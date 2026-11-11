Huelga general del 11 de noviembre, en directo | Última hora de las manifestaciones, piquetes, servicios mínimos, sindicatos e incidencias
España vive este miércoles 11 de noviembre una jornada de huelga general convocada para reclamar el acceso a una vivienda digna, alquileres asequibles y salarios justos.
Cuenta atrás para la huelga general más "atípica" del siglo XXI y temor entre los sindicatos a que pinche su seguimiento
Este miércoles 11 de noviembre, en las primeras horas de la madrugada ha arrancado la huelga general con numerosos piquetes informativos que, según informa CCOO, han paralizado centros de trabajo a lo largo de todo el territorio.
La huelga está convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda asequible, el freno a la especulación inmobiliaria y mejoras salariales, entre ellas una subida de al menos el 7% del SMI en 2027.
A las 18:00 horas tendrá lugar la manifestación general en Madrid en Plaza de España. En Barcelona, será sobre las 17:30 horas en Jardinets da Gracia.
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Paralizada la actividad en Navantia en Ferrol, donde la huelga comienza sin incidencias
La actividad en el astillero de Navantia en Ferrol está paralizada por la huelga general de este miércoles, según han confirmado a EFE fuentes sindicales, que han valorado la ausencia de incidencias en los diferentes sectores afectados por el paro.
En el caso del astillero, las mismas fuentes han manifestado que el seguimiento es total en el recinto, en cuyo principal turno, con inicio en torno a las 06:00 horas, entran a las instalaciones unas 5.000 personas, tanto de su plantilla principal como de la industria auxiliar.
La compañía ya vio detenidas sus labores en la ría ferrolana desde la noche del martes al miércoles, por su turno nocturno, con escasa presencia policial ante el complejo del barrio ferrolano de Esteiro, que opera con servicios mínimos por seguridad, y un piquete compuesto por varios delegados de los sindicatos.
Tras centrar su atención en el astillero de Navantia Ferrol y en polígonos empresariales como el de Río do Pozo, en el municipio vecino de Narón, los piquetes se trasladarán al polígono de A Gándara ante la apertura de las principales áreas comerciales de la zona, como también a los supermercados del casco urbano.
Comisiones Obreras y UGT celebrarán una manifestación conjunta desde las once y media de la mañana, con salida de la céntrica plaza de España, mientras que la CIG marchará desde el barrio de Esteiro a partir de las doce del mediodía.
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Paralizadas por la huelga las terminales de contenedores del puerto de Algeciras
Las terminales de contenedores del puerto de Algeciras permanecen paralizadas desde las 2 de la madrugada y hasta las 2.00 horas del próximo jueves debido a la huelga general, según fuentes portuarias.
El seguimiento de la huelga está siendo del 100 % en el sector de la estiba, según ha asegurado el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.
La actividad está paralizada además porque las propias empresas no han convocado a sus trabajadores ante la posibilidad de que la huelga impidiera disponer de los efectivos necesarios para desarrollar con normalidad las operaciones de carga y descarga de los buques, según han informado fuentes portuarias.
A primera hora de esta mañana se ha producido el desalojo de un piquete que pretendía cortar el acceso Sur al puerto, tras lo que las dos vías de entrada al recinto portuario han quedado abiertas.
En la terminal de pasajeros, se mantienen activos los efectivos para los servicios mínimos establecidos, seis buques, con el fin de garantizar las conexiones entre Algeciras y Ceuta.
Por otra parte, el puerto mantiene activado el Plan de Autoprotección (PAU) ante la llegada de la borrasca Charles, cuya evolución también puede condicionar la actividad portuaria durante las próximas horas.
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Un piquete irrumpe en un programa de RTVE Cataluña en su emisión en directo
Un piquete formado por medio centenar de personas ha entrado en el centro de RTVE en Barcelona, en la calle Roc Boronat, hacia las 8 de esta mañana y ha accedido al plató del programa 'Cafè d'idees', que en ese momento se estaba emitiendo en directo.
Según han informado los Mossos, estas personas, que iban encapuchadas o con la cara tapada, han desplegado pancartas reivindicativas relacionadas con la huelga general, hecho que ha provocado el corte de la emisión.
🔴 No podem emetre el programa perquè un grup de manifestants ha entrat al plató en el marc de la vaga general de l'#11N Els periodistes som considerats servei essencial, però avui no podem fer la nostra feina 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/Mfqjj25gAV— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 11, 2026
Varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra se han personado en el lugar y, minutos más tarde, las personas han abandonado el estudio y el programa se ha podido volver a emitir, sin más incidentes.
'Cafè d'idees' es un magacín de actualidad presentado por Gemma Nierga que se emite simultáneamente en catalán por La 2 y Ràdio 4.
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La CEOE apunta a un "bajo seguimiento de la huelga en la mayoría" de sectores y territorios
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) observa un "bajo seguimiento de la huelga en la mayoría" de sectores y territorios, aunque admiten que "difiere" de unos a otros.
Se encuentra "algo más elevado en zonas y sectores más sindicalizados", como han informado en un comunicado en base a la información de la que disponen.
Por ahora, explican que continúan recabando información directa de sus organizaciones territoriales, sectores y empresas asociadas para conocer el desarrollo de la huelga general convocada este miércoles.
"Como referencia, se está analizando también la evolución de la demanda eléctrica durante la jornada. Pasadas las 8.00 horas, la reducción de la demanda ha rondado el 10%, por debajo del dato de huelgas anteriores, donde el descenso fue superior al 14%", concluyen.
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La Policía carga contra piquetes que cortaban el tráfico en el polígono industrial de Alicante
Las movilizaciones por la huelga general en Alicante comenzaron de madrugada en el polígono industrial de Pla de la Vallonga, donde se encuentra la plataforma logística de Amazon.
Esta mañana, los manifestantes del Sindicat de Barri de Carolines se han desplazado hasta el área de Rabasa, donde han cortado el tráfico en la avenida de la Universidad.
La intervención policial ha terminado con cargas contra los participantes, según han denunciado desde el sindicato de barrio, que también ha informado de la existencia de heridos.
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La huelga general arranca en Cantabria con un seguimiento del 41% en los primeros turnos de trabajo
La huelga general se ha iniciado en Cantabria con un seguimiento de un 41% de los trabajadores con opción a secundarla en los primeros turnos de trabajo de la mañana, principalmente en el sector industrial, según han informado los sindicatos.
UGT y CCOO han indicado en un comunicado que la huelga general del 11 de noviembre por 'Salarios, vivienda y precios' ha comenzado en Cantabria sin incidentes destacables y con piquetes informativos que en Santander se han centrado inicialmente en las cocheras de Transportes Urbanos de Santander (TUS).
CCOO y UGT irán completando los datos de seguimiento de la huelga a lo largo de la jornada, cuando ya se inicie la actividad de los servicios y del sector público.
En un principio, según las previsiones de los dos sindicatos, los piquetes informativos de la capital cántabra confluirán en una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a las 12 horas, donde harán declaraciones los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, Mariano Carmona y Rosa Mantecón.
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En Metro de Madrid circulan el 93% de los trenes respecto al servicio habitual de un miércoles a la misma hora
El Metro de Madrid informa de que, con datos actualizados a las 9.00 horas, circulan el 93% de los trenes respecto al servicio habitual de un miércoles a la misma hora.
Durante la mañana y hasta las 9:00 horas se han registrado 256.522 viajeros, un 51% menos que en la misma franja del miércoles anterior.
Los trenes se encuentran circulando con un intervalo medio de entre 4 y 5 minutos.
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Cortado el acceso a Bilbao por San Mamés por una sentada convocada por ELA
Manifestantes han cortado la entrada a Bilbao por San Mamés, donde han realizado una sentada a primera hora de la mañana con motivo de la huelga general convocada para este miércoles.
Los manifestantes han iniciado sobre las ocho y media de la mañana una marcha convocada por ELA en la zona de San Mamés, encabezada por una pancarta con el lema 'Etxebizitza denontzat. Espekulazioa debakatu' (vivienda para todos, prohibir la especulación).
Los participantes en la protesta han realizado una sentada, que se ha prolongado durante unos quince minutos, lo que ha provocado que quedara cortada la vía de entrada a la capital vizcaína por San Mamés.
Tras la sentada, que se ha desarrollado sin incidentes, los manifestantes han continuado con la marcha hacia la Gran Vía bilbaína.
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Garamendi califica el paro de "huelga política" y acusa al Gobierno de alentarlo a quince días de las elecciones
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha arremetido este miércoles contra la convocatoria de huelga, a la que ha definido como una movilización "política" y de carácter "oficial" impulsada desde el propio Ejecutivo.
A tan solo dos semanas de la cita con las urnas, el líder de la patronal ha cuestionado la legitimidad de la protesta y ha exigido que se depuren responsabilidades sobre quién ha promovido las movilizaciones.
Según el balance trasladado por la organización empresarial, la jornada está transcurriendo bajo normalidad generalizada en los centros de trabajo.
No obstante, Garamendi ha condenado con rotundidad los bloqueos en las vías de comunicación y los incidentes violentos registrados en determinados puntos. "Hay que condenar los cierres de carretera y los espacios de violencia", ha subrayado el dirigente empresarial.
También ha puesto el foco en el impacto económico de la jornada, advirtiendo de que la paralización de la actividad "cuesta muchos millones de euros", una factura cuyo alcance real asegura que se podrá cuantificar a partir de mañana.
Asimismo, ha alertado del daño reputacional que estos episodios provocan en el exterior, señalando que proyectan una "imagen de España lamentable".
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Sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en Castilla-La Mancha en un 90% en la industria cárnicas y la automoción
La industria cárnica y la automoción alcanzan un 90 % de seguimiento en Castilla-La Mancha. El sector cárnico y el de automoción registran los mayores seguimientos del paro en Castilla-La Mancha, con una media del 90 %, según los datos facilitados por CCOO y UGT.
En automoción, el seguimiento ha alcanzado el 100 % en Mahle, Aeronáutica y Automoción (AYA), en Toledo, y Teknia, en Azuqueca de Henares (Guadalajara).
En la industria agroalimentaria, el sector cárnico también alcanza el 90 % de seguimiento. Por empresas, Bimbo Guadalajara y Schweppes en Toledo han llegado al 100 %, mientras que Incarlopsa se ha situado en el 90 %, Frimancha en el 91 % y Mahou Guadalajara en el 60 %.
En industria y servicios industriales, CCOO ha comunicado un seguimiento del 100 % en ICSA, en Toledo; del 30 % en Vestas y del 15 % en Repsol y Fertiberia. La automoción es otro de los sectores con mayor incidencia, con una media del 90 % de seguimiento.
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Decenas de trabajadores bloquean la entrada al parque comercial La Abadía de Toledo
Decenas de trabajadores han bloqueado la mañana de este miércoles la entrada al parque comercial La Abadía, en Toledo. Los manifestantes han utilizado multitud de carritos de la compra para impedir el acceso al recinto.
Durante la protesta, los participantes han coreado consignas como "Estoy hasta el potorro, trabajo más que cobro", en una movilización para reclamar mejores salarios y condiciones laborales.
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Unai Sordo (CCOO) admite que la huelga general está siendo "desigual, pero no descafeinada"
Unai Sordo considera que, en estos momentos, la huelga general está teniendo un seguimiento "relevante. En las zonas y empresas más sindicalizadas, el paro va bien".
Pero, en declaraciones en la Cadena Ser, ha admitido que la movilización va a tener "puntos de desigualdad. España es un país muy diverso. No es lo mismo lo que pasa en vivienda en zonas urbanas y turísticas a lo que ocurre en las zonas rurales. El dramatismo de la situación no es el mismo".
"No va a ser una huelga descafeinada, en todo caso asimétrica. No me preocupa ese escenario, es razonable. La cuestión es colocar en la discusión pública el problema de la vivienda y su acceso en condiciones asequibles".
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Fracasa la huelga general, el consumo eléctrico cae un 10,8%, apenas la mitad de lo que cayó en la última contra Rajoy
Fracasa la huelga general. A falta de datos ciertos de seguimiento, dado que sólo los están ofreciendo los sindicatos, hay que recurrir al consumo energético.
Pues bien, la demanda de energía eléctrica ha caído un 10,8% a las 9 de la mañana, si se compara con el mismo miércoles de la semana pasada.
Si se compara con la jornada de ayer, supone una caída de sólo el 8,2%.
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La jornada de huelga arranca en Baleares con seguimiento desigual y sin incidentes en puntos clave
La jornada de huelga general por la vivienda y los salarios dignos ha arrancado en Baleares con seguimiento desigual y sin incidentes destacables en los primeros piquetes en Emaya, la EMT y el aeropuerto de Palma.
El secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, ha reconocido un arranque "tibio" en cuanto al seguimiento, aunque confía en que los trabajadores --algunos no se suman a los paros por cuestiones económicas-- se sumen a lo largo del día y alcance el punto culminante en la manifestación unitaria de las 18.30 que partirá de la plaza de España.
Homar, al mismo tiempo, ha denunciado los servicios mínimos "abusivos" en algunos casos y, a diferencia de en otros puntos de España, ha alabado el comportamiento "responsable" de la Policía Nacional en los piquetes.
Está previsto que los sindicatos avancen al mediodía los datos de participación.
El secretario general de Políticas Públicas de CCOO, Daniel Cámara, en términos parecidos, ha denunciado igualmente el seguimiento desigual según sectores por los elevados servicios mínimos.
En el sector del transporte, según ha explicado, muchos trabajadores no se han podido sumar a los paros por los servicios mínimos que también ha considerado excesivos.
Cámara ha reconocido que se trata de una huelga compleja y que tiene lugar en Baleares con la principal actividad económica casi paralizada. En todo caso, sí que se percibe, ha añadido, concienciación por parte de los trabajadores, lo que le lleva a pensar que la manifestación de la tarde será un éxito y que servirá para hacer visible el descontento y las reivindicaciones.
A primera hora de la mañana, otro piquete ha cortado momentáneamente la avenida Alexandre Rosselló de Palma.
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La huelga altera el transporte municipal en Barcelona a primera hora, con un 25% de servicio en el suburbano
La jornada de huelga general provoca diversas alteraciones por la mañana en la red de transporte público de Barcelona, donde el servicio de Metro opera al 25% y la red de autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona presenta un servicio alterado desde primera hora.
Los accesos a las estaciones de Metro pueden sufrir afectaciones directas a lo largo de la mañana, y los pasillos de enlace entre líneas están cerrados, por lo que los transbordos e intercambios deben hacerse saliendo a la calle, informa TMB en X a las 8.00 horas.
⚠️🚇A causa de la convocatòria de vaga, els accessos a les estacions de #metrobcn poden patir alteracions. ℹ️ Consulta l'estat dels accessos a https://t.co/MnhA7Ywhls i a la #TMBApp. https://t.co/xnPuoCG1i9— TMB (@TMB_Barcelona) November 11, 2026
En cuanto al autobús lanzadera de la L2 de Metro, TMB ha detallado que funciona, si bien ha advertido de que las incidencias y afectaciones en la vía pública pueden alterar su frecuencia habitual de paso.
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La justicia suspende servicios mínimos acordados por la Comunidad de Madrid para la huelga
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelarísima servicios mínimos acordados por el Gobierno madrileño para la jornada de huelga general de este miércoles en los sectores de justicia, educación y transporte a excepción de los previstos para el Metro.
Así lo acuerda el TSJM en un auto en el que acuerda esta medida cautelarísima a petición de CCOO mientras resuelve la cuestión de fondo del recurso interpuesto por este sindicato contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Madrid del pasado 4 de noviembre que establece lo servicios mínimos para la jornada de huelga general.
El TSJM sustituye los acuerdos suspendidos por los previstos para la huelga fijada el 14 de noviembre de 2012.
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Ángela de Miguel (CEOE): "La huelga general no es la solución para el problema de la vivienda"
La vicepresidenta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Ángela de Miguel, ha rechazado este miércoles la convocatoria de una huelga general para protestar por la crisis de acceso a la vivienda, asegurando de forma tajante que "la huelga no es la solución" para resolver esta problemática.
Durante su intervención en TVE, la representante de la patronal ha defendido que la herramienta de la huelga debe reservarse exclusivamente para los conflictos de carácter estrictamente laboral.
En este sentido, De Miguel ha recordado que la Constitución española ya contempla otros mecanismos legítimos para que la ciudadanía pueda expresar su protesta ante un problema social de esta magnitud.
Asimismo, la vicepresidenta de la CEOE ha subrayado que el acceso a la vivienda es una cuestión "compleja" que no contará con respuestas inmediatas ni soluciones a corto plazo.
Para empezar a revertir la situación, De Miguel ha reclamado a las administraciones públicas que agilicen la burocracia. Según ha explicado, resulta indispensable "aligerar los planes" urbanísticos con el objetivo de facilitar y acelerar la construcción de nuevas viviendas en el país.
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Los sindicatos admiten un seguimiento "dispar" de la huelga: un 70% en el Mediterráneo y Aragón y un 41% en las dos Castillas y Extremadura
Los dos sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, han cifrado en aproximadamente un 70% el seguimiento en las zonas con más implantación de la huelga de este miércoles: la cornisa cantábrica, el Mediterráneo, Andalucía y las zonas costeras.
Por otra parte, las zonas con menor implantación serían Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde el seguimiento sería del 41%.
Así lo han informado desde las dos formaciones en declaraciones a los medios, con datos actualizados de las 7.00 horas, donde han admitido que el seguimiento está siendo "dispar".
CCOO y UGT indican que los ha habido "grandes paros" en los sectores con gran implantación sindical, como los industriales, el petroquímico y el de la automoción. También les ha sorprendido la evolución en el sector de la logística. En grandes polos como Guadalajara o Illescas, el seguimiento es del 80%.
Se trata de datos que no incluyen, por ahora, la incidencia de la huelga en administraciones públicas, el sector del comercio, el sector financiero y educación, que empiezan su actividad entre las 8.00 horas y las 9.00 horas. De estos darán cuenta en declaraciones previstas para las 12.30 horas en Cibeles.
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Dos detenidos en un piquete que impedía el acceso a trabajadores de la Alhambra
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a dos miembros de un piquete informativo concentrado a las puertas de la Alhambra por la huelga general después de que agredieran a los agentes que trataban de facilitar el acceso de dos trabajadores al monumento.
Según ha informado a EFE la Policía Nacional, los hechos han ocurrido en torno a las 8:00 horas, cuando dos empleados de la Alhambra que pretendían entrar al monumento para incorporarse a sus puestos de trabajo solicitaron a los agentes que les facilitaran el acceso.
Los agentes abrieron para ello un pasillo y la reacción de los piquetes, según la Policía, fue agredir a los policías y a los trabajadores, por lo que dos de ellos fueron detenidos.
Tanto el Sindicato de Vivienda como la CNT habían anunciado para primeras horas de este miércoles un piquete informativo en las taquillas de la Alhambra.
También se vivieron anoche momentos de tensión en las cocheras del Metro de Granada después de que, según la Policía, un piquete ocupara las vías impidiendo la salida de uno de los tranvías que cumplía con los servicios mínimos, sin que haya habido heridos o detenidos.
El secretario general de UGT en Granada, Luis Miguel Gutiérrez, se ha referido a este "altercado" como el único reseñable de momento en esta capital andaluza, mientras que el responsable de Organización de CCOO en Granada, Rafael León, ha considerado que la actuación policial ha entrado "dentro de la normalidad" en un piquete informativo de huelga.
Entre los integrantes de los piquetes concentrados en el Metro de Granada figuraba la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía Inma Manzano, quien ha denunciado haber sido "empujada" por los agentes en una actuación en la que, dice, ha sido "agredido" el secretario de Organización de la formación, Néstor Salvador.
"No podemos tolerar que no nos permitan el derecho a huelga", ha señalado Manzano.
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"Seguimiento muy amplio" de la huelga en sus primeras horas en Euskadi y Navarra, según ELA
La huelga general de este miércoles está teniendo, en sus primeras horas, "un seguimiento muy amplio" en Euskadi y Navarra, donde "la actividad es mucho más limitada que en días ordinarios y es notoria a menor densidad del tráfico".
La producción está "detenida en muchos polígonos" y en los servicios privados "el paro está siendo destacado".
Mientras que la afección en los servicios públicos se ve "condicionada" por los servicios mínimos establecidos, según ha informado ELA, que ha convocado esta jornada de huelga junto con LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru y los sindicatos de vivienda.
En una primera valoración, el sindicato ha destacado que la convocatoria está recibiendo "una gran adhesión por parte de la clase trabajadora", lo que "se aprecia de forma nítida en las calles".
Así, ha señalado que la densidad del tráfico "ha bajado considerablemente" y "muchas personas han decidido no ir a trabajar y están dispuestas a acudir a las movilizaciones".
En función de los datos que ha aportado, en la Industria la incidencia de la huelga está siendo "muy alta" y, de hecho, "muchas grandes empresas están paradas o casi paralizadas".