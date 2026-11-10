Elecciones generales 29-N, en directo | Los Reyes, cinco ministros y Feijóo asisten a la misa funeral en Toledo por los 69 fallecidos en el accidente de Urda
Cuerpo, Robles, Tolón, Mónica García e Isabel Rodríguez representarán al Gobierno en la ceremonia, a la que no asistirá Pedro Sánchez.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Toledo acoge esta tarde la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. En la ceremonia no estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En clave estrictamente política, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el programa de su formación para las elecciones generales del 29 de noviembre. Por otro lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizará un acto de precampaña en Girona a las 20:00 horas.
En el ámbito televisivo, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, será entrevistada a las 21:45 en La Revuelta de TVE. Feijóo, por su parte, acudirá a las 22:15 horas a Horizonte en Cuatro.
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El arzobispo de Toledo: "El accidente de Urda ha dejado toda nuestra sociedad un dolor difícil de integrar"
"Hoy nos reunimos ante el Señor y seguimos con el corazón profundamente herido en esta catedral de Toledo, primada de España. El trágico accidente ferroviario de Urda ha dejado en nuestras familias, en nuestros pueblos y en toda nuestra sociedad un dolor difícil de integrar".
Así ha arrancado la misa funeral por las víctimas del accidente de Urda el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.
"La muerte de tantas personas, el sufrimiento de los heridos y la angustia de quienes han perdido a sus seres queridos nos sitúan ante el misterio de la fragilidad humana", ha señalado.
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La reunión de Cuerpo con las víctimas de Angrois terminó sin compromisos en firme
La reunión celebrada este martes entre el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la Asociación Plataforma Víctimas Alvia, en la que reclamaban que se revisase la investigación de la CIAF del accidente de Angrois (Santiago de Compostela) y la anulación del sistema de seguridad ASFA, finalizó sin que el Ejecutivo haya firmado ningún compromiso en firme.
El presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, ha asegurado al término de la reunión a los medios de comunicación que Cuerpo les ha explicado que tiene que estudiar las medidas propuestas este martes, entre las que también se encuentra la aceleración de la implantación y puesta en servicio del sistema de seguridad ERTMS.
Domínguez ha explicado que en las vías de alta velocidad solo se debe circular con el sistema de seguridad en funcionamiento, por lo que "jamás hubiera ocurrido el accidente de Angrois ni tampoco el de Urda", en Toledo.
Respecto a la investigación, el presidente de la Plataforma cree que La agencia encargada de investigar los accidentes ferroviarios en EEUU es un buen ejemplo que se ve que es "realmente independiente", mientras que en España al nuevo presidente de la nueva autoridad (AITAT) "le han intentado dar un aire de independencia pero quien lo propone es el ministro de Transportes".
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El juez revoca por segunda vez la semilibertad de la jefa de ETA 'Anboto' y el tercer grado a un etarra condenado a mil años
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado el régimen de semilibertad concedido, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, a la que fuera jefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto , así como los terceros grados otorgados a los miembros de la banda terrorista Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.
En tres autos, el magistrado José Luis Castro estima los recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la propuesta de la Junta de Tratamiento en el caso de Anboto y las decisiones del Gobierno vasco en relación con las medidas penitenciarias concedidas a los otros dos presos de ETA.
En la resolución relativa a Soledad Iparraguirre, el juez de Vigilancia rechaza de nuevo aplicar el régimen de semilibertad del artículo 100.2 porque considera que se dan las mismas circunstancias que en la denegación anterior, al tiempo que recuerda la gravedad de los delitos y que la interna no se licencia de forma definitiva hasta septiembre del año 2034.
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Broncano, sobre su entrevista a Abascal: "La he cagado"
El presentador de TVE David Broncano ha admitido este martes que no hizo bien su entrevista al presidente de Vox, Santiago Abascal, y ha explicado que se arrepiente, sobre todo, de haber permitido que el público fuera seleccionado por el entrevistador y de haber dejado de lado el humor que caracteriza a su programa.
También ha asegurado que la decisión de que fuera él quien entrevistara a los políticos no fue suya sino que se trata de un "buen marrón" que le ha "caído" por estar su programa en la televisión pública.
“Estoy triste porque creo que no lo hice bien ayer, creo que me equivoqué con varias cosas”, ha reconocido el presentador de La Revuelta en declaraciones a los medios antes de entrar a grabar su programa de este martes, en las que ha admitido que la entrevista del lunes ha sido para él un "bache grande".
También ha admitido que le “descolocó” el hecho de que el público no fuera el habitual -fue seleccionado por una agencia a petición de Vox- y estuviera jaleando las respuestas de Abascal mientras reaccionaba con silencio a sus propios comentarios o incluso con algún murmullo como si él dijera "una barbaridad", lo que generó un "ambiente raro".
“Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo ‘la he cagado, me he equivocado. He pensado que era buena idea, pero la he cagado’", ha subrayado.
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Ana Benítez, la hermana de uno de los fallecidos en el accidente, realiza una de las lecturas en la misa funeral
La primera lectura de la misa funeral fue proclamada por Ana Benítez, la hermana de uno de los fallecidos en el accidente. Su hermano Carlos de 38 años murió en el accidente dejando dos niños pequeños.
Ana denunció en los primeros días tras el accidente la falta de ayuda a los familiares de la víctimas.
En los cánticos litúrgicos intervienen la capilla musical de la Archidiócesis y una escolanía de niños cantores.
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69 velas en honor a las víctimas del accidente depositadas a los pies del Cristo de la Vera Cruz de Urda
La imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda ocupa un lugar destacado junto al altar, donde han sido colocadas 69 velas en recuerdo de las víctimas mortales del accidente, un ofrenda que han realizado otros tantos fieles de la parroquia de esta localidad toledana.
Este cristo, una de las imágenes más veneradas en Castilla-La Mancha, llegó el lunes por la tarde a la catedral de Toledo en la primera ocasión en 400 años que sale de Urda.
El oficio religioso, seguido por más de 1.500 fieles en la catedral, es presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y concelebrado por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo; el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la CEE, César García Magán; entre otros, además de los párrocos de Urda y de Los Yébenes.
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Gritos de 'viva el Rey, 'viva la Reina' y 'viva España'
Gritos de 'viva el Rey, 'viva la Reina' y 'viva España'. Solamente una persona ha gritado ¡Pedro Sánchez, fuera!
El respeto ha sido el gran protagonista en las inmediaciones de la Catedral.
Luto riguroso de Felipe VI, con traje y corbata negra, y doña Letizia, con traje del mismo color. Caras circunspectas y saludos sobrios al público.
Los Reyes han ocupado dos sillas a la derecha del altar, situadas junto a las filas de sillas que ocupan los familiares de las víctimas, mientras que en otros asientos delanteros están los voluntarios y efectivos que trabajaron en la tragedia, además de las autoridades.
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Decenas de ciudadanos se retiran tras la llegada de los Reyes
Decenas de toledanos se retiran hacia sus casas después de haber visto la llegada de los Reyes a la Catedral. Don Felipe y Doña Letizia han accedido al templo con puntualidad británica, a las siete en punto de la tarde.
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Ambiente respetuoso al entrar la ministra de Educación Tolón pese a la ausencia de Sánchez
Alrededor de las 18:30 horas accedió a la Catedral toledana la ministra de Educación y exalcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón. Por el momento, el ambiente en las inmediaciones es tranquilo y respetuoso pese a la polémica generada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los distintos accesos habilitados y la estrechez de las calles del Casco Histórico toledano impiden grandes aglomeraciones de público. Unas 200 personas esperaron la llegada de los Reyes en la Plaza del Ayuntamiento, frente a la Puerta de Reyes del templo toledano.
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Llegan los Reyes a la catedral de Toledo entre aplausos
Pasadas las 19 horas han llegado los Reyes a la catedral de Toledo para la misa funeral por el accidente de Urda.
Felipe VI y la reina Leticia han sido recibidos entre aplausos antes de entrar al templo por ciudadanos congregados a las puertas.
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Una supervviente del accidente de Urda: "Va a llevar tiempo pero habrá que construir una nueva nueva vida tras lo ocurrido"
"Va a llevar tiempo pero habrá que construir una nueva realidad, una nueva vida tras lo ocurrido", así lo ha señalado una víctima superviviente del accidente de Urda a TVE minutos antes de arrancar la misa funeral por las 69 víctimas.
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Los maquinistas mueven la huelga del día 12 al 23 tras la aprobación del decreto para dar margen a la negociación
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado este martes que desplaza la huelga que había convocado en el Grupo Renfe para este jueves 12 al día 23 de noviembre, con motivo del decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros con medidas de seguridad ferroviaria y para ofrecer un "margen estricto" a la negociación con el Ejecutivo de cara al resto de acuerdos pendientes.
El sindicato hace referencia al Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector aprobado este martes, ante el que celebra que el Gobierno "comience a cumplir con hechos tangibles" los acuerdos sobre la seguridad ferroviaria.
Así, se atribuye haber conseguido "por primera vez" y por medio de una huelga que el Ejecutivo haya dado luz verde a este decreto, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Los Reyes, Cuerpo y Feijóo asisten a la misa funeral en Toledo por los 69 fallecidos en el accidente de Urda
Los Reyes asisten este martes en la catedral de Toledo a la misa funeral que ofrece la Archidiócesis en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas.
La ceremonia religiosa, que comenzará a las 19:00 horas, estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.
Además de los reyes asistirán a la misa funeral el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, de Educación, de Vivienda y de Sanidad; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos, entre otros.
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"Un encuentro de perro a perro": Sánchez visita este jueves en directo 'El perro andaluz' de TVE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves en directo El perro andaluz, el programa de La 1 presentado por Manu Sánchez.
"Un encuentro de perro a perro, entre dos Sánchez que comparten apellido y que esta vez estarán a uno y otro lado de las preguntas. Una conversación marcada por la actualidad más inmediata, en la que la seriedad y la reflexión convivirán con la ironía y los toques de humor propios del programa", ha informado RTVE.
La visita llega en una semana marcada por la huelga general y las movilizaciones, con las consecuencias de la tragedia ferroviaria muy presentes. Los grandes asuntos políticos y sociales, las preocupaciones de la ciudadanía y las cuestiones que han marcado los últimos meses tendrán su espacio en una entrevista que también tendrá hueco para cuestiones más personales.
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Elecciones 29N | El Gobierno destinará 180 millones de euros a los territorios afectados por la dana Adam
El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley que destinará 182,2 millones de euros para los afectados por la dana Adam, mediante un paquete de "medidas urgentes" para sufragar los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre.
La norma incluye medidas agrícolas, tributarias y de ayudas al comercio, turismo y hostelería para los afectados por dicho fenómeno meteorológico que incidió con especial fuerza en el litoral mediterráneo, con extensión a otras zonas, incluidas Baleares, según ha explicado Presidencia del Gobierno a través de un comunicado oficial.
La partida de mayor importe es la destinada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al sector agrario, y movilizará un total de 88,7 millones de euros.
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Urtasun pide "llenar y ganar las calles" en la huelga por la vivienda y luego "ganar en las urnas"
El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha hecho este martes desde Córdoba un llamamiento a la ciudadanía para "llenar y ganar las calles" durante la jornada de huelga general por la vivienda convocada para mañana miércoles 11 de noviembre, y también para "ganar en las urnas" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
En una atención a medios y acompañado por el candidato de Frente Amplio al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, el ministro de Cultura ha dicho que este miércoles es "un día muy importante porque los españoles y las españolas van a salir a la calle y van a hacer huelga reivindicando su derecho fundamental a la vivienda, ese derecho que viene reconocido en nuestro artículo 47 de la Constitución y que no está desplegado como debería en nuestro país".
Urtasun ha dicho desear que "la huelga mañana sea un éxito", añadiendo que "es un día de dignidad" y "un día de reivindicación", en el que "vamos a llenar y a ganar en las calles y después, el 29 de noviembre, vamos a ganar en las urnas. Eso es lo que va a pasar en los próximos días en este país".
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Elecciones generales 29N | Torres ve "asombroso" que digan que la entrevista a Abascal en TVE es "una estrategia" del PSOE para "que crezca" Vox
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "asombroso" que se diga que la entrevista de este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta, en TVE, es "una estrategia" del PSOE para "que crezca la ultraderecha" y ha señalado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo como "responsable" de este crecimiento.
"El responsable de que la ultraderecha crezca se llama Alberto Núñez Feijóo, no los que combatimos a la ultraderecha. Me parece asombroso que digan que esto es una estrategia de no sé quién para que crezca la ultraderecha, no nos equivoquemos", ha advertido Torres, este martes, en declaraciones a los medios de comunicación.
Preguntado por la teoría que apunta a que la entrevista de David Broncano a Abascal es una estrategia para debilitar a Feijóo, Torres ha aclarado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que está "trabajando para que la ultraderecha no gobierne en el país" erigiéndose en "dique de contención".
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Elecciones generales 29N | Feijóo se reúne con Maldita.es para conocer su estudio sobre los cientos de vídeos de abuso infantil en TikTok
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este martes con representantes de la fundación española Maldita.es para conocer de primera mano su investigación en la que han detectado más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en TikTok.
"Niñas y niños expuestos cada día a adultos que les piden lo que ningún padre querría imaginar. Estremece y no podemos mirar para otro lado", ha asegurado Feijóo en una publicación de X.
El líder del PP ha indicado que tienen el deber de proteger a los menores y que este es uno de sus principales compromisos con las familias.
"Lo que es delito en la calle también lo será en el mundo digital", ha subrayado en la publicación.
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Elecciones generales 29N | Albares asegura que una mayoría de países de la UE apoyan levantar sanciones a Delcy Rodríguez
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dijo este martes que una "mayoría" de países de la Unión Europea están a favor de levantar las sanciones comunitarias contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que "no tiene sentido" que arrastre las medidas restrictivas previas que le imponía la UE.
En un encuentro con periodistas en Bruselas, Albares señaló que la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, está "hablando" con los "pocos países que todavía tienen alguna duda o alguna reticencia" ante la propuesta española de retirar las sanciones a Rodríguez, tras la ley de amnistía para los presos políticos que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en febrero.
"La Alta Representante estuvo de acuerdo conmigo desde el primer momento, y en estos momentos una mayoría de países también lo están", dijo Albares, que explicó que desde su petición en febrero Rodríguez "ha visitado varios países europeos (...) con total normalidad y no ha creado ninguna dificultad".
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Elecciones generales 29N | Page aboga por una "armonización" de las emergencias y otras competencias transferidas a las CCAA
El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por una "armonización" de las competencias transferidas a las comunidades, entre ellas las emergencias.
Asimismo, se ha referido a los servicios homologados y nacionales en materia de sanidad o educación pese a que la gestión sea autonómica, en relación a lo cual ha apuntado que se trata de una "tendencia" y que "no es achacable" al actual Gobierno o el anterior.
García-Page ha defendido la importancia de aprender y que también lo aplica en el accidente ferroviario de Urda, porque "el mejor homenaje a las víctimas es aprender, aprender lo que no debe volver a pasar porque nunca debió pasar", al tiempo que ha considerado que se debe hacer lo propio para todo tipo de emergencias y que para eso es "indispensable" que el Estado "retome, no la ocupación de las competencias, sino la preocupación por todo lo que en España pasa".