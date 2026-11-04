El rey Felipe VI insta a los 22 líderes iberoamericanos a evitar "voces disonantes" ante un "cambio de paradigma histórico"

La cita reúne en Madrid a representantes de 22 naciones hispanohablantes y lusófonas, con un dispositivo de seguridad de más de 3.200 efectivos.

Don Felipe defendió la vigencia del sistema de cumbres y priorizó avances en transformación digital, cooperación ante catástrofes y movilidad académica.

Durante su discurso, el monarca rindió un sentido homenaje a las víctimas y afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

El rey Felipe VI inaugura la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid apelando a la unidad y a ofrecer una "voz armónica" frente a los desafíos del actual orden multipolar.

Los reyes Felipe VI y Letizia han inaugurado este miércoles 4 de noviembre la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en el Teatro Real de Madrid.

Allí, el soberano ha pronunciado un discurso en el que ha instado a los 22 líderes iberoamericanos invitados a evitar "voces disonantes" ante un "cambio de paradigma histórico".

"Estará en nuestra mano responder con una voz armónica o 22 voces disonantes; con una esperanza compartida o con 22 fórmulas para reflejar la incertidumbre. Elegir el camino adecuado será la responsabilidad histórica de las 22 naciones iberoamericanas", ha expresado Su Majestad.

El monarca también ha indicado que la comunidad internacional asiste a la configuración de un nuevo orden multipolar marcado por transformaciones radicales como la inteligencia artificial, la urgencia climática y la triple transición (digital, ecológica y social).

El Rey ha aprovechado la cita para reivindicar la vigencia del sistema de cumbres frente a la incertidumbre global y ha rendido, al principio de sus palabras, un sentido homenaje a las víctimas y afectados por el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido hace una semana.

Los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posan en fotografía de familia de los asistentes a la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, este miércoles en Madrid. Daniel González EFE

Don Felipe ha comenzado su intervención trasladando, en su nombre y en el de la reina Letizia, "un abrazo enorme" a los heridos y a las familias de los fallecidos en el siniestro que "tiene aún hoy a todo el país sumido en el dolor y la consternación".

Unas horas antes hacía lo propio en la clausura el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano en la plaza de toros de Las Ventas. Allí, además, quiso tener un particular guiño con la exministra popular Fátima Báñez, una de las 69 personas fallecidas.

Asimismo, desde el escenario principal del Real, el Rey ha ensalzado la labor de los servicios de emergencia, el voluntariado y los vecinos, agradeciendo de forma explícita las muestras de condolencia recibidas desde toda la comunidad iberoamericana.

Resultados tangibles

Los reyes Felipe y Letizia a su llegada al Teatro Real este miércoles 4 de noviembre. Chema Clares Gtres

Con un saludo bilingüe en español y portugués, el Jefe del Estado ha repasado los 35 años de trayectoria transcurridos desde la Cumbre fundacional de Guadalajara (México) en 1991.

Felipe VI ha destacado destacó que aquel foro nació de la intuición de convertir los lazos culturales y éticos en "un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo", que hoy beneficia a más de 700 millones de personas y cuya "médula espinal" encarna la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El Rey, además, ha reclamado un respaldo renovado al sistema de cumbres para demostrar que la concertación política "no es retórica hueca", sino una herramienta con impacto directo en los ciudadanos.

Entre las prioridades fijadas para las sesiones de trabajo en Madrid, ha subrayado el impulso a la transformación digital, la cooperación reforzada frente a catástrofes naturales, el derecho al cuidado como bien público y el avance en la movilidad académica mediante el reconocimiento de títulos universitarios.

Felipe VI ha concluido sus palabras llamando a los mandatarios a ser "protagonistas de nuestro futuro" y ha celebrado el relevo institucional que situará a Honduras al frente de la secretaría pro tempore de cara a la próxima cita dentro de dos años, antes de declarar formalmente inaugurado el encuentro multilateral.

Llevándose la mano al corazón ha dicho que "como tantos españoles —cada día más—, yo me reconozco, orgullosamente, en el espejo de Iberoamérica".

Sobre la cumbre

La XXX Cumbre Iberoamericana ha reunido en Madrid a más de 40 altos representantes estatales, entre ellos jefas y jefes de Estado y de Gobierno, con sus delegaciones respectivas, así como mandatarios de instituciones y organizaciones internacionales como Naciones Unidas o el Consejo Europeo.

En este foro político, 22 países de lengua española y portuguesa están abordando, hoy y mañana, retos comunes como la sostenibilidad, la inclusión social y la digitalización.

Los estados que conforman la comunidad iberoamericana son: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

El presidente argentino, Javier Milei, ha llegado este miércoles a Madrid para asistir sólo a parte de esta cita, pues no ha acudido ni a la inauguración oficial ni a la cena de gala que han ofrecido los Reyes.

Entre las ausencias destacadas se encuentran las de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez.

El rey Felipe se acercó este martes por la tarde a la Galería de las Colecciones Reales para ver cómo avanzan los preparativos de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se está celebrando en la capital.

Su Majestad acudió al inmejorable escenario donde se desarrollará la sesión plenaria de la cumbre el jueves 5 de noviembre. Lo hizo tras finalizar el encuentro que mantuvo con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en el Palacio Real.

Allí, donde se ha ubicado el centro de coordinación dispositivo (CECOR), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió una reunión de responsables que participan en el operativo de seguridad.

Un total de 3.250 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desplegados desde hoy miércoles en Madrid para garantizar el normal desarrollo de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en la capital.