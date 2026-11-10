Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y Feijóo, actos de precampaña del PP, PSOE y Vox, encuestas, voto por correo y sondeos
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, este martes Feijóo presenta su programa en Madrid.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
A las 12:00 horas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentará en Madrid el programa de su formación para estas elecciones generales de 2026.
Asimismo, el líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizará un acto de precampaña en Girona a las 20:00 horas. Simultáneamente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez celebrará el habitual Consejo de Ministros a las 9:30 h.
Por la noche, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, será entrevistada a las 21:45 en 'La Revuelta' de TVE, mientras que Feijóo acudirá a las 22:15 horas a 'Horizonte' en Cuatro.
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El Gobierno aborda con el presidente canario la presión migratoria de El Hierro
El Gobierno reúne este martes a la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asistirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la presión migratoria de los últimos días en el archipiélago y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.
Un total de 5.857 personas han llegado a Canarias en 57 cayucos, pateras y lanchas neumáticas desde el 1 de noviembre hasta las 17.00 horas del lunes, según informa la agencia Efe citando cifras oficiales.
Si la cuenta se retrotrae al 1 de octubre, cuando los rescates se convirtieron de nuevo en diarios tras meses de calma, se observa que en apenas seis semanas se han aventurado a la Ruta Atlántica 12.056 personas (contando solo a las que han llegado a salvo a Canarias), el triple que durante todo el primer semestre, cuando lo hicieron 3.708.
Con este contexto, según informaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Comisión Interministerial de Inmigración se reúne este martes para abordar la situación del archipiélago, con especial preocupación en la isla de El Hierro, donde el goteo de llegadas en los últimos días es constante.
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Sánchez acusa al PP de querer "comprar la corrupción de Koldo" y anuncia Consejos de Ministros extra antes del 29-N
Pedro Sánchez ha acusado este lunes al PP de querer comprar "la corrupción de Koldo" y ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que explique los contactos con el exasesor de José Luis Ábalos y la financiación de su defensa en el juicio del Tribunal Supremo.
Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha respondido a la pregunta de si alguien del PSOE se ha reunido con Koldo García o con sus abogados durante su entrevista con Javier Ruiz en La última hora, de La Séptima.
El jefe del Ejecutivo ha sostenido que "un medio digital", en referencia a OkDiario, pagó la defensa del antiguo colaborador de Ábalos para difamarle a él y a su esposa "y hacer caer al Gobierno". Eso, según dijo Sánchez, "está demostrado por una factura".
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Elecciones generales 29-N | El 'prime time' televisivo y la agenda territorial marcan el pulso del martes
Mientras Irene Montero refuerza el perfil ecologista de Podemos reuniéndose al mediodía con las principales ONG ambientales y Santiago Abascal traslada el desafío de Vox a Cataluña con un mitin vespertino en Girona, el foco de la noche volverá a concentrarse en la televisión.
La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, visitará 'La Revuelta' de TVE, y Alberto Núñez Feijóo acudirá a 'Horizonte' en Cuatro, replicando la agresiva estrategia mediática de máxima exposición que también ha desplegado Pedro Sánchez.
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Elecciones generales del 29-N | Feijóo desvela su programa electoral mientras el Gobierno exhibe gestión en Moncloa
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta este martes al mediodía en Madrid el esperado programa electoral de su formación, marcando las líneas maestras con las que aspira a tomar el relevo de Pedro Sánchez en la Presidencia.
Este acto central, coordinado junto a Alma Ezcurra, coincide con la habitual reunión del Consejo de Ministros y la cumbre de inmigración en Moncloa, donde el Ejecutivo busca hacer valer su capacidad de gestión institucional frente a la presión de la oposición.