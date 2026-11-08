La quiebra de una contratista deja en tierra los helicópteros de la DGT, Vigilancia Aduanera y la sanidad de varias CCAA

Eliance acumula un historial de expedientes y sanciones en Baleares, Galicia y Madrid por irregularidades, falta de medios prometidos e incumplimiento de contratos.

La contratista había recibido en los últimos años más de 280 millones de euros en adjudicaciones públicas de Ministerios y diversas Comunidades Autónomas.

Sindicatos como Jusva denuncian que la falta de servicio deja 'ciegas' a las patrulleras marítimas en la lucha contra el narcotráfico en zonas clave como el Estrecho.

La empresa Eliance Helicopter Global Service entra en concurso de acreedores, dejando inoperativos los helicópteros de Vigilancia Aduanera, la DGT y servicios de emergencias sanitarias e incendios.

La empresa que gestiona los helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT), los famosos Pegasus; las aeronaves del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y las dedicadas al transporte sanitario y extinción de incendios de varias comunidades autónomas ha entrado en concurso de acreedores.

Se trata de Eliance Helicopter Global Service, un grupo que ofrece servicios de aviación en España, Croacia e Italia, especialmente, servicios medicalizados y de la lucha contra incendios.

El Ministerio de Hacienda adjudicó a Eliance en 2021 un contrato de 9,8 millones de euros (luego renovado) para operar los cinco helicópteros Eurcocopter del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).

La suspensión de pagos de Eliance ha dejado ahora en tierra a estas aeronaves, que operan desde las bases de Algeciras, Almería, Vigo y San Javier.

Se dedican a la vigilancia en la lucha contra el contrabando, y en ocasiones participan de forma activa en la persecución de las embarcaciones de los narcotraficantes.

Lucha contra el narco

Fuentes del sindicato Jusva consultadas por EL ESPAÑOL, el mayoritario entre los miembros del SVA, han denunciado que como consecuencia de ello "las patrulleras se quedan ciegas en el mar" para hacer frente al narcotráfico.

"Los helicópteros de Vigilancia Aduanera han sido durante décadas los ojos del Estado en el mar, contribuyendo a proteger la seguridad de los ciudadanos españoles y europeos", señala este sindicato.

Y sus tripulaciones, que ahora se quedan en tierra, están formadas por "profesionales bregados en mil batallas, con un conocimiento operativo de nuestras costas, de los procedimientos de intervención y de las particularidades de la lucha contra el narcotráfico que no se improvisa ni se sustituye de un día para otro".

Según explican estas fuentes, las aeronaves son propiedad del Ministerio de Hacienda, del que se desprende el SVA, mientras que Eliance aporta los pilotos y se hace cargo de las labores de mantenimiento.

Patrulleras ciegas

Los funcionarios del SVA que viajan a bordo de estas aeronaves son el cerebro de la operación. Se encargan de coordinar desde el cielo los dispositivos antidroga y la intervención de las unidades marinas.

El último agente aduanero fallecido en acto de servicio desempeñaba este rol. José Luis D. I. falleció en 2021 cuando su aeronave cayó al agua mientras perseguía a un grupo de narcos en la zona del Estrecho

La compleja situación financiera del grupo Eliance también afecta a los helicópteros medicalizados, de rescates de emergencia y extinción de incendios en numerosas comunidades autónomas.

Desde 2022, las diferentes Administraciones públicas han adjudicado al grupo Eliance contratos que suman más de 280 millones de euros.

El Ministerio del Interior adjudicó en septiembre de 2025 al grupo Eliance un contrato de 51,1 millones de euros para la operación y mantenimiento de las siete patrullas de helicópteros Pegasus de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según detallaba el expediente, estas aeronaves tienen, entre otras funciones, "detectar excesos de velocidad de los vehículos que circulan en carretera y la captación de imagen a través de los cuales gestionar y controlar el tráfico".

Ahora, este servicio pende de un hilo, debido a la suspensión de pagos de Eliance. Interior también adjudicó a este grupo en enero de 2022 un contrato de 3,7 millones de euros para la reparación y mantenimiento de helicópteros de la Dirección General de la Policía.

En 2023, los Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Cataluña, el Cabildo de Tenerife y la Junta de Castilla y León adjudicaron a Eliance otros tres contratos que suman casi 20 millones de euros.

Por su parte, 2024 es el año en el que se registran más contratos para Eliance: seis adjudicaciones por un importe total de más de 30 millones de euros.

La Dirección General de la Biodiversidad de la Comunidad de Madrid otorgó en 2025 al mismo grupo dos contratos que suman 6 millones de euros.

Más recientemente, la Junta de Castilla y León, adjudicó a Eliance el contrato para operar los helicópteros para la campaña de lucha contra incendios de 2026.

Ya el pasado mes de septiembre, Comisiones Obreras (CCOO) avanzó que Eliance había entrado en preconcurso de acreedores.

El sindicato denunció la "gravedad de hacer negocio con estas infraestructuras críticas del Estado", adjudicando contratos a "este actor privado".

Helicópteros madrileños

La Comunidad de Madrid cuenta con dos helicópteros medicalizados operados por Eliance, cuyas bases se sitúan en los municipios de Las Rozas y Lozoyuela. Estas aeronaves permanecen ahora en tierra, debido a la situación financiera de la contratista.

Eliance se podría enfrentar a multas de entre 6.000 y 10.000 euros por cada día de inactividad de sus aeronaves.

Ya hace dos años, el Ejecutivo madrileño abrió más de una treintena de expedientes sancionadores a la empresa contratada por problemas en sus helicópteros medicalizados.

Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL indican que durante los últimos años Eliance se ha hecho con una importante cartera de contratos públicos, mediante el procedimiento de presentar ofertas a la baja (con las que no pueden competir otras compañías) y ofrecer medios y prestaciones que luego no pone a disposición de la Administración.

El Govern balear impuso en 2020 a Eliance una multa de tres millones de euros y le retiró el contrato que le había adjudicado para gestionar el transporte sanitario entre las Islas y con la Península.

Eliance había ganado el concurso ofertando dos modernos aviones ambulancia B250, que desde el primer día sustituyó por dos aeronaves con menos prestaciones, una con diez años de antigüedad y la otra con 20 años.

Por su parte, el Consejo de Estado instó en 2021 al Ministerio de Sanidad a retirar a Eliance el servicio del avión ambulancia de Melilla, por considerar que obtuvo el contrato "de forma fraudulenta", ofreciendo una aeronave que carecía de los permisos necesarios y que nunca llegó a destinar a la ciudad autónoma.

También la Xunta de Galicia retiró el pasado mes de marzo el contrato que había adjudicado a Eliance para operar los helicópteros del servicio de emergencias sanitarias 061, tras acumular 77 expedientes por incumplimientos.