La Policía descabeza a los ultras de Núcleo Nacional: los Rico, Peralta y Pugilato, detenidos en el mayor golpe al grupo neonazi

Las investigaciones que permitieron desmantelar la cúpula se originaron tras altercados ocurridos frente a un colegio jesuita en Gijón a principios de 2026.

La operación policial se fundamenta en supuestos delitos de odio contra diversos colectivos y en el delito de asociación ilícita.

Entre los arrestados destacan Isabel Medina Peralta, los hermanos Iván y David Rico Olivares, y el activista Alberto Pugilato.

La Policía Nacional realiza el mayor golpe contra Núcleo Nacional con la detención de 14 personas, descabezando la cúpula de esta organización neonazi.

La operación que en las últimas horas comandó la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional contra Núcleo Nacional ha descabezado a esta organización ultra, que creció al calor de las protestas contra la amnistía frente a la sede del PSOE en Ferraz.

Entre los 14 detenidos se encuentran los hermanos David e Iván Rico Olivares, así como Isabel Medina Peralta y Alberto Pugilato, algunos de los rostros más mediáticos de esta agrupación de carácter neonazi.

La Policía buscaba, en esta ocasión, asestarles un golpe más potente que en otras operaciones anteriores y, por ello, no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.

Pero, por el momento, la cúpula de NN (siglas de Núcleo Nacional) ha caído. El dispositivo organizado por la CGI supone el mayor golpe policial contra esta organización desde su nacimiento en 2022. Y todavía no ha terminado. Los investigadores prevén nuevas detenciones en los próximos días.

Según fuentes de la investigación, las pesquisas se han extendido mucho más allá de lo que se tenía pensado en un principio, y han terminado alcanzado directamente a la cúpula de Núcleo Nacional.

La operación fue diseñada durante semanas por los investigadores policiales. Y se produce a raíz de supuestos delitos de odio cometidos por parte de NN contra distintos colectivos, así como por presunta asociación ilícita.

Isabel Peralta, la falangista

Isabel Medina Peralta tenía 18 años cuando, el 13 de febrero de 2021, se presentó ante unas 300 personas en el cementerio de la Almudena de Madrid. Vestía la camisa azul falangista y participaba en un homenaje a los caídos de la División Azul en la batalla de Krasni Bor.

Aquel día pronunció un discurso que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de los movimientos falangistas españoles.

"Es nuestra suprema obligación luchar por España y por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo, el enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. Porque nada hay más certero que esta afirmación: el judío es el culpable", proclamó ante los asistentes.

Las imágenes recorrieron las redes sociales y provocaron una oleada de condenas. La Federación de Comunidades Judías de España pidió a la Fiscalía que actuase contra ella y la Sección de Delitos de Odio del Ministerio Público abrió diligencias para investigar sus declaraciones.

Peralta no se retractó. Desde entonces, acumula varias causas judiciales relacionadas con sus actividades extremistas. Su implicación penal más destacada se ratificó en julio de 2026, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó su condena a un año de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito de odio.

La Fiscalía investiga las palabras de Medina por un presunto delito de odio YouTube

Esta pena corresponde a un discurso xenófobo pronunciado en 2021 frente a la Embajada de Marruecos, donde lanzó consignas discriminatorias contra los inmigrantes musulmanes y marroquíes bajo el lema "¡Muerte al invasor!".

Además de esta condena en firme, su historial delictivo incluye la expulsión perpetua de Alemania tras ser interceptada en el aeropuerto de Fráncfort con propaganda y simbología nazi.

Los hermanos Rico

Los otros dos nombres destacados de la operación son Iván y David Rico Olivares, vinculados a la estructura de Núcleo Nacional.

La identidad de los responsables del grupo había permanecido durante mucho tiempo oculta. Sus dirigentes aparecían en público con el rostro cubierto con un pasamontañas, siguiendo una estética paramilitar que se convirtió en una de las señas de identidad de la organización.

Diversas investigaciones recientes identificaban a Iván Rico como el supuesto líder de Núcleo Nacional. Su hermano David, técnico de sistemas, aparecía señalado como responsable de marketing, redes sociales y comunicación.

Los dos hermanos pertenecen a una familia con antecedentes de actividad política. Su padre, Enrique Rico Pérez, fue concejal de Deportes, Transportes e Industria en el Ayuntamiento madrileño de Valdeolmos-Alalpardo entre 2015 y 2019.

La organización que ahora investiga la Comisaría General de Información nació, precisamente, con el objetivo de aglutinar a diferentes movimientos de extrema derecha y construir una estructura más potente que las formaciones tradicionales.

De Ferraz a El Nido

Núcleo Nacional comenzó a gestarse en 2022, aunque fue durante las protestas de Ferraz contra la amnistía, a partir de noviembre de 2023, cuando empezó a ganar visibilidad.

Posteriormente, algunos de esos grupos empezaron a hacerse visibles en otros puntos de Madrid, siguiendo una dinámica similar a la de los antiguos grupos de skinheads.

Tras la desaparición de Bastión Frontal, otra organización neonazi madrileña, buena parte de sus integrantes se incorporaron a Núcleo Nacional. En agosto de 2024, el Ministerio del Interior aprobó su inscripción como asociación con fines "cívico-políticos".

Su domicilio social se encontraba en Valladolid, en una dirección coincidente con el local El Alcázar, vinculado a Democracia Nacional. Con el paso de los meses, el grupo fue consolidando su estructura.

En 2025 inauguró una sede en la calle María Tubau, en el barrio madrileño de Las Tablas, a la que bautizó como El Nido. La denominación alude al Nido del Águila, la residencia que las SS regalaron a Adolf Hitler en los Alpes bávaros con motivo de su 50 cumpleaños.

El local contaba también con un gimnasio y se convirtió en una muestra de la capacidad organizativa que había adquirido el grupo. Sus integrantes comenzaron a aparecer en manifestaciones y actos públicos vestidos completamente de negro, con botas militares y pasamontañas.

Su logotipo recordaba al emblema de la 2ª División Panzer SS Das Reich del ejército nazi. En su página web justificaban la decisión de ocultar sus identidades por las consecuencias que, según ellos, podía tener declararse públicamente fascista o nacionalsocialista.

Núcleo Nacional también había establecido relaciones con movimientos ultras de otros países europeos, entre ellos Austria, Irlanda, Portugal, Grecia y Hungría. En cuanto a su financiación, sostienen que procede exclusivamente de las aportaciones de sus miembros y simpatizantes.

Sin embargo, fuentes de solvencia consultadas por EL ESPAÑOL apuntaban a la posibilidad de que hubiera recibido ayuda económica desde fuera de España. Núcleo Nacional ya se encontraba bajo la atención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su posible relación con episodios violentos como los sucesos de Torre Pacheco.

Pugilato

Alberto Pugilato, cuyo nombre real es Alberto González de Juan, es un conocido activista de extrema derecha en España y miembro del grupo radical Núcleo Nacional. Es otro de los detenidos en esta operación. A lo largo de su trayectoria, su figura ha estado vinculada de forma recurrente a la propaganda radical, la agitación en redes sociales y los problemas judiciales.

Su notoriedad mediática se disparó en junio de 2024, cuando irrumpió en un escenario de Madrid para agredir físicamente al humorista Jaime Caravaca durante uno de sus monólogos.

Además de este altercado, cuenta con antecedentes y condenas del Tribunal Supremo por delitos de odio debido a las letras de su grupo musical homónimo, así como denuncias de la Fiscalía por instigar campañas de acoso digital contra periodistas y perfiles de izquierda.

La agresión del neonazi Alberto 'Pugilato' al cómico murciano Jaime Caravaca difundida en X (antes Twitter). e.e.

La investigación judicial que ha terminado descabezando al grupo neonazi partió de unas diligencias de fiscalía de menores de principios del año 2026, tras unos altercados en las inmediaciones del colegio jesuita La Inmaculada de Gijón.

Núcleo Nacional había organizado una protesta contra la intención de retirar un monumento que se considera franquista.

Tras la protesta se produjeron graves disturbios.

Los siete detenidos que están determinados en la investigación como posibles miembros de la cúpula de dicha asociación ilícita serán trasladados a Gijón para declarar como investigados ante la magistrada, siendo la previsión que lo hagan casi seguro el domingo.

Otros tres pasarán a disposición de los Juzgados de guardia del partido judicial donde han sido detenidos.