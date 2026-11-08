Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y el adelanto electoral: actos de PP, PSOE y Vox, encuestas, sondeos y voto por correo
La precampaña de las elecciones continúa con el mitin de Pedro Sánchez en Bilbao y la réplica de Alberto Núñez Feijóo en Málaga.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, protagoniza a las 11:30 horas en el Palacio Euskalduna de Bilbao el acto central de los socialistas junto a Eneko Andueza, Patxi López y Nora Abete para movilizar el voto en plena precampaña.
A la misma hora, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desembarca en el polideportivo de Carranque (Málaga) junto al presidente andaluz Juanma Moreno para abrir la precampaña del PP en Andalucía y confrontar proyectos con el Ejecutivo.
En el plano audiovisual e institucional, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene a las 14:00 horas en el programa Hora 14 de Cadena SER Galicia para repasar la actualidad del gabinete y fijar posiciones de cara al 29-N.
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Ayuso ante el 29-N: "La mafia sindical está haciendo la campaña a su amo Sánchez y secuestra los servicios públicos"
Isabel Díaz Ayuso llega a la cita con unas notas en la mano y la energía de quien ha decidido no dejar un solo micrófono sin atender.
La entrevista se celebra por fin tras muchos malabarismos para encajar agendas, con la presidenta madrileña volcada en "advertir lo que nos jugamos el 29-N".
Asegura que en las urnas toca elegir entre "una corrupción que mata", o dar carpetazo a esa etapa y "reiniciar España". Es decir, darle una oportunidad a Alberto Núñez Feijóo.
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Elecciones generales 29N | EH Bildu arranca en Bilbao mientras Montero acude al Sindicato de Estudiantes
La batalla por el voto progresista y soberanista en las elecciones generales arranca su particular sprint este domingo. En Bilbao, EH Bildu oficializa su campaña con Arkaitz Rodríguez e Idurre Bideguren al frente, buscando consolidar su fuerza territorial.
En paralelo, en Madrid, Irene Montero refuerza el perfil social de Podemos acudiendo al XXII Congreso del Sindicato de Estudiantes, mientras Vox mantiene su despliegue con actos de Ignacio Garriga en Cataluña y Ainhoa García en Castilla y León.
Esta jornada múltiple evidencia la pugna abierta en España por aglutinar los extremos del tablero en un polarizado 2026.
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Elecciones generales 29N | Madrid y Cataluña concentran el pulso electoral y la agenda mediática del domingo
El frente madrileño y catalán concentra hoy una intensa actividad política. Mientras Óscar López presenta la candidatura del PSOE en la capital, el PP se divide entre Logroño, Ceuta (con Ester Muñoz y Juan Jesús Vivas) y Madrid.
Por otro lado, Frente Amplio despliega una doble estrategia: Emilio Delgado y Mónica García en Getafe, y Ernest Urtasun en el Baix Llobregat, calentando motores para la huelga del 11N.
Por la noche, el duelo se trasladará a las pantallas con el primer gran debate electoral a seis en RTVE Cataluña, donde figuras como Gabriel Rufián, Xavier García Albiol o el propio Urtasun confrontarán sus modelos para España en este tenso 2026.
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Elecciones generales 29N | Sánchez, Feijóo y Colau redoblan la presión en Euskadi, Andalucía y Baleares
La intensidad de la precampaña de las elecciones generales se dispara este domingo con un potente despliegue de los líderes nacionales.
Pedro Sánchez desembarca en el País Vasco protagonizando un acto del PSOE en Bilbao; Alberto Núñez Feijóo concentra su ofensiva en Málaga junto a Juanma Moreno, marcando el pulso andaluz.
A su vez, Ada Colau lidera la movilización de Frente Amplio desde Palma de Mallorca. En un 2026 marcado por la alta polarización en España, los grandes líderes priorizan blindar sus respectivos bastiones antes del inicio formal de la campaña.
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Feijóo promete que agricultores y ganaderos no sufrirán recortes en el próximo Presupuesto de la UE, pese al fin de los NextGen
El Partido Popular se compromete en su programa electoral para el 29-N a no cerrar la negociación del presupuesto comunitario 2028-2034 sin un acuerdo que proteja íntegramente las ayudas a agricultores y ganaderos.
El proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo, que se presentará el próximo martes en Madrid junto a Alma Ezcurra, rechaza unificar los fondos en un plan único por país y defiende mantener la dotación propia de la Política Agraria Común (PAC) y de cohesión, además de extender los fondos de competitividad a la industria y la ciencia y promover compras conjuntas en materia de defensa.
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Sánchez, lastrado por su "valle de los caídos", se aferra a la política internacional, a Cuerpo y a Illa para remontar
Pedro Sánchez busca frenar el desgaste derivado de la crisis del accidente de Urda apoyándose en nuevos perfiles y en el frente internacional tras perder a sus principales escuderos políticos.
Con figuras clave de anteriores batallas como Óscar Puente, José Luis Rodríguez Zapatero o Paco Salazar ya fuera de primera línea, el candidato socialista intenta un golpe de timón antes del arranque formal de la campaña.
Su plan pasa por priorizar el perfil de gestión técnica de Carlos Cuerpo y la tracción territorial de Salvador Illa, combinados con una agenda exterior que busca proyectar solidez y movilizar a las bases progresistas para evitar un tropiezo decisivo en las urnas.
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Elecciones generales del 29-N | La agenda política del domingo enfrenta a Sánchez y Feijóo
Buenos días. Arrancamos el seguimiento en directo de este domingo 8 de noviembre para contarles minuto a minuto la actualidad política nacional.
La jornada dominical viene marcada por el pulso directo de precampaña entre Pedro Sánchez en Bilbao y Alberto Núñez Feijóo en Málaga, además de la entrevista del ministro Ángel Víctor Torres en Cadena SER Galicia.
Les ofrecemos todas las declaraciones, discursos y reacciones políticas al instante en EL ESPAÑOL.