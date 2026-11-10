Huelga general del 11 de noviembre, en directo | Horario, recorrido, calles cortadas, servicios mínimos y última hora de las movilizaciones
España vive este miércoles 11 de noviembre una jornada de huelga general convocada para reclamar el acceso a una vivienda digna, alquileres asequibles y salarios justos.
Cuenta atrás para la huelga general más "atípica" del siglo XXI y temor entre los sindicatos a que pinche su seguimiento
Este martes 10 de noviembre, en la víspera de la huelga general de 24 horas, los sindicatos ultiman los preparativos de la jornada de protesta. A las 20:00 horas se celebrarán asambleas y actos informativos para explicar los motivos de la convocatoria y coordinar las últimas acciones.
A las 00:00 horas, coincidiendo con el inicio oficial del paro, el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos desplegarán los primeros piquetes informativos, con los que tratarán de animar al cierre de los establecimientos.
La huelga está convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda asequible, el freno a la especulación inmobiliaria y mejoras salariales, entre ellas una subida de al menos el 7% del SMI en 2027.
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Huelga general 11N | Óscar López defiende la huelga general y asegura que el PSOE es "especialista" en derrotar las encuestas
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha expresado este martes su "respeto máximo y absoluto" a la huelga general convocada para este miércoles y ha defendido que quienes secundan el paro lo hacen "defendiendo un mundo mejor", así como "salarios justos", la sanidad y la educación públicas y el derecho a la vivienda.
Asimismo, ha asegurado que el PSOE es "especialista" en derrotar las encuestas y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que seguirá habiendo un Gobierno de "progreso" tras las elecciones del próximo 29 de noviembre.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una asamblea abierta organizada por el PSOE en Mula, López ha recordado que la huelga es "un derecho constitucional" y ha trasladado "todo el respeto" a quienes la secundan, "muy especialmente los sindicatos que quieren un mundo mejor".
Asimismo, López ha hecho referencia a las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Antena 3 en la que ha pedido acabar con la "basura sindical". El ministro ha calificado de "verdaderamente increíble" que dirigentes autonómicos se permitan decir que los sindicatos son "basura".
Al ser preguntado por sus planes para este miércoles, el ministro ha respondido que su intención es "respetar esa huelga".
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Huelga general 11N | Bienvenidos al directo de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre
¡Buenas noches! Arrancamos la cobertura en directo de la huelga general convocada en toda España para este miércoles 11 de noviembre.
Este martes 10 de noviembre, en la víspera de la huelga general de 24 horas, los sindicatos ultiman los preparativos de la jornada de protesta. A las 20:00 horas se celebrarán asambleas y actos informativos para explicar los motivos de la convocatoria y coordinar las últimas acciones.
A las 00:00 horas, coincidiendo con el inicio oficial del paro, el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos desplegarán los primeros piquetes informativos, con los que tratarán de animar al cierre de los establecimientos.
A lo largo de la jornada seguiremos la incidencia de la huelga, las movilizaciones y las principales concentraciones, así como el funcionamiento de los servicios mínimos en el transporte público, la sanidad y el resto de servicios esenciales.
Os contaremos al minuto las últimas novedades, tanto en Madrid como en el resto de grandes ciudades españolas.