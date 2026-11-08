Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y el adelanto electoral: actos de PP, PSOE y Vox, encuestas, sondeos y voto por correo

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, protagoniza a las 11:30 horas en el Palacio Euskalduna de Bilbao el acto central de los socialistas junto a Eneko Andueza, Patxi López y Nora Abete para movilizar el voto en plena precampaña.

A la misma hora, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desembarca en el polideportivo de Carranque (Málaga) junto al presidente andaluz Juanma Moreno para abrir la precampaña del PP en Andalucía y confrontar proyectos con el Ejecutivo.

En el plano audiovisual e institucional, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene a las 14:00 horas en el programa Hora 14 de Cadena SER Galicia para repasar la actualidad del gabinete y fijar posiciones de cara al 29-N.