Óscar Puente, junto a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, en la línea de AVE Madrid-Sevilla a la altura de Manzaneque (Toledo).

La Fiscalía Europea abre una investigación por fraude de fondos UE en la seguridad del AVE tras el accidente de Urda

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LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía Europea indaga posible fraude en los fondos UE destinados a la seguridad y comunicación de la línea de AVE Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda. Agentes de la UCO colaboran con el organismo europeo realizando pesquisas e investigaciones en Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas. Esta indagación se suma a la abierta de oficio el pasado marzo por el siniestro ocurrido en Adamuz (Córdoba) en la misma red de alta velocidad. El foco de la investigación busca aclarar si hubo desvío o malversación de una subvención europea de 111,6 millones de euros concedida en 2024.

La Fiscalía Europea (EPPO) informó este viernes de la apertura de una segunda investigación sobre posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla tras el accidente del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo).

El organismo europeo está llevando a cabo "medidas de investigación" en la sede de Adif en Madrid, así como en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El pasado 20 de marzo, la EPPO ya abrió de oficio otra investigación en los mismos términos tras el accidente que tuvo lugar en enero en la localidad cordobesa de Adamuz.

La Fiscalía Europea anunció el inicio de esta nueva investigación ex officio apenas una semana después del trágico choque entre un AVE y un Iryo a la altura de Urda. Según un comunicado, la "confirmación excepcional" del arranque de las pesquisas se debe al "gran interés público".

No obstante, en la nota se explica que "no se facilitarán más detalles en este estado de la investigación".

La Comisión Europea concedió en junio de 2024 una subvención de 111,6 millones de euros del FEDER para actuaciones en la línea y lo que se quiere determinar, en concreto, es si hubo fraude o desvío de esos fondos.

A raíz del accidente de Adamuz, la Fiscalía Europea pidió a Adif "todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro ferroviario", según un oficio judicial que compartió en redes sociales el entonces ministro Óscar Puente.

La Fiscalía informó sobre el inicio de pesquisas en relación al "mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla".

El titular de la cartera de Transportes, que dimitió el pasado martes, indicó que "la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse": "En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es".