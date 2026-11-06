Becerra, el Tezanos de Paco Salazar contratado por el PSOE, reaparece en La Séptima como gurú de la supuesta remontada

Fuentes del sector demoscópico critican la credibilidad de los 'trackings' de Becerra y aseguran que se utilizan para impulsar una estrategia de épica de remontada para el electorado socialista.

Los datos publicados por La Séptima chocan con el resto de encuestadoras privadas como SocioMétrica, Celeste-Tel o NC Report, que sitúan al PP entre 130 y 143 escaños.

La primera encuesta emitida en la cadena otorga al PSOE un 29,8% de los votos y 126 escaños, situándolos por encima de un Partido Popular que se quedaría con 117 diputados.

Juan Miguel Becerra, exresponsable de análisis electoral del PSOE entre 2020 y 2025, ha reaparecido en La Séptima con sondeos de su firma SW Demoscopia que dan la victoria a los socialistas.

Juan Miguel Becerra Vila estudió desde Ferraz y durante cinco años (2020-2025) el comportamiento electoral de España para Pedro Sánchez. Tras un periodo alejado de los grandes focos, el jueves su nombre reapareció en La Séptima, la nueva cadena dirigida por Javier Ruiz. Esta vez, encumbrado como gurú de la supuesta remontada.

El sociólogo, que durante su etapa en el PSOE trabajó bajo la supervisión del huidizo Paco Salazar, ha encontrado en el canal televisivo un escaparate donde lucirse como referente demoscópico de las elecciones del 29 de noviembre. Y lo ha hecho a través de su encuestadora, SW Demoscopia, encargada de realizar los trackings diarios de la cadena.

Su estreno no pudo ser más favorable para las expectativas electorales de los socialistas: la primera encuesta difundida por la televisión de José Miguel Contreras daba al PSOE el 29,8 % de los votos y 126 escaños, frente al 29,1 % y 117 diputados del Partido Popular.

Vox obtendría el 16% de los sufragios y 62 representantes parlamentarios.

"A esta hora, este es el gran titular: de momento, hay partido. Frente a la demoscopia que perece querer influir en lugar de reflejar la opinión pública, estas son las intenciones de voto. El Partido Socialista sería la fuerza más votada", rugía, exaltado, Javier Ruiz, quien tachaba de "mayoría fantástica" los resultados del resto de encuestadoras.

Datos, datos y datos. Hemos lanzado nuestro primer barómetro electoral en @la_septima_tv con @Ruiz_Noticias. Una muestra de 3.500 personas y un tracking diario hasta las elecciones. Los bloques se acercan y la campaña será clave para mover los últimos votos y el último escaño de las provincias. Esto ha explicado nuestro CEO @juanmi_becerra en directo. — SW Demoscopia (@SWdemoscopia) November 5, 2026

"La mayoría de PP y Vox está en torno a 5-6 escaños por encima de la mayoría necesaria de 176, pero hablamos de 20.000 votos que, bien colocados en diferentes provincias, pueden cambiar el panorama nacional y la mayoría en la que están colocados PP y Vox", añadió Becerra al conectarse al directo de Ruiz.

Pocos minutos después, un PSOE sincronizado compartió los resultados en su cuenta de X con el mismo mensaje: "Hay partido este 29-N".

Pero ¿hay verdaderamente juego? ¿Qué dicen las últimas encuestas? ¿Son de fiar los resultados que propone La Séptima?

Según SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que ha demostrado ser una de las encuestadoras más fiables del país, el PP se mantendría en una horquilla de 130-143 diputados, de media unos 20 escaños por encima de lo que auguran los trackings de La Séptima, y el PSOE se hundiría a los 102-111, muy lejos de los 121 que obtuvo en 2023. Vox estaría entre 59 y 69 escaños.

La encuesta de Celeste-Tel, publicada este mismo viernes, ya después de la dimisión de Óscar Puente por la tragedia ferroviaria de Urda, coloca al PP en un 31,4% del voto y 136 representantes y el PSOE se queda en 25,7% y 101, mientras que Vox avanza hacia el 19,2% y pasa a los 66 diputados.

La encuesta de NC Report para La Razón daba 100-102 escaños el PSOE y 138-140 al PP, que sumaría entre 204 y 208 escaños si se suman los de Vox.

La clave para entender este abismo entre encuestas se puede explicar gracias a la figura de Juan Miguel Becerra, que opera como una suerte de José Félix Tezanos. Él no es un consultor electoral ajeno al PSOE, sino uno de los antiguos responsables de su maquinaria interna de análisis político.

"Lanzar este tipo de mensajes ayuda a convencer a su electorado", sostienen a EL ESPAÑOL fuentes del sector de la demoscopia.

Matriz de transferencia de voto

Es todo pura estrategia. "El PSOE busca convertir la situación en una épica de remontada, pero las elecciones están cantadas. No es lo mismo que el PSOE acabe con 95 escaños a que acabe con 100 o 105. Con el primer resultado, sin manipulación de La Séptima, el PSOE tiene la excusa para quitarse de encima a Sánchez la misma noche electoral; si se queda con 105, siempre podrá decir que ha sido capaz de remontar".

El objetivo de este tipo de resultados, señalan las fuentes, "es crear un relato alternativo donde se abra la posibilidad de que se pueda producir un empate", pero eso sólo puede hacerse de forma legítima cuando "no se falsea una realidad de manera tan obvia".

Los trackings de La Séptima no tienen "ninguna credibilidad", ya que hacen "lo mismo que el CIS: coger datos en bruto, usar una regla de tres y no aplicar la cocina; sin ella salen cosas raras. Si a ti te favorecen, las dejas. No es ortodoxo".

La clave para entender este abismo entre unas encuestas y otras se puede explicar gracias a la figura de Juan Miguel Becerra, que opera como una suerte de José Félix Tezanos. Él no es un consultor electoral ajeno al PSOE, sino uno de los antiguos responsables de su maquinaria interna de análisis político.

El hombre de Salazar

La relación de Becerra con el PSOE comenzó en septiembre de 2012, cuando se presentó a la Secretaría General socialista de Jerez de la Frontera, en Cádiz, pero fue derrotado por Miriam Alconchel.

Su trayectoria posterior lo llevó a especializarse en demoscopia y análisis electoral. De hecho, es doctor en Pensamiento y Análisis Políticos por la Universidad Pablo de Olavide y comenzó a prestar servicios externos a Ferraz en 2018, después de que Sánchez llegara al Gobierno.

De hecho, fuentes conocedoras de su trayectoria aseguran que SW Demoscopia se fundó cuatro meses después de la llegada de Sánchez a Moncloa.

En 2020 se integró en la estructura interna del partido. Según publicó eldiario.es, Iván Redondo, entonces jefe de Gabinete de Sánchez, le propuso dirigir el Departamento de Innovación, Análisis y Nuevas Audiencias, el conocido como DIANA. Su equipo se dedicaba a estudiar el comportamiento del electorado y las tendencias políticas que se mueven en las redes sociales.

Trabajó desde Ferraz durante cinco años, reportando directamente a su superior jerárquico, Paco Salazar, que ocupaba la Secretaría de Acción Electoral del PSOE.

Salazar estaba llamado a convertirse en adjunto del tercer secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, después de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, pero su nombramiento quedó frustrado tras salir a la luz denuncias de acoso sexual y abuso de poder que fueron encubiertas durante años.

El departamento de Becerra participó en los trabajos de análisis electoral de las generales del 23 de julio de 2023, aunque la última encuesta nacional de relevancia se publicó en julio de 2022 y, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, fue "un auténtico despropósito".

Según los sondeos publicados, SW Demoscopia fue la única firma de las ocho analizadas que situó al PSOE por delante del PP y la que más se apartó del resultado electoral que se registraría un año después.

De hecho, le dio al PP un 23,8% de intención de voto cuando finalmente fue de un 33% y al PSOE un 24,7% cuando llegó al 31,6%. A Vox lo disparó al 19,8%, coincidiendo con el discurso del "miedo a la ultraderecha" de Sánchez, pero finalmente se quedó en 12,3% del voto.

Después de las elecciones de 2023, Becerra continuó al frente de DIANA durante otros dos años, hasta abandonar Ferraz entre septiembre y octubre de 2025.

Su departamento siguió ocupándose del análisis del comportamiento electoral y de las tendencias de opinión que interesaban a la dirección socialista. Apenas unas semanas después de su salida, el 15 de octubre, el sociólogo firmó en Público un artículo titulado El 32%: la cifra que puede mantener al PSOE en Moncloa, en el que defendía las posibilidades de Sánchez de conservar el Gobierno.

En noviembre publicó otro análisis, Momento Vox, en el que sostenía que el PSOE mantenía una tendencia ascendente mientras el PP perdía apoyos.

Su salida de Ferraz no puso fin a sus negocios con el PSOE, ya que en febrero de 2026, según publicó Artículo14, los socialistas volvieron a fichar a su antiguo camarada. Lo hicieron a través de su empresa Global Europa Demoscopia para trabajar en la campaña autonómica de Pilar Alegría en Aragón haciendo trackings electorales.

Nueve meses después, Becerra ha fichado por La Séptima para dibujar un escenario favorable a los socialistas. Si bien la cadena ha presentado SW Demoscopia como una firma "extraordinariamente sólida", las fuentes consultadas aseguran que él "ha vendido su rigor a las intenciones manipuladoras del aparato propagandístico de Moncloa".