Feijóo en 'El Hormiguero', elecciones en directo | Última hora de la entrevista del líder del PP con Pablo Motos en Antena 3
Siga en directo la entrevista de Alberto Núñez Feijóo (PP) en 'El Hormiguero' en Antena 3 a las 21:45 horas.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Feijóo acude hoy a El Hormiguero en la víspera del arranque formal de la campaña electoral para presentar sus principales propuestas ante la audiencia masiva del horario estelar.
El líder del PP protagoniza su tercera visita con Pablo Motos tras cosechar un 25,9% de cuota en junio de 2023 y reunir a 1,63 millones de televidentes en su paso del 17 de junio.
La cita convierte a Feijóo en el primer candidato a la presidencia en sentarse en Antena 3 de cara al 29N, marcando distancias con sus rivales políticos que han optado por ir a La Revuelta.
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Feijóo en 'El Hormiguero' | ¿A qué hora empieza el programa?
El Hormiguero con Alberto Núñez Feijóo empieza hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 21:45 horas (hora peninsular española), en Antena 3.
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Feijóo en 'El Hormiguero' hoy | ¿Qué expectativas hay con la visita del lider del PP?
La cita llega en un momento de fuerte competencia televisiva por las entrevistas políticas: la noche anterior, Horizonte alcanzó 1,963 millones de espectadores y un 14% de cuota con Feijóo, mientras El Hormiguero registró 1,53 millones y un 11,4% con Can Yaman como invitado.
Por tanto, la entrevista de esta noche se presenta como una prueba importante tanto para la estrategia electoral de Feijóo como para la audiencia de El Hormiguero, que intentará repetir o acercarse al récord de 2023.
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Feijóo en 'El Hormiguero', en directo | El candidato del PP, el primero en visitar a Pablo Motos
Alberto Núñez Feijóo es el primer y único aspirante confirmado para acudir a El Hormiguero antes de las generales del 29N, en la misma víspera del inicio de la campaña electoral.
Pedro Sánchez aún no cuenta con fecha fijada en Antena 3 tras su paso por La Revuelta, espacio donde ya han recalado rivales como Irene Montero, Gabriel Rufián o Santiago Abascal.
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Feijóo en 'El Hormiguero', en directo | ¿Cuándo fue la última visita del líder del PP a Pablo Motos?
El líder popular se sentó en el plató hace apenas cinco meses para repasar la actualidad política en una entrega que congregó a 1,63 millones de espectadores y un 13,1% de cuota.
Aquella cita veraniega supuso su segundo paso por el programa tras el histórico debut del 28 de junio de 2023, antes de regresar hoy a las puertas de la campaña del 29 de noviembre.
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Feijóo en 'El Hormiguero' | El líder del PP también visitará el podcast de Jordi Wild
El líder popular acudirá a The Wild Project para conversar durante varias horas con Jordi Wild y acercar su proyecto político a una audiencia joven que no consume medios tradicionales.
La cita en este canal digital busca romper la etiqueta de dirigente previsible mediante una charla pausada y sin guion previo, capaz de generar un impacto masivo en redes sociales.
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Feijóo en 'El Hormiguero', elecciones en directo | La pugna televisiva nocturna eleva el valor de la entrevista.
La visita cobra especial trascendencia por la intensa competencia frente a nuevos formatos competidores de la televisión pública que también pugnan por atraer a los líderes políticos.
El Partido Popular prioriza el formato consolidado de Antena 3 para proyectar solvencia institucional y controlar los tiempos antes de intensificar la caravana electoral de mítines.
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Feijóo en 'El Hormiguero' | La última visita del líder del PP al programa de Pablo Motos
El candidato popular visita a Pablo Motos a escasas horas del arranque formal de la campaña para consolidar su perfil presidencial ante una audiencia masiva que supera el millón de espectadores.
Génova considera estratégica esta cita en horario de máxima audiencia para alcanzar a sectores indecisos y abstencionistas ajenos a los actos habituales de partido.
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Feijóo en 'El Hormiguero', en directo | Pablo Motos entrevista al líder del Partido Popular.
El presentador suele someter a los candidatos a dinámicas ágiles combinando preguntas personales con temas espinosos de actualidad parlamentaria para medir los reflejos de sus invitados.
El formato obliga a los dirigentes a abandonar el habitual tono del Congreso de los Diputados para hablar de forma accesible a los sectores indecisos que observan atentos el debate.
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Feijóo en 'El Hormiguero', en directo | El líder de la oposición llega al 'prime time' a las puertas del inicio de campaña
Alberto Núñez Feijóo acude al plató para proyectar su faceta más humana y desenfadada ante una gran audiencia que congrega a millones de espectadores que no siguen habitualmente la política.
El Partido Popular busca rentabilizar el enorme tirón del horario de máxima audiencia para trasladar consignas claras sobre la situación general del país en un formato mucho más cercano.