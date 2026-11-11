Huelga general del 11-N, última hora en directo | Al menos 14 detenidos por incidentes en las primeras horas de huelga general
España vive este miércoles 11 de noviembre una jornada de huelga general convocada para reclamar el acceso a una vivienda digna, alquileres asequibles y salarios justos.
Seguimiento desigual en el sector servicios: del 25% en banca al 61,9% en hostelería, según CCOO.
Fracasa la huelga general: el consumo eléctrico cae un 10,8%, apenas la mitad de lo que cayó en la última contra Rajoy
Este miércoles 11 de noviembre, en las primeras horas de la madrugada ha arrancado la huelga general con numerosos piquetes informativos que, según informa CCOO, han paralizado centros de trabajo a lo largo de todo el territorio.
A lo largo de la mañana, grupos de manifestantes han ido reuniéndose en una jornada que, según el Sindicato de Inquilinas, será "histórica". No obstante, en ciudades como Madrid, varios establecimientos continúan su jornada con normalidad, pero con menos afluencia.
A las 18:00 horas tendrá lugar la manifestación general en Madrid en Plaza de España. En Barcelona, será sobre las 17:30 horas en Jardinets da Gracia.
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Almeida destaca la "normalidad" en una jornada de huelga que califica de "petardazo serio de sindicatos y Sánchez"
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la "normalidad" en una jornada de huelga general que ha calificado como un "petardazo serio de los sindicatos y de Sánchez".
Desde la comisaría de Arganzuela, donde ha dado a conocer los datos de la unidad antigrafitis, el primer edil ha resaltado la "normalidad" de la jornada, aunque sí ha reconocido que se han producido "algunos incidentes", por ejemplo, en el entorno de Mercamadrid y cocheras de EMT. "No parece que haya huelga", ha afirmado.
Almeida ha insistido en que se ha registrado un "pinchazo y un petardazo" que "desacredita" a los dirigentes de las principales organizaciones sindicales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, con una "huelga política", pero que ante ella "los trabajadores no han picado".
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UGT y CCOO denuncian la actitud de la Policía con los piquetes y avanzan medidas legales: "Es una vergüenza"
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han denunciado este miércoles la actitud de la Policía en Madrid ante los piquetes informativos en la huelga general y han avanzado que tomarán medidas legales.
"La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...) Es una vergüenza", ha afirmado Álvarez en declaraciones en Sol, donde ambos han coincidido en calificar de "éxito" una huelga que ha superado las "expectativas de los organizadores".
"Vamos a demandar (...) no hay sociedad democrática que no tenga policía democrática", ha añadido Sordo, que ha denunciado "episodios de violencia" con uso de gas pimienta.
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Los sindicatos califican la huelga de "generalísima" con principales paros en la industria y sectores estratégicos
Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han calificado la huelga de "generalísima" y han dicho que los principales sectores con paros "muy importantes" son la industria y sectores estratégicos.
"El paro es generalizadísimo", ha asegurado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en declaraciones desde Cibeles en Madrid.
Por su parte, Unai Sordo, su homólogo en CCOO, ha explicado que la huelga "es muy mayoritaria en buena parte del país y aunque sea desigual, es un éxito de convocatoria".
Además, ha afirmado, para argumentarlo, que el día en cuanto al consumo energético "se parece más a un domingo que al miércoles pasado".
Asimismo, ha definido la jornada como "un día muy relevante; un día bisagra en la historia de España". Y ha llamado a "movilizar las calles": "Esta tarde las manifestaciones van a desbordar las calles de nuestro país. Van a petar las calles en España y ese es el magnífico mensaje que sale este 11 de noviembre".
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La patronal andaluza asegura que el seguimiento es "escaso" y critica "acciones puntuales" de piquetes "coactivos"
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha asegurado que el seguimiento de la huelga en la comunidad está siendo "escaso".
La primera hora de la mañana ha transcurrido con "normalidad", no obstante, ha habido "acciones puntuales de piquetes coactivos" que han generado tensión al intentar colapsar la salida de los transportes públicos en servicios mínimos.
En un comunicado, la CEA ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su "labor para garantizar la convivencia, la seguridad, y el ejercicio de todos los derechos".
Pero insisten en que en la mayoría de instalaciones y sectores se está trabajando con normalidad, siendo además reseñable que una parte de esas ausencias responde a la acción de los piquetes coactivos.
En concreto, en el Metal en Sevilla, la huelga general ha registrado un seguimiento inferior al 10% de los trabajadores del sector, representado en la provincia por más de 9.000 empresas y 88.000 trabajadores.
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El PP critica la huelga general y a los sindicatos con una imagen generada con IA: "Se acerca un momento crítico de la huelga… el aperitivo"
El Partido Popular ha cargado contra los sindicatos convocantes de la huelga general con una imagen generada con inteligencia artificial en la que se ve a tres personas con chalecos de UGT y CCOO comiendo marisco.
"Se acerca un momento crítico de la huelga...el aperitivo", dice la formación en la publicación.
Se acerca un momento crítico de la huelga… …el aperitivo. https://t.co/2iOoPOQMCP— Partido Popular (@ppopular) November 11, 2026
La imagen hace referencia a las facturas de mariscadas que aparecieron en una investigación a UGT en Andalucía.
Varios de sus dirigentes han criticado la convocatoria de este paro por considerarla política y contra la oposición, como dijo la directora de campaña del PSOE, María Jesús Montero.
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Enrique Santiago (PCE) pide responsabilidades por acciones violentas contra los piquetes
El secretario general del Partido Comunista de España y candidato del Frente Amplio al Congreso, Enrique Santiago, ha pedido este miércoles responsabilidades por las actuaciones "violentas" de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, según ha dicho, "han estado impidiendo el derecho de información de los piquetes sindicales".
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Santiago ha afirmado que los comportamientos de la pasada noche, durante las primeras horas de la huelga general convocada para defender el derecho a la vivienda, son "absolutamente inaceptables".
"Los piquetes no son ilegales, informar no es delito", ha señalado el representante del Frente Amplio, que ha recordado que "lo eran antes, con el Gobierno del PP, pero lo primero que hizo el Gobierno de coalición de izquierdas fue derogar el artículo 315.3 del Código Penal".
Según Santiago, "no hay absolutamente ningún trabajador que haya querido ir a trabajar y que se le haya impedido o haya resultado herido".
"La violencia al final es la violencia patronal", ha insistido el candidato, que ha dicho que las únicas actuaciones violentas han sido por parte de algunos sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que pide responsabilidades al Ministerio de Interior.
A su juicio la huelga está siendo "un éxito", tanto en el sector industrial como en el sector servicios y el energético, como demuestra el descenso del consumo eléctrico en todo el país.
"A partir de hoy, todo será distinto. En los convenios colectivos, en las negociaciones laborales, en las empresas, deberán incorporarse medidas para garantizar el derecho a la vivienda", ha sostenido el cabeza de lista del Frente Amplio por Sevilla.
Santiago ha animado además a los jóvenes organizados en movimientos sociales a que se incorporen a los sindicatos de clase y ha criticado a PP y Vox por "descalificar" a los sindicatos, que "están protegidos en la Constitución y son organizaciones absolutamente legítimas".
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El PSPV-PSOE abandona por sorpresa el pleno de Les Corts Valencianes en apoyo a la huelga general
El PSPV ha reculado en su posición inicial sobre la huelga general y ha abandonado por sorpresa el pleno que se celebra este miércoles en Les Corts Valencianes en apoyo al paro.
Los socialistas tenían intención de permanecer en la sesión debido a que en ella se debaten las enmiendas a la totalidad de la Ley del Suelo, una de las normas más importantes de la legislatura impulsada por el PP y que sacará adelante junto a Vox.
Sin embargo, han optado finalmente por ausentarse. El encargado de manifestar la postura de su grupo ha sido el portavoz del PSPV, José Muñoz. Lo ha hecho durante el punto sobre la validación del decreto de ayudas de la Generalitat en respuesta a la dana Adam.
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Metro de Madrid cierra la estación de Callao por indicación policial
Metro de Madrid informa de que los trenes no efectúan parada en la estación de Callao en L5 por indicación policial.
La compañía asegura que a las 10:00 horas circula el 100% de los trenes del servicio habitual de un miércoles a esta misma hora. Hasta las 10:00 h se han registrado 388.502 viajeros, un 42% menos que en la misma franja del miércoles anterior.
Los trenes circulan con un intervalo medio de entre 5 y 6 minutos, correspondiente al horario valle.
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Al menos 27 personas han sido detenidas en distintos incidentes durante las primeras horas de huelga
Las fuerzas de seguridad han practicado al menos 27 detenciones por incidentes durante las primeras horas de huelga general en toda España.
De ellas, 14 han sido en La Rioja, Madrid, Alicante, Valencia, Málaga, Almería y Granada.
Otras 13 han sido en Euskadi llevadas a cabo por la Ertzaintza (8 hombres y 5 mujeres). Concretamente, en Vitoria, San Sebastián, Zamudio, Portugalete y Agurain, en diferentes incidentes ocurridos hasta las 10.00 horas de esta jornada de huelga general.
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Liberado el piquete detenido en Logroño tras negarse a declarar en la comisaría de Policía
El miembro de un piquete informativo detenido este miércoles en Logroño durante la huelga general como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad ha sido puesto en libertad después de cuatro horas y media, tras negarse a declarar en la comisaría de la Policía.
Según ha informado a EFE su abogada, Henar Moreno, la detención se ha producido sobre las 5:30 horas en el polígono industrial de La Portalada y su puesta en libertad a las 10:00 horas, hasta que no se ha contado con el parte médico del agente "supuestamente agredido".
La Policía Nacional ha confirmado a EFE que dos agentes han sido atendidos en un centro sanitario logroñés por "agresiones" en una intervención con los piquetes, sin que haya detallado más datos.
Los hechos han ocurrido en el polígono de La Portalada de Logroño, cuando este hombre, miembro del Sindicato de la Vivienda de La Rioja, se encontraba en uno de los accesos, donde se han registrado momentos de "tensión" con la Policía, ha indicado Moreno.
Tras "una pequeña carga policial, en la que no ha pasado nada", ha agregado, han visto al piquete en el suelo, tras caerse, y después los agentes le han esposado y se lo han llevado.
Esta abogada, quien también es diputada regional de IU, ha indicado que su defendido tendrá que prestar declaración en el juzgado por estos hechos cuando sea citado.
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La huelga provoca la supresión de un 24% de las circulaciones de AVE y Larga Distancia y un 10,2% de Cercanías y Media Distancia
La huelga convocada por los sindicatos ha registrado un seguimiento del 6,83% en el acumulado de los turnos de noche y mañana en el Grupo Renfe en todo el territorio nacional.
Los trabajadores de Renfe Ingeniería y Mantenimiento son los que más están secundando la huelga con un 17,18% de participación, seguidos de los trabajadores de Renfe Mercancías, con un 4,31%, y Renfe Viajeros, con un 3,16%.
El seguimiento de la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios está teniendo una afectación desigual en todo el territorio y las mayores incidencias en la circulación de los trenes se están produciendo en los núcleos de Cercanías de Madrid y Rodalies de Barcelona.
En los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se ha registrado un 24% de supresiones en total. Los corredores más afectados por la huelga son el Corredor Nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña, con 27,3% suprimidos), el Corredor Norte (conexiones entre Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia), con un 23,8%, y el Corredor de Levante y Mediterráneo (conexiones entre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) con un 20%.
Por su parte, en los servicios públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia) los datos reflejan un 10,17% de servicios suprimidos. De las 885 circulaciones programadas, se han suprimido 90. Los mayores problemas en la red de Cercanías se encuentran en Madrid, con un 19,63% de trenes suprimidos. En el núcleo de Barcelona, en Rodalies se han suprimido el 22,5% de los servicios.
Los servicios de Media Distancia más afectados se encuentran en Extremadura con un 33,33% y Andalucía, con un 9,52% suprimidos respectivamente, seguido del servicio público de la zona Centro, con un 7,14% de servicios suprimidos. Respecto al servicio Avant el corredor Este es el más afectado, con un 42,86% de servicios suprimidos.
En el servicio de mercancías, durante el turno de noche, hasta las 7.00 horas de la mañana, se han suprimido 25 trenes de los 38 programados.
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La Alhambra abre al público tras la dispersión de los piquetes informativos
La Alhambra de Granada ha logrado abrir al público en torno a las once de la mañana tras la dispersión de los piquetes informativos que desde primera hora habían impedido el acceso de los turistas, según han confirmado desde el recinto nazarí.
La huelga ha tenido escasa incidencia entre la plantilla y se ha activado el protocolo para recolocar a los turistas en diferentes turnos hasta que la situación pueda normalizarse, según precisó a Europa Press el director del patronato que gestiona el monumento, Rodrigo Ruiz-Jiménez.
Los piquetes informativos han estado presentes desde las seis y media de la mañana y aunque estas concentraciones han sido la mayor parte del tiempo "pacíficas", sí hubo una carga policial para dejar entrar a los trabajadores --el recinto abre a las 8,30 horas-- y que se ha saldado con dos detenidos, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales.
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Tecnocasa recomienda a sus franquiciados no abrir: "Actúen con prudencia y sentido común, priorizando en todo momento la seguridad"
En el sector inmobiliario, ante una jornada que se preveía marcada de tensión, Tecnocasa ha enviado un comunicado interno a sus agencias “recomendando a los franquiciados que valoren las circunstancias de su zona, estén atentos al desarrollo de la jornada y actúen con prudencia y sentido común, priorizando en todo momento la seguridad de los profesionales”, según ha podido saber este periódico.
Como resultado, muchos de sus establecimientos han amanecido este miércoles con las persianas bajadas.
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Podemos denuncia "violencia antisindical" tras continuar la marcha con su coche un trabajador de Valencia contra un piquete
Un trabajador en Albuixech (Valencia) decide continuar la marcha con su coche ante el piquete de CCOO y políticos de Podemos denuncian "violencia antisindical".
"Un coche ha embestido al piquete de CCOO Valencia en el polígono de Albuixech. No ha pasado nada de milagro, pero que sepáis una cosa, la violencia antisindical no nos va a parar. ¡Huelga general!", denuncia Adrián Navalón portavoz de Podemos Valencia.
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Atocha y Chamartín, "vacías", y largas colas en autobuses interurbanos por la huelga general
El transporte público de Madrid se está prestando con aparente normalidad, aunque las estaciones de Cercanías de Atocha y Chamartín se han presentado "vacías" y se han producido largas colas en autobuses interurbanos por la huelga general que se celebra este miércoles en todo el país.
Cercanías, Metro y autobuses interurbanos anunciaron servicios mínimos durante toda la jornada que, por el momento, se están cumpliendo sin suponer un problema mayor para los usuarios.
En el caso de Cercanías, se han establecido servicios del 75% en hora punta. En puntos clave para el transporte regional, como la estación de Chamartín-Clara Campo Amor, los trenes han circulado con relativa normalidad y los tiempo de espera que han aparecido durante este miércoles de huelga en las pantallas de los pasillos próximos a los andenes han sido los habituales.
Viajeros como Elías han señalado en declaraciones a Europa Press que Cercanías "está funcionando", incluso por encima "de los servicios mínimos".
En su caso, se dirige a Parla y ha llegado antes de lo previsto a Chamartín por si hubiese habido complicaciones, pero finalmente ha esperado a coger "un tren más tarde" porque va "sobrado" de tiempo al trabajo.
Pablo, por ejemplo, ha salido esta mañana desde Collado Villalba, donde ha aquejado que "han pasado trenes con una demora de media hora".
Aun así, ha indicado que el servicio ofrecido durante la huelga general "no tiene nada que ver" con la falta de trenes que dio este martes por la huelga de maquinistas, cuando varias líneas de Cercanías no funcionaron a lo largo de la jornada.
En el caso de la Media Distancia, los servicios mínimos para este miércoles son del 65%, mientras que para Alta Velocidad y Larga Distancia alcanzan el 73%. Eva, que ha esperado su tren para Valencia en Chamartín, ha pedido que "haya suerte" para que este no se cancele.
Los usuarios consultados han coincidido en que las estaciones se encuentran "vacías" y con "muchísima menos gente" en comparación a como están habitualmente.
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La Junta de Andalucía asegura apenas ha tenido incidencia en los servicios públicos
La Junta de Andalucía asegura que la huelga general apenas se está notando en los servicios que dependen de ella. Los colegios e institutos han abierto con normalidad y, según sus datos, el 98,8% de los 108.827 docentes andaluces ha ido a trabajar. Entre el personal no docente, el seguimiento de la huelga es del 0,3%.
Todos los centros de salud y hospitales de la comunidad, incluidos los de Málaga, han abierto sus puertas sin incidencias.
En el transporte, el metro de Málaga funciona al 100%. El transporte por carretera en la provincia está al 90%, muy por encima de los servicios mínimos, que están fijados en el 60%.
Museos, archivos, bibliotecas y monumentos dependientes de la Junta también abren con normalidad. En cuanto a las ITV, funcionan sin problemas 64 de las 71 estaciones andaluzas, aunque la Junta advierte de que algunos usuarios pueden encontrarse con retrasos.
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La actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la Comunidad Valenciana
La actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la Comunitat Valenciana, con un seguimiento de la huelga general convocada para este miércoles del 2,57%
Según ha informado la CEV en un comunicado, de acuerdo con la información facilitada por los distintos sectores empresariales, la huelga convocada para este miércoles registra en sus primeras horas un seguimiento del 2,57% en la Comunitat Valenciana.
"El dato pone de manifiesto que la actividad productiva se desarrolla con plena normalidad en un tejido empresarial que integran 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores, y en el que la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a su puesto de trabajo", ha subrayado.
No obstante, se trata de un primer balance que deberá actualizarse a lo largo del día. A esta hora, el comercio todavía no ha iniciado de forma generalizada su actividad, por lo que su comportamiento no queda reflejado en estos primeros datos.
Asimismo, en aquellos sectores en los que su implantación ha sido posible, el teletrabajo está contribuyendo a garantizar la continuidad de la actividad, al permitir que las plantillas desarrollen su labor al margen de las dificultades de movilidad que pudieran derivarse de la jornada.
Hasta el momento no se han comunicado incidencias reseñables en los centros de trabajo ni en los principales enclaves industriales y empresariales del territorio, han informado.
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El PNV considera que "intentar paralizar el país" no soluciona el problema de la vivienda
El PNV ha hecho este miércoles un llamamiento para que la jornada de huelga general transcurra "en paz y sin incidentes", si bien ha considerado que "intentar paralizar el país no es la solución" a la crisis de la vivienda y la carestía de la vida, problemas de los que, ha asegurado, comparte la necesidad de "atajar".
En un comunicado, el PNV ha expresado que respeta "absolutamente" el derecho a la huelga al tiempo que ha advertido de que el paro de 24 horas convocado este miércoles no constituye "la solución ni la respuesta eficaz que necesita la sociedad".
Asimismo, la formación jeltzale se ha mostrado "sorprendida" por las diferencias entre los llamamientos de unos y otros sindicatos, que señalan a la oposición en el caso de CCOO y UGT y a los gobiernos vasco y navarro en el caso de las centrales nacionalistas, con ELA y LAB a la cabeza.
En este sentido, el PNV ha tachado de "llamativo" que estas dos convocatorias tengan distintas motivaciones.
Según ha denunciado, se excluye al Ejecutivo central de cualquier responsabilidad de la situación actual del mercado de la vivienda, tras haber aprobado en 2023 la ley estatal de vivienda junto a partidos como EH Bildu o Podemos, y se atribuye, en cambio, esa responsabilidad a los gobiernos de Euskadi y Navarra, donde las carteras de vivienda las ocupan consejeros del PSE-EE y de Contigo-Zurekin, respectivamente.
Por último, la formación jeltzale ha recordado que a los trabajadores que no desean secundar el paro general "les asiste el mismo derecho" que a quienes opten por hacerlo y ha hecho un llamamiento para que la jornada "transcurra en paz y sin incidentes".
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La huelga en Canarias comienza con piquetes en Mercalaspalmas, puertos y estaciones de autobús
La huelga general por la vivienda y los salarios dignos convocada este miércoles ha comenzado en Canarias con piquetes informativos y movilizaciones durante el turno de noche en aquellos sectores con mayor presencia sindical, como en Mercalaspalmas; puertos de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote; y estaciones de guaguas.
Así lo ha informado CCOO Canarias, que añade que la tónica general de las protestas están transcurriendo con normalidad, aunque se han registrado algunos incidentes relacionados con cargas policiales que el sindicato lamenta.
De igual modo, ha resaltado que se han producido "importantes" paros en centros de trabajo y sectores estratégicos a lo largo del archipiélago.
La organización sindical ha valorado muy positivamente el seguimiento registrado en los primeros turnos, especialmente en los sectores productivos con mayor presencia sindical, donde se están produciendo interrupciones de la actividad.
También ha indicado que la jornada está contando también con participación de jóvenes con una "amplia respuesta" en universidades y entre el estudiantado.
Para CCOO Canarias, el respaldo de "miles" de trabajadores, jóvenes y estudiantes demuestra que la sociedad "no está dispuesta a resignarse a un modelo en el que tener empleo no garantiza llegar a fin de mes, acceder a una vivienda digna ni construir un futuro con garantías".
Finalmente, el sindicato ha considerado que el desarrollo de esta huelga confirma la necesidad de un cambio en las prioridades económicas y sociales, puesto que los beneficios empresariales "no pueden seguir creciendo mientras las familias trabajadoras ven cómo se deterioran sus condiciones de vida".
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El PP dice que la huelga "va contra el sentido común" y daña el papel de los sindicatos
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado este miércoles al Gobierno de alentar una huelga general que "va contra el sentido común" y ha advertido de que la "élite" de los sindicatos está haciendo "un daño irreparable o un daño muy profundo" al movimiento sindical.
Así lo ha asegurado en un desayuno informativo organizado por Artículo 14, al ser preguntado por la huelga general convocada para este miércoles. "Las huelgas generales en teoría suelen estar convocadas para provocar un cambio político, para provocar al menos unas elecciones, para ir contra un gobierno", ha afirmado Sémper, quien ha considerado que en esta ocasión es "al revés".
La de hoy es una huelga convocada "no sé si contra la oposición, pero sí contra el sentido común", ha remarcado, antes de añadir que le preocupa "el deterioro de la credibilidad" de los sindicatos, a lo que se ha referido como "uno de los pilares fundamentales" del Estado.
Tras calificar la convocatoria de "huelga política absurda", Sémper ha advertido de que perjudica también a la economía.