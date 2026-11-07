Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral y Pedro Sánchez: sondeos, encuestas y voto por correo

La ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, centra su actividad en la provincia de Toledo con varias visitas de carácter social y formativo a instalaciones comunitarias y deportivas en Noblejas.

En el plano audiovisual, los ministros Óscar López y Pablo Bustinduy acuden a las entrevistas matinales y de mediodía de La Séptima para fijar la posición del gabinete ante los principales asuntos de la actualidad política.

Por su parte, el titular de Agricultura, Luis Planas, refuerza la atención sobre el campo con la inauguración de la Fiesta del Primer Aceite en Úbeda y su paso por los micrófonos de la Cadena SER Andalucía para abordar la situación del sector primario.