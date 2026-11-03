Elecciones generales del 29-N, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, Óscar Puente, voto por correo, actos de precampaña y causas del accidente de tren en Urda

Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, que aprobará un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.

Puente también comparece a las 17:00 horas ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente entre presiones de la oposición y de los socios del Ejecutivo para que presente su dimisión.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy, martes 3 de noviembre, las candidaturas proclamadas definitivamente para el Congreso y el Senado el 29-N tras la subsanación de errores por parte de las juntas electorales.