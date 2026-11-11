Huelga general del 11 de noviembre, en directo | Última hora de las manifestaciones, piquetes, servicios mínimos, sindicatos e incidencias

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a dos miembros de un piquete informativo concentrado a las puertas de la Alhambra por la huelga general después de que agredieran a los agentes que trataban de facilitar el acceso de dos trabajadores al monumento.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, los hechos han ocurrido en torno a las 8:00 horas, cuando dos empleados de la Alhambra que pretendían entrar al monumento para incorporarse a sus puestos de trabajo solicitaron a los agentes que les facilitaran el acceso.

Los agentes abrieron para ello un pasillo y la reacción de los piquetes, según la Policía, fue agredir a los policías y a los trabajadores, por lo que dos de ellos fueron detenidos.

Tanto el Sindicato de Vivienda como la CNT habían anunciado para primeras horas de este miércoles un piquete informativo en las taquillas de la Alhambra.

También se vivieron anoche momentos de tensión en las cocheras del Metro de Granada después de que, según la Policía, un piquete ocupara las vías impidiendo la salida de uno de los tranvías que cumplía con los servicios mínimos, sin que haya habido heridos o detenidos.

El secretario general de UGT en Granada, Luis Miguel Gutiérrez, se ha referido a este "altercado" como el único reseñable de momento en esta capital andaluza, mientras que el responsable de Organización de CCOO en Granada, Rafael León, ha considerado que la actuación policial ha entrado "dentro de la normalidad" en un piquete informativo de huelga.

Entre los integrantes de los piquetes concentrados en el Metro de Granada figuraba la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía Inma Manzano, quien ha denunciado haber sido "empujada" por los agentes en una actuación en la que, dice, ha sido "agredido" el secretario de Organización de la formación, Néstor Salvador.

"No podemos tolerar que no nos permitan el derecho a huelga", ha señalado Manzano.