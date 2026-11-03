Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, Óscar Puente, voto por correo, actos de precampaña y causas del accidente de tren en Urda
La agenda de hoy la marcan el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, y la comparecencia de Óscar Puente ante la Diputación Permanente.
Identificadas todas las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, que aprobará un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.
Puente también comparece a las 17:00 horas ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente entre presiones de la oposición y de los socios del Ejecutivo para que presente su dimisión.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy, martes 3 de noviembre, las candidaturas proclamadas definitivamente para el Congreso y el Senado el 29-N tras la subsanación de errores por parte de las juntas electorales.
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Feijóo: "España está en situación de emergencia y necesita gente que la estabilice y la ponga a funcionar. Yo sé cómo hacerlo, no soy un político de diseño"
Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Orense, 1961) se acerca a la sede de EL ESPAÑOL en medio de una jornada maratoniana: una entrevista en televisión, un Comité Ejecutivo Nacional de su partido y esta larga conversación antes de volver a la mesa de trabajo.
Al terminar, ya son pasadas las dos y media de la tarde, confiesa que tendrá que "almorzar entre papeles", preparando el discurso del desayuno informativo de este martes.
Ante las elecciones del 29 de noviembre, el líder del PP desarrolla los principales asuntos de la actualidad con los datos en la cabeza: encadena cifras, antecedentes y compromisos. De los ferrocarriles a las cuentas públicas y de la corrupción a las pensiones.
Dice que "el cambio está más cerca" pero que queda mucha campaña. Que no es "la alternativa" a Pedro Sánchez, sino su opuesto: la garantía de que alguien sabe qué hacer y qué nunca más puede pasar.
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El Gobierno aprueba hoy ayudas para las víctimas de Urda y Puente entregará un informe sobre el accidente
El Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar las causas de la tragedia.
El propio Puente comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará "como sucede en otras tragedias".
Más tarde, el ministro comparecerá también ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.
En cuanto a las ayudas, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos. El procedimiento preveía una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.