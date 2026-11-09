Margarita Robles visita Ceuta y da su apoyo a las mujeres: "Me siento muy caballa porque tienen fuerza, las entiendo"

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LO ESENCIAL Las claves La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el acuartelamiento de Regulares de Ceuta y ha transmitido su apoyo a las mujeres de la ciudad, afirmando sentirse "muy caballa". Robles y otros representantes institucionales, como el delegado del Gobierno, han expresado su orgullo y respaldo a la labor de las Fuerzas Armadas en Ceuta. La visita coincide con la publicación de un segundo informe de Amnistía Internacional que denuncia nuevos casos de presuntas palizas y maltratos a migrantes por parte de militares. Según Amnistía Internacional, los abusos continuaron durante el mes de octubre a pesar de que el Ministerio de Defensa había anunciado previamente una investigación sobre denuncias anteriores.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha transmitido este lunes todo su "apoyo y cariño" a las mujeres de Ceuta durante un encuentro informal a las puertas del acuartelamiento de Regulares, que visita hoy.



Robles ha visitado este lunes la ciudad para mantener un encuentro con las Fuerzas Armadas en el interior del acuartelamiento de la unidad de Regulares de Ceuta número 54. Antes de entrar en el acuartelamiento, Margarita Robles ha atendido a un grupo de mujeres caballas que se había concentrado en el cuartel. "No nos olvides ni nos abandones", le han reclamado estas.



Margarita Robles, que se ha mostrado muy cercana, ha subrayado: "He dicho muchas veces que me siento muy caballa, porque las entiendo, pero las cosas son como son y a veces hace falta tiempo".

Al concluir su visita, la ministra ha dicho que se siente "orgullosa" de los militares y "de todos los servidores públicos", y ha dejado constancia de su "cariño", para después de añadir que se siente "muy caballa porque las mujeres tenemos mucha fuerza".

No obstante, la ministra de Defensa no ha sido la única en mostrar su apoyo a los militares por su labor en Ceuta durante los últimos meses.

Hace apenas unas semanas, el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, publicó un vídeo en las redes sociales de la Delegación felicitando a estos por su labor.

En la grabación, destacó la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y agradeció su contribución a la defensa nacional.

"En este lugar tan emblemático de Ceuta, y para mí emocionalmente, porque fue donde hice el servicio militar, la mili, he venido a testimoniar el apoyo del Gobierno de España y mío, humano, hacia las Fuerzas Armadas", manifestó el delegado en el citado vídeo.

Margarita Robles en la Comandancia General de Ceuta. Gobierno de España

En dicho vídeo, De la Encina puso en valor "la entrega, la vocación y la profesionalidad" de los efectivos militares, en un mensaje de apoyo que llegó en un momento en el que algunos miembros de las Fuerzas Armadas se encontraban bajo el foco público tras la publicación de un informe de Amnistía Internacional a finales de septiembre.

Denuncias de malos tratos

La visita y el mensaje de la ministra llegan a la ciudad antes de que se cumpliese siquiera una semana desde que Amnistía Internacional publicase un segundo informe en el que denunció presuntos nuevos abusos contra los inmigrantes en Ceuta por parte de militares.

En esta segunda investigación, publicada el 5 de noviembre, la organización documentó 28 casos de "palizas, humillaciones y abusos", entre ellos a menores de edad, de los que casi una veintena habría tenido lugar tras el anuncio del Ministerio de Defensa de investigar las pasadas denuncias.

Amnistía Internacional aseguró haber documentado nuevos episodios de violencia ocurridos durante el mes de octubre, incluidos golpes con porras, patadas, descargas eléctricas con táser y amenazas contra personas que dormían en la calle.

La organización recogió también testimonios y documentación gráfica y audiovisual, además de partes médicos, que apuntarían a agresiones cometidas principalmente por militares, generalmente regulares.

También recabó testimonios sobre presuntos malos tratos por parte de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cuya actuación reclamó que fuese investigada.

"Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando", denunció Esteban Beltrán, director de la sección española de la ONG.

Estos nuevos abusos habrían ocurrido tras la publicación y posterior investigación de un primer dossier publicado por la organización el 30 de septiembre, para el que Amnistía Internacional entrevistó a más de 65 personas entre los días 10 y 15 de septiembre. Entre las personas entrevistadas en la primera investigación habría también mujeres y menores no acompañados.