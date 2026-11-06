El instructor de los maquinistas fallecidos del AVE defiende "la profesionalidad inquebrantable del colectivo" y exige "respeto"

El instructor exige respeto y recuerda la exigente preparación de los maquinistas, subrayando que las carencias en las infraestructuras o el material no comprometen el rigor de las tripulaciones.

Aznar lamenta que se simplifique la labor del sector tras las críticas por "la ruleta de los trenes", un juego satírico con el que denunciaban la habitual presencia de averías.

El accidente, que causó 69 muertos al chocar un AVE contra un Iryo, se produjo tras un fallo en el sistema de seguridad LZB y recibir la orden de avanzar a marcha normal.

Álvaro Aznar, instructor de los maquinistas fallecidos en el accidente de AVE en Urda, defiende la "profesionalidad inquebrantable" del colectivo y rechaza las críticas vertidas contra ellos.

"Cada vez que un maquinista inicia su jornada laboral, lo hace guiado por una profesionalidad inquebrantable. Salimos a la vía con la total garantía de cumplir con nuestro deber bajo el principio irrenunciable de la seguridad, protegiendo tanto nuestras propias vidas como, por encima de todo, la de los miles de viajeros que depositan su confianza en nosotros cada día".

Son palabras del maquinista ferroviario Álvaro Aznar, instructor de los fallecidos Antonio Acedo y Daniel Cabañas, quienes comandaban el AVE que se estrelló contra un Iryo el pasado 28 de octubre a la altura de Urda (Toledo). Ocurrió tras un fallo en el sistema de seguridad LZB que detuvo todos los trenes de un cantón -un segmento de la vía- y una orden recibida al AVE desde la central de Atocha de proseguir a "marcha normal". Murieron 69 personas.

Todos los contratiempos que sufrieron los maquinistas esa mañana eran habituales para los profesionales, hasta el punto de que, como reveló EL ESPAÑOL, habían creado un juego denominado "la ruleta de los trenes" para denunciar su exposición a los mismos. "Fallo sistema LZB", "Iryo averiado", "CRC inútil", "descarrilamiento"... Los fallecidos y Aznar mencionaron esta ruleta en la última conversación que mantuvieron.

Aznar, al respecto, lamenta que el colectivo haya recibido críticas por la mera existencia de esta ruleta satírica en las que se atribuye a los maquinistas responsabilidad en lo ocurrido por conocer de antemano los problemas.

"Queremos manifestar nuestro firme rechazo a cualquier enfoque que simplifique o banalice la labor que desempeñamos. El trabajo de un maquinista ferroviario se rige por los más altos estándares de seriedad, exigencia y responsabilidad", replica Aznar al respecto.

El maquinista considera que "la opinión pública debe conocer que el acceso a esta profesión no es un proceso fortuito ni inmediato". "Convertirse en maquinista requiere años de estudio intensivo, el cumplimiento de una regulación estricta y la superación de constantes evaluaciones teóricas, prácticas y psicofísicas de máximo nivel", destaca.

"De hecho, la cualificación plena de un profesional del tren no se consolida hasta pasados diez años desde su ingreso y la obtención del título habilitante. Detrás de cada cabina de conducción hay una trayectoria marcada por el esfuerzo constante, el sacrificio personal y una formación continua e ininterrumpida", agrega.

Por ello ha decidido "salir al paso de cualquier relato que pueda sembrar dudas sobre nuestro desempeño". "Es indudable, y así lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, que existen debates técnicos e institucionales legítimos respecto al estado de las infraestructuras o el deterioro del material rodante. Sin embargo, estas carencias ajenas nunca comprometen la actitud de las tripulaciones", recalca.

"Exigimos el máximo respeto para un colectivo que es el motor del sistema ferroviario y que ejerce su profesión con un rigor civil ejemplar, incluso en los escenarios más complejos", concluye.