Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo

A las 09:30 horas arranca la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, presidida por el rey Felipe VI y con la intervención de Pedro Sánchez.

La agenda oficial del presidente del Gobierno culminará a las 19:15 horas en el Palacio de la Moncloa con una reunión bilateral junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, justo después de clausurar formalmente el evento a las 17:30.

En clave electoral, la precampaña para el 29 de noviembre continúa a las 12:00 del mediodía con un acto de Santiago Abascal en Albacete.