líder del PP con Pablo Motos en Antena 3
Sigue en directo la entrevista de Alberto Núñez Feijóo (PP) en 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
A partir de las 21:45 horas, Alberto Núñez Feijóo se somete a las preguntas de Pablo Motos en El Hormiguero, en plena franja de máxima audiencia.
Con las elecciones generales del 29-N a la vuelta de la esquina, el candidato del Partido Popular pretende subir en las próximas encuestas y sondeos. Sigue la última hora y el minuto a minuto de la entrevista en EL ESPAÑOL.
Núñez Feijóo llega a los platós de Atresmedia durante su gira de precampaña y tras su paso reciente por espacios como Horizonte o En boca de todos, además de comparecer en cabeceras como EL ESPAÑOL.
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Feijóo en 'El Hormiguero', en directo | Pablo Motos entrevista al líder del Partido Popular.
El presentador suele someter a los candidatos a dinámicas ágiles combinando preguntas personales con temas espinosos de actualidad parlamentaria para medir los reflejos de sus invitados.
El formato obliga a los dirigentes a abandonar el habitual tono del Congreso de los Diputados para hablar de forma accesible a los sectores indecisos que observan atentos el debate.
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Feijóo en 'El Hormiguero', en directo | El líder de la oposición llega al 'prime time' a las puertas del inicio de campaña
Alberto Núñez Feijóo acude al plató para proyectar su faceta más humana y desenfadada ante una gran audiencia que congrega a millones de espectadores que no siguen habitualmente la política.
El Partido Popular busca rentabilizar el enorme tirón del horario de máxima audiencia para trasladar consignas claras sobre la situación general del país en un formato mucho más cercano.