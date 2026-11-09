Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: entrevistas a Pedro Sánchez, Feijóo y Abascal, sondeos y voto por correo

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tiene una entrevista a las 21:30 horas en el programa "La última hora" de La Séptima con Javier Ruiz.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo sumará doble cita televisiva en Cuatro a las 13:00 horas y en 101 Televisión a las 21:30 horas tras su mitin en Palma a las 19:00, mientras Santiago Abascal acudirá a las 22:00 horas a "La Revuelta" de TVE con David Broncano.

En el frente institucional, los ministros Carlos Cuerpo y Luis Planas representarán a España en el Eurogrupo en Bruselas y en la cumbre del clima COP31 en Turquía, respectivamente.