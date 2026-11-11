Feijóo en 'El Hormiguero', elecciones en directo | Última hora de la entrevista del líder del PP con Pablo Motos en Antena 3

A partir de las 21:45 horas, Alberto Núñez Feijóo se somete a las preguntas de Pablo Motos en El Hormiguero, en plena franja de máxima audiencia.

Con las elecciones generales del 29-N a la vuelta de la esquina, el candidato del Partido Popular pretende subir en las próximas encuestas y sondeos. Sigue la última hora y el minuto a minuto de la entrevista en EL ESPAÑOL.

Núñez Feijóo llega a los platós de Atresmedia durante su gira de precampaña y tras su paso reciente por espacios como Horizonte o En boca de todos, además de comparecer en cabeceras como EL ESPAÑOL.