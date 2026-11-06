Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo
La jornada política de hoy la marcan Carlos Cuerpo reuniéndose con víctimas y sindicatos, y la precampaña del 29-N con el mitin de Santiago Abascal en Granada.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, centra la jornada recibiendo a las 10:00 horas a los afectados de Adamuz.
Además, sobre las 15:30 horas, Cuerpo preside el Comité de Seguimiento con sindicatos en Transportes.
En el terreno electoral, Santiago Abascal encabeza a partir de las 19:00 horas un acto de Vox en el Palacio de Congresos de Granada en plena cuenta atrás hacia el 29-N.
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Elecciones generales España | Arranca la jornada del viernes 6 de noviembre
La jornada política de este viernes estará marcada por la actividad de los candidatos y representantes de los principales partidos, con entrevistas en distintos medios y actos electorales. Irene Montero participará a las 9:30 horas en los Desayunos Informativos de Europa Press, mientras que Santiago Abascal protagonizará un mitin en Granada a las 19:00 horas.
En clave institucional, Felipe VI recibirá al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de la Cumbre Iberoamericana. Por su parte, Carlos Cuerpo se reunirá a las 10:00 horas con afectados por el accidente de Adamuz y a las 15:30 horas presidirá un encuentro con los sindicatos.