Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora del adelanto electoral: encuestas, Pedro Sánchez, actos de PP, PSOE y Vox y voto por correo
El Rey y Sánchez clausuran hoy la Cumbre Iberoamericana y reciben a Zelenski. Mientras, Abascal visita Albacete tras pactar las listas del Senado con el PP.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
A las 09:30 horas arranca la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, presidida por el rey Felipe VI y con la intervención de Pedro Sánchez.
La agenda oficial del presidente del Gobierno culminará a las 19:15 horas en el Palacio de la Moncloa con una reunión bilateral junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, justo después de clausurar formalmente el evento a las 17:30.
En clave electoral, la precampaña para el 29 de noviembre continúa a las 12:00 del mediodía con un acto de Santiago Abascal en Albacete.
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Cuerpo se reúne con los representantes del sindicato de maquinistas tras la convocatoria de dos huelgas
El vicepresidente primero y flamante ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, mantendrá esta mañana una reunión en la sede del Ministerio con representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), que han convocado dos jornadas de huelga los días 10 y 12 de noviembre.
El también ministro de Economía estará acompañado por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.
Cuerpo, que se ha hecho cargo de la cartera por encargo de Sánchez tras la dimisión de Óscar Puente, continúa así con su intención de mandar un mensaje de control y gestión del sistema ferroviario tras forzar ayer la salida del presidente de Adif, Luis Pedro Marco.
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El Gobierno subirá el SMI un 5,3%, hasta los 1.286 euros mensuales, por encima de la recomendación de los expertos
El Ministerio de Trabajo y Economía Social propone elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales y los 42,87 euros diarios.
El proyecto de real decreto establece una cuantía mínima de 18.004 euros brutos anuales para la jornada completa, equivalente a 14 pagas de 1.286 euros, y prevé su aplicación desde el 1 de enero de 2027.
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El apoyo a Puente hasta el final provocó la primera fractura de Sánchez con sus ministros y el PSOE: no querían que siguiera
Si una campaña electoral es una especie de organismo vivo que se mueve y va evolucionando en función de las expectativas, de los acontecimientos y de la marcha de las estrategias de los oponentes, la del 29-N será digna de estudio por las múltiples etapas por las que va atravesando. Y eso que aún estamos formalmente en la precampaña.
Las elecciones fueron convocadas por el problema de la vivienda y, pasadas varias semanas, ahora la agenda está situada en una tragedia ferroviaria que da lugar a un intenso debate sobre el modelo de transportes y también sobre la responsabilidad política de un ministro y candidato que dimite en contra de la opinión del cabeza de cartel, del presidente del Gobierno.
En este tiempo ha habido tres dimisiones en las filas del PSOE -Óscar Puente, Montse Mínguez y Francisco Martín- y se ha producido algo inédito en los últimos años en las filas socialistas: en el Gobierno y en el partido se ha cuestionado una decisión firme de Pedro Sánchez, concretamente, la de mantener al ministro de Transportes en el Ejecutivo.
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Elecciones generales España | Arranca la jornada del jueves 5 de noviembre
La jornada de hoy, 5 de noviembre, empieza con el Rey y Pedro Sánchez al frente del pleno de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, un evento que concluye esta tarde con la recepción oficial a Volodímir Zelenski en Moncloa.
En clave nacional, la precampaña para el 29 de noviembre avanza con el acto de Santiago Abascal a las 12:00 horas en Albacete.
La intervención de VOX se enmarca en la misma semana en la que su formación y el Partido Popular han firmado un pacto para no competir en las listas del Senado en varias provincias y asegurar así la mayoría en la Cámara Alta.