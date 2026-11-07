Llegó a acoger a más de 500 mujeres y niñas: "A día de hoy, sigue habiendo muchos menores en la calle. Muchísimos. Esto no se puede aguantar".

Ahmed Enfed-Dal, presidente de la Asociación de vecinos de El Príncipe: "Los menores deberían estar escolarizados"

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LO ESENCIAL Las claves Ahmed Enfed-Dal, líder vecinal de El Príncipe en Ceuta, relata cómo la asociación se movilizó de urgencia para proteger y ofrecer auxilio a las mujeres y niñas tras la entrada masiva. Los vecinos habilitaron un refugio propio financiado inicialmente de su bolsillo, donde llegaron a acoger hasta 350 niñas y 180 mujeres. Enfed-Dal critica los recursos de acogida habilitados, tildándolos de "almacenes de niños" hacinados y señala denuncias de maltrato tras la fuga de varias menores. Reclama la derivación de los menores a la Península para garantizar su dignidad y su inmediata escolarización, alegando que Ceuta no dispone de espacio ni medios.

Si hay un rostro que se ha vinculado con la solidaridad en Ceuta, es el de Ahmed Enfed-Dal, presidente de la Asociación de Vecinos de El Príncipe Alfonso.

Es la cara visible de una barriada que se volcó con los inmigrantes en la crisis humanitaria que sufrió la ciudad tras la entrada masiva.

Los vecinos del barrio se organizaron bajo su liderazgo para montar guardia y trabajar en el refugio de mujeres instalado en un campo de fútbol, que las ha acogido hasta hace apenas unas semanas. Llegaron a coincidir, entre mujeres y niñas, más de 500.

¿Cómo vivió el 30 de julio?

Estaba aquí en Ceuta, en mi despacho. Estábamos haciendo gestiones de barrio y de pronto vimos un río de personas subiendo por la calle. Fue un shock. Nos metimos en internet y vimos las noticias de la entrada masiva.

¿Qué fue lo primero que hizo?

Había mucha gente con heridas y llena de arena. Sacamos una manguera para que se pudieran asear, quitarse la arena. Luego, para las pequeñas heridas, utilizamos nuestros botiquines. A los que tenían heridas grandes, las vendábamos y les indicábamos dónde estaba el hospital.

Entonces, entre toda esa multitud de hombres, empezaron a aparecer chicas de 13, 14, 15, 16 años.

¿A dónde se dirigían?

Nos decían que iban al monte porque era más seguro. Les dije que estaban locas. Así que empezamos a meter a las niñas aquí en el local de la Asociación. Como era tanta gente, se nos escapaba alguna.

Entonces, mi hermana, que trabaja aquí conmigo, se puso en la otra punta de la calle y entre los dos íbamos metiendo a las chiquillas en el local. Porque en el monte, tú ya sabes lo que puede pasar una niña de 13 o de 14 años con muchos hombres.

Estuvimos aquí desde las 10 y media de la mañana hasta las 12 y media de la noche, sin parar. Habilitamos teléfonos para que pudieran llamar a sus familiares, o a algún conocido que las pudiera alojar.

Después de las 12 de la noche, aquí quedaron como unas 15 niñas, que no tenían a nadie. Entonces hablamos con las abuelitas del barrio. Les pedimos que acogieran a las niñas que pudiesen en sus casas, hasta que encontrásemos una solución para ellas.

¿Cómo surgió entonces el refugio?

Hubo un caso especial que fue el detonante. Una niña de 13 años que viene de una familia desestructurada, el padre alcohólico que abusaba de ella, la madre esquizofrénica...

Esa chiquilla, cuando vio por internet que la gente estaba entrando en Ceuta, salió de esa casa y se puso a andar 75 kilómetros, desde Tánger hasta la frontera durante 12 horas. Estuvo caminando desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde del día siguiente.

Aquí se encontró con un veinteañero que en un principio la ayudó, pero cuando se fue a dormir la empezó a tocar. La niña gritó y una vecina acudió en su ayuda. Nos la trajo y decidimos empezar el campamento con 100 euros de nuestro propio bolsillo.

¿Cuántas mujeres y niñas llegaron a alojar?

Cuando abrimos el refugio, al principio había como 50 niñas. Al día siguiente ya eran 150. El número máximo de personas alojadas fueron 350 niñas y 180 mujeres. Hemos tenido mujeres con hijos pequeños, mujeres embarazadas y menores del colectivo LGTBI, en fin, teníamos de todo.

La convivencia no era fácil. Imagínate tener 350 niños. Y en la edad del pavo. Pues cada dos por tres había riñas por cosas tontas.

En su opinión, ¿cómo ha sido la gestión de la cuestión de los menores de edad? Le he oído decir en alguna ocasión que lo que han habilitado no son centros, sino "almacenes de menores".

Lo llamo así porque entiendo que un centro de menores tiene que tener ciertos espacios donde los niños puedan desarrollarse, es decir, un espacio lúdico y luego el espacio donde duermen, donde comen...

En estos, digamos, recursos alternativos, lo que hay es un almacén con camas donde hay niños, un baño y poco más. Y eso no es un centro. Están hacinados. Eso es una vergüenza. Yo les llamo almacén de niños, porque es un almacén que han modificado.

A mediados de septiembre, varias niñas se escaparon de los recursos habilitados en la ciudad y afirmaron haber sufrido malos tratos. ¿Llegó a hablar con alguna de ellas?

A los 10 o 15 días de estar las niñas en estos recursos alternativos, se escaparon tres o cuatro. Vinieron con moratones, diciendo que las maltrataban, que les habían pegado algunos vigilantes de seguridad, que las insultaban... en fin, de todo.

No sé lo que ha pasado ahí realmente, pero muchas niñas cuentan lo mismo. Hace poco se escaparon como 20 menores, en otra ocasión fueron 10, la otra vez otras cinco...

Sé que a lo mejor dentro de un grupo puede haber un 1%, un 2% de inadaptadas, pero que nos digan ahora mismo que todas son niñas inadaptadas, no me lo creo.

Si una niña viene con un moratón y dice que quiere denunciar, lo que hace una persona con dos dedos de frente es llevar a esa niña a Fiscalía para que denuncie.

Ahmed Enfed-Dal a las puertas del local de la asociación de vecinos donde se encontraba en el momento de la entrada masiva. María Inmaculada Balbás Pérez Ceuta

¿Cómo cree que debería ir solucionándose esta situación para volver a la normalidad?

Nosotros no somos especialistas en esas cosas, pero para que haya normalidad en Ceuta lo primero es que los menores que están en los recursos alternativos se vayan a la Península.

Aquí no tenemos ni espacio, ni medios, ni logística para atenderlos a todos con dignidad. Hay unos convenios internacionales que se están pisando.

A día de hoy, sigue habiendo muchos menores en la calle. Muchísimos. Esto no se puede aguantar. Estos niños tendrían que estar ahora mismo escolarizados.

Yo no soy político, pero pido que sean humanos, que piensen en lo que les puede pasar a sus hijos, que estos son niños, que son víctimas de lo que ha pasado, que no tienen culpa de nada.

Respecto a los mayores y a las mujeres, lo que pido es que se cumpla con la ley.