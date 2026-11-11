Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, encuestas y actos de precampaña de PP, PSOE y Vox
La jornada de hoy la marcan la huelga general del 11N en España y los actos de precampaña electoral de PP y Vox.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La jornada política de hoy la marcan la huelga general del 11N convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO, UGT, CGT, CNT y con reivindicaciones como el acceso a una vivienda asequible, el freno a la especulación inmobiliaria y una subida del SMI.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acude esta noche como invitado al programa El Hormiguero de Antena 3. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene ningún acto en sus agendas con motivo de la huelga general.
Por su parte, el candidato de Vox, Santiago Abascal, protagonizará a las 19:30 un multitudinario acto público en Tarragona de cara a las decisivas elecciones generales.
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Sánchez celebrará en campaña cuatro Consejos de Ministros, algo inaudito en Democracia, para usar el BOE ante el 29-N
Es perfectamente legal y hay precedentes (28 en Democracia) de decretos-ley aprobados en el periodo que va desde la convocatoria de unas elecciones generales y el día de la votación, cuando el Gobierno pasa formalmente a estar en funciones.
Sin embargo, nunca se había utilizado con tanta intensidad, centrados en asuntos que suponen incremento sustancial de gasto social y, además, desdoblados en Consejos de Ministros, dos por semana, para lograr mayor alcance propagandístico.
Pedro Sánchez ha puesto en marcha un proceso inaudito de aprobación precipitada de decretos-ley con calado que en la mayoría de los casos se refieren a asuntos que han quedado atascados en el trámite parlamentario por falta de apoyos a las leyes que los contenían.
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Clavijo se reunirá hoy con el comisario europeo de Interior para exigir el despliegue de Frontex en países de origen
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá este miércoles una videoconferencia con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, para trasladarle la situación migratoria en el archipiélago y exigir la implicación directa de la Unión Europea y el despliegue de la agencia Frontex en los países africanos de origen.
El encuentro telemático se producirá después de las gestiones iniciadas la semana pasada en la isla de Guadalupe con el vicepresidente de la Comisión Europea Raffaele Fitto en el marco de la reunión de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP).
Asimismo, Clavijo ha vuelto a reclamar que Canarias cuente con una presencia activa y permanente en los dispositivos comunitarios de respuesta ante emergencias, garantizando que el archipiélago disponga de partidas presupuestarias y recursos constantes fijados por la Unión Europea para gestionar estructuralmente los picos asistenciales en la frontera sur del continente.
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Elecciones generales 29-N, en directo | Arranca la cobertura política del 11 de noviembre
La huelga general del 11N, apoyada por sindicatos y colectivos de inquilinas para exigir vivienda digna y la subida del SMI, marca hoy la jornada política mientras Pedro Sánchez no prevé actos públicos.
En el plano electoral, Feijóo asiste hoy a El Hormiguero en Antena 3, al tiempo que Abascal encabeza un mitin multitudinario en Tarragona como parte de la campaña de las decisivas elecciones generales.