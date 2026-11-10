Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y Feijóo, actos de precampaña del PP, PSOE y Vox, encuestas, voto por correo y sondeos

El Gobierno reúne este martes a la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asistirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la presión migratoria de los últimos días en el archipiélago y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.

Un total de 5.857 personas han llegado a Canarias en 57 cayucos, pateras y lanchas neumáticas desde el 1 de noviembre hasta las 17.00 horas del lunes, según informa la agencia Efe citando cifras oficiales.

Si la cuenta se retrotrae al 1 de octubre, cuando los rescates se convirtieron de nuevo en diarios tras meses de calma, se observa que en apenas seis semanas se han aventurado a la Ruta Atlántica 12.056 personas (contando solo a las que han llegado a salvo a Canarias), el triple que durante todo el primer semestre, cuando lo hicieron 3.708.

Con este contexto, según informaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Comisión Interministerial de Inmigración se reúne este martes para abordar la situación del archipiélago, con especial preocupación en la isla de El Hierro, donde el goteo de llegadas en los últimos días es constante.