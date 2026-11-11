Feijóo en 'El Hormiguero', elecciones en directo | Última hora de la entrevista del líder del PP con Pablo Motos en Antena 3

Feijóo acude hoy a El Hormiguero en la víspera del arranque formal de la campaña electoral para presentar sus principales propuestas ante la audiencia masiva del horario estelar.

El líder del PP protagoniza su tercera visita con Pablo Motos tras cosechar un 25,9% de cuota en junio de 2023 y reunir a 1,63 millones de televidentes en su paso del 17 de junio.

La cita convierte a Feijóo en el primer candidato a la presidencia en sentarse en Antena 3 de cara al 29N, marcando distancias con sus rivales políticos que han optado por ir a La Revuelta.