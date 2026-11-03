Un avión de la compañía Ryanair tras tomar tierra en el aeropuerto de Corvera. E. E.

Movilizan a los servicios de emergencias "por un aviso de bomba" en un avión de Ryanair que va al aeropuerto de Murcia

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LO ESENCIAL Las claves Un avión de la compañía Ryanair procedente de Manchester ha sido objeto de un aviso de bomba antes de aterrizar en el aeropuerto de Murcia. El jefe de control de la aerolínea y el control del aeropuerto alertaron al servicio 112 pasadas las diez de la mañana. Se ha activado un protocolo de emergencia movilizando a bomberos, ambulancias, Guardia Civil y Policía Nacional. La aeronave ya ha aterrizado en pista y los TEDAX de la Guardia Civil inspeccionan la nave para determinar la veracidad del aviso.

El jefe de control de la aerolínea irlandesa Ryanair ha alertado al 112 de "un aviso de bomba" en un avión con destino al aeropuerto de Corvera, tal y como informan fuentes de Emergencias.

"El aviso se ha producido pasadas las diez de la mañana de este martes y lo ha realizado el jefe de control de Ryanair en Murcia", según precisa esta fuente de Emergencias a EL ESPAÑOL.

"El avión procede de Manchester y también hay un aviso del control del aeropuerto realizado a las 10.05 horas", según confirma otra fuente de Emergencias.

De inmediato se ha movilizado el protocolo para afrontar situaciones de este tipo con las máximas garantías.

"Se ha movilizado a los bomberos, ambulancias, así como a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, para esperar en pista a que el avión aterrice".

Una vez tome tierra el vuelo, los equipos TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) comenzarán su trabajo en la aeronave para esclarecer "si el aviso es real o es una broma".

De hecho, la compañía irlandesa ya sufrió una broma de mal gusto en julio de 2021, cuando un falso aviso de bomba en un vuelo de Ryanair procedente de Bérgamo (Italia) obligó a su aterrizaje en el aeropuerto de Sevilla.

Desde AENA confirman que el avión procedente de Manchester "ya ha aterrizado" y la Guardia Civil "asume la situación".