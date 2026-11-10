Huelga general del 11 de noviembre, en directo | Horario, recorrido, calles cortadas, servicios mínimos y última hora de las movilizaciones

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha expresado este martes su "respeto máximo y absoluto" a la huelga general convocada para este miércoles y ha defendido que quienes secundan el paro lo hacen "defendiendo un mundo mejor", así como "salarios justos", la sanidad y la educación públicas y el derecho a la vivienda.

Asimismo, ha asegurado que el PSOE es "especialista" en derrotar las encuestas y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que seguirá habiendo un Gobierno de "progreso" tras las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una asamblea abierta organizada por el PSOE en Mula, López ha recordado que la huelga es "un derecho constitucional" y ha trasladado "todo el respeto" a quienes la secundan, "muy especialmente los sindicatos que quieren un mundo mejor".

Asimismo, López ha hecho referencia a las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Antena 3 en la que ha pedido acabar con la "basura sindical". El ministro ha calificado de "verdaderamente increíble" que dirigentes autonómicos se permitan decir que los sindicatos son "basura".

Al ser preguntado por sus planes para este miércoles, el ministro ha respondido que su intención es "respetar esa huelga".