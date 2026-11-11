Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, encuestas y actos de precampaña de PP, PSOE y Vox

La jornada política de hoy la marcan la huelga general del 11N convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO, UGT, CGT, CNT y con reivindicaciones como el acceso a una vivienda asequible, el freno a la especulación inmobiliaria y una subida del SMI.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acude esta noche como invitado al programa El Hormiguero de Antena 3. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene ningún acto en sus agendas con motivo de la huelga general.

Por su parte, el candidato de Vox, Santiago Abascal, protagonizará a las 19:30 un multitudinario acto público en Tarragona de cara a las decisivas elecciones generales.