Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, centra la jornada recibiendo a las 10:00 horas a los afectados de Adamuz.

Además, sobre las 15:30 horas, Cuerpo preside el Comité de Seguimiento con sindicatos en Transportes.

En el terreno electoral, Santiago Abascal encabeza a partir de las 19:00 horas un acto de Vox en el Palacio de Congresos de Granada en plena cuenta atrás hacia el 29-N.