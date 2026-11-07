Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral y Pedro Sánchez: sondeos, encuestas y voto por correo
La agenda política del 7 de noviembre está marcada por los actos sectoriales en Toledo y Jaén o el pulso mediático de varios ministros.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, centra su actividad en la provincia de Toledo con varias visitas de carácter social y formativo a instalaciones comunitarias y deportivas en Noblejas.
En el plano audiovisual, los ministros Óscar López y Pablo Bustinduy acuden a las entrevistas matinales y de mediodía de La Séptima para fijar la posición del gabinete ante los principales asuntos de la actualidad política.
Por su parte, el titular de Agricultura, Luis Planas, refuerza la atención sobre el campo con la inauguración de la Fiesta del Primer Aceite en Úbeda y su paso por los micrófonos de la Cadena SER Andalucía para abordar la situación del sector primario.
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Elecciones generales del 29-N | La izquierda afila su perfil social y CCOO calienta motores para la huelga general
Ante las inminentes elecciones generales, el tándem de Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) protagoniza un acto en Madrid bajo el reivindicativo lema 'Paz, casa y trabajo'.
En paralelo, Frente Amplio multiplica su presencia en Andalucía con figuras como Toni Valero y Enrique Santiago.
A este clima se suma la incipiente presión sindical, con el líder de CCOO, Unai Sordo, arengando a los jóvenes en Alcorcón de cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
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Elecciones generales 29N | Sánchez, Feijóo y Abascal exhiben músculo territorial en el sprint de la precampaña
El pulso por La Moncloa pisa el acelerador este sábado con los principales líderes nacionales desplegando su maquinaria en plazas estratégicas.
Pedro Sánchez busca afianzar el decisivo feudo catalán en un acto en Tarragona, mientras que Alberto Núñez Feijóo se atrinchera en Castilla y León protagonizando un gran mitin en Valladolid arropado por Alfonso Fernández Mañueco.
Por su parte, Santiago Abascal persigue movilizar a las bases de Vox en Guadalajara. Esta saturación de mítines simultáneos evidencia la reñida batalla por cada escaño que afronta España en este decisivo 2026.
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Cintia Rocho tiene en vilo al PSOE: lo que declare cinco días antes del 29-N puede agravar los delitos de la 'cloaca de Ferraz'
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará el próximo 24 de noviembre en calidad de testigo a Cintia Rocho, líder del clan de Los Rocho, dentro de la instrucción del denominado caso Leire.
La comparecencia se centrará en esclarecer la presunta oferta que Rocho asegura haber recibido por parte del exjuez Luis Sáenz de Tejada para "eliminar" o boicotear a la instructora Beatriz Biedma, responsable del caso David Sánchez.
Su declaración, fijada a solo cinco días de las elecciones generales del 29-N, podría derivar en la imputación de nuevos delitos a los investigados en la presunta trama coordinada por la fontanera socialista Leire Díez.
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Sánchez pasa de puntillas sobre la dimisión de Puente, elude la corrupción y se aferra a los resultados de EEUU y Brasil
Pedro Sánchez ha retomado este viernes los actos de precampaña en Valencia tras el accidente ferroviario de Urda con una breve intervención de 20 minutos ante unos 2.000 simpatizantes, en la que ha evitado profundizar en la renuncia de Óscar Puente y en los casos de corrupción que salpican la actualidad.
El presidente del Gobierno ha defendido a su exministro de Transportes calificándolo de "gran político", ha atribuido el deterioro de la red ferroviaria a los mandatos de Mariano Rajoy y se ha apoyado en los recientes triunfos progresistas en Brasil y Estados Unidos para llamar a la movilización electoral frente a la derecha el 29-N.
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Elecciones generales del 29-N | La agenda política del sábado 7 de noviembre
Buenos días. Comenzamos el seguimiento en directo de este sábado 7 de noviembre para repasar al minuto los movimientos del Gobierno y las principales claves de la actualidad política.
La jornada viene marcada por la actividad de varios ministros sobre el terreno y en los medios. Milagros Tolón visita proyectos sociales y deportivos en Noblejas (Toledo), mientras que Luis Planas inaugura la Fiesta del Primer Aceite en Úbeda (Jaén) y atiende a la Cadena SER.
A nivel mediático, Óscar López y Pablo Bustinduy protagonizan entrevistas en La Séptima a lo largo del mediodía y la sobremesa. Les contamos aquí todas las novedades y declaraciones.