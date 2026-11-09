Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: entrevistas a Pedro Sánchez, Feijóo y Abascal, sondeos y voto por correo
La agenda política del lunes 9 de noviembre está marcada por el triple duelo televisivo entre los líderes de PSOE, PP y Vox.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene una entrevista a las 21:30 horas en el programa "La última hora" de La Séptima con Javier Ruiz.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo sumará doble cita televisiva en Cuatro a las 13:00 horas y en 101 Televisión a las 21:30 horas tras su mitin en Palma a las 19:00, mientras Santiago Abascal acudirá a las 22:00 horas a "La Revuelta" de TVE con David Broncano.
En el frente institucional, los ministros Carlos Cuerpo y Luis Planas representarán a España en el Eurogrupo en Bruselas y en la cumbre del clima COP31 en Turquía, respectivamente.
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Feijóo se compromete a ajustar cada año el cupo migratorio a la capacidad real de acogida y a las necesidades laborales
El Partido Popular incluirá en su programa electoral para el 29-N un modelo que condicionará la llegada de trabajadores extranjeros a la disponibilidad de vivienda, el desempleo y la saturación de los servicios públicos.
La iniciativa de Alberto Núñez Feijóo solo permitirá canalizar mano de obra desde países de origen que cooperen activamente en la readmisión y control de las llegadas irregulares.
Asimismo, los populares plantean concentrar la política migratoria en una autoridad única, negociar centros de retorno en terceros países y supeditar los visados, los fondos de cooperación y los acuerdos comerciales a que los Estados emisores acepten las devoluciones.
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La foto ante el inicio de campaña: PP-UPN tendría 136 escaños; Vox, 66; el PSOE, 108 y Frente Amplio, 5
El sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sitúa al bloque conservador con una holgada mayoría absoluta ante el 29-N, con el PP de Alberto Núñez Feijóo al frente logrando el 32% del voto y 136 escaños junto a UPN, mientras Vox duplicaría su representación hasta los 66 diputados.
Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez experimenta un ligero alivio tras la dimisión de Óscar Puente y recupera dos escaños hasta situarse en 108, aunque retrocede en 11 comunidades autónomas, con especial castigo en Andalucía.
El actual bloque de investidura quedaría reducido a 145 escaños y el Frente Amplio obtendría 5 actas, dejando a las fuerzas gubernamentales a 31 diputados de la mayoría.
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Elecciones generales del 29-N | Triple duelo televisivo entre Pedro Sánchez, Feijóo y Abascal
Buenos días. Arrancamos el seguimiento en directo de este lunes 9 de noviembre para contarles minuto a minuto la actualidad política de la precampaña hacia el 29-N.
La jornada viene marcada por la presencia mediática de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en televisión, el mitin del líder del PP en Palma y los compromisos de los ministros en Bruselas y Turquía.
Les ofrecemos aquí todas las declaraciones, propuestas y claves al instante.