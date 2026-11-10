Elecciones generales 29-N, en directo | Los Reyes, cinco ministros y Feijóo asisten a la misa funeral en Toledo por los 69 fallecidos en el accidente de Urda

El presentador de TVE David Broncano ha admitido este martes que no hizo bien su entrevista al presidente de Vox, Santiago Abascal, y ha explicado que se arrepiente, sobre todo, de haber permitido que el público fuera seleccionado por el entrevistador y de haber dejado de lado el humor que caracteriza a su programa.

También ha asegurado que la decisión de que fuera él quien entrevistara a los políticos no fue suya sino que se trata de un "buen marrón" que le ha "caído" por estar su programa en la televisión pública.

“Estoy triste porque creo que no lo hice bien ayer, creo que me equivoqué con varias cosas”, ha reconocido el presentador de La Revuelta en declaraciones a los medios antes de entrar a grabar su programa de este martes, en las que ha admitido que la entrevista del lunes ha sido para él un "bache grande".

También ha admitido que le “descolocó” el hecho de que el público no fuera el habitual -fue seleccionado por una agencia a petición de Vox- y estuviera jaleando las respuestas de Abascal mientras reaccionaba con silencio a sus propios comentarios o incluso con algún murmullo como si él dijera "una barbaridad", lo que generó un "ambiente raro".

“Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo ‘la he cagado, me he equivocado. He pensado que era buena idea, pero la he cagado’", ha subrayado.