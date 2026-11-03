Ceuta aprueba un "presupuesto de guerra" y exige un calendario para cerrar los campamentos tras la vaguedad del Gobierno

El Ejecutivo local denuncia que aún no ha recibido la subvención estatal prometida de 45,32 millones para sufragar los gastos extraordinarios ya generados.

Ceuta ha presentado unos "presupuestos de guerra" para 2027 por 448,48 millones de euros, adaptados a la incertidumbre derivada de la emergencia migratoria.

La Ciudad Autónoma exige al Estado un plan coordinado, la asunción de los costes de restitución y evitar que los acogidos queden desamparados en la calle.

El Gobierno central trabaja en desmantelar los campamentos temporales de Ceuta tras la crisis migratoria, pero aún no ha fijado un calendario concreto para su cierre.

Mientras el Gobierno central anuncia que trabaja para desmantelar los campamentos de acogida habilitados durante los últimos meses, la Ciudad Autónoma prepara unos presupuestos para 2027 condicionados por las consecuencias de la crisis.

Dos anuncios realizados este lunes reflejan las distintas dimensiones de una situación que todavía marca la agenda política, económica y social de la ciudad y del Gobierno central.

Por un lado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere avanzar hacia el cierre de los refugios temporales, para lograr una imagen de normalidad mientras avanza con la desescalada militar.

Por otro, el Gobierno local advierte de que todavía desconoce con exactitud cuándo se producirá ese desmantelamiento y reclama que el Estado asuma los gastos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja para cerrar "tan pronto como sea posible" las plazas temporales habilitadas en Ceuta durante su intervención en el foro World in Progress (WIP), organizado por Prisa en Barcelona.

Tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio, la capacidad de acogida temporal pasó de 500 plazas a más de 7.500 en Ceuta.

Según los datos ofrecidos por Saiz, alrededor de 13.000 personas han retornado a Marruecos, por lo que buena parte de los expedientes de retorno ya no necesitan continuar su tramitación.

Sin embargo, el anuncio no ha venido acompañado de un calendario concreto.

La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de Ceuta y vicepresidenta segunda, Kissy Chandiramani, asegura que la Ciudad todavía no ha recibido información sobre los planes del Ejecutivo central.

"Queremos que esos espacios recuperen su uso habitual cuanto antes. Pero 'tan pronto como sea posible' expresa una intención; necesitamos que el Gobierno central concrete un calendario de cierre y restitución de las instalaciones, coordinado con la Ciudad y la Autoridad Portuaria", señala a EL ESPAÑOL.

"A nosotros no se nos ha trasladado absolutamente nada", insiste.

La consejera también reclama que el Estado asuma el coste de desmontar las instalaciones, limpiar y reparar los espacios ocupados durante estos meses. "Los ceutíes no deben soportar una carga adicional por su cierre", sostiene con convicción.

Chandiramani advierte, además, de que el desmantelamiento debe ir acompañado de una solución para las personas que todavía permanecen alojadas en estos recursos.

Desde su punto de vista, el Gobierno debe concretar cómo resolverá la situación de las personas que permanezcan alojadas, "conforme a los procedimientos y garantías legales correspondientes".

E insiste en que esto "no puede traducirse en que esas personas queden en las calles, las playas o las barriadas, trasladando y aumentando nuevamente la presión a los vecinos y a los servicios de la ciudad", afirma.

Esfuerzo presupuestario

La recuperación de la normalidad también exige un importante esfuerzo presupuestario. La consejera ha presentado este lunes el proyecto de Presupuestos de la Ciudad para 2027, unas cuentas que ascienden a 448,48 millones de euros en términos consolidados, un 5,38% más que el ejercicio anterior.

Chandiramani ha definido el documento como unos "presupuestos de guerra", en referencia a las circunstancias excepcionales en las que se han elaborado.

Bajo el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", el Ejecutivo local sitúa entre sus prioridades la protección de los servicios públicos, la recuperación de los barrios y el mantenimiento de la actividad económica.

Una de las principales novedades es la creación del fondo estratégico 'Ceuta no se rinde', dotado con 4,3 millones de euros.

Esta partida permitirá afrontar posibles gastos extraordinarios a partir de enero de 2027, además de financiar proyectos relacionados con la recuperación de espacios naturales, playas y barrios, la seguridad fronteriza y el desarrollo económico.

El presupuesto contempla también 7,7 millones para el plan de barriadas y 12,61 millones destinados a culminar las actuaciones del plan de vivienda durante el próximo ejercicio.

Las inversiones reales alcanzarán los 34,14 millones de euros en términos consolidados, es decir, inversiones netas reales.

La presentación de las nuevas cuentas llega después de que el Gobierno central aprobara en octubre una subvención extraordinaria de 45,32 millones de euros para sufragar los gastos adicionales que la crisis migratoria ha generado en los servicios públicos de Ceuta.

Sin embargo, la ciudad asegura que todavía no ha recibido ninguna cantidad.

"La financiación aprobada asciende a 45,32 millones de euros: 40,67 millones para gastos corrientes y 4,65 millones para gastos de capital. A fecha de hoy, la ciudad no ha recibido ningún importe, aunque existe el compromiso del Ministerio de Hacienda", explica Chandiramani.

La consejera precisa que los 45,32 millones corresponden a la estimación económica remitida a la Audiencia Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, que incluye tanto gastos ya generados como previsiones hasta final de año.

Además, la cifra no recoge todos los perjuicios económicos derivados de la crisis.

"Esa estimación no incorpora los costes de atención a menores extranjeros. Tampoco incluye las pérdidas de la Autoridad Portuaria ni los perjuicios sobre empresas y empleo, que forman parte del impacto económico general", detalla.

Chandiramani reconoce que la aportación estatal es "importante", pero considera que su suficiencia debe valorarse teniendo en cuenta todos los gastos y la duración de la situación.

Y añade que aunque "esa cantidad financia determinadas actuaciones extraordinarias; no representa una compensación integral de todas las consecuencias económicas de esta crisis de integridad territorial" que viene padeciendo la ciudad desde finales de julio.

"Si las necesidades continúan en 2027, el apoyo estatal también deberá continuar", reclama.

Incertidumbre sobre 2027

Finales de 2026 es la fecha estimada del fin del mando único en la ciudad. No obstante, el Gobierno local advierte de que el cierre de los dispositivos no supondrá necesariamente el final de los gastos extraordinarios.

La limpieza, la recuperación de espacios, la protección de la salud pública, la seguridad y la atención social podrían seguir requiriendo financiación durante el próximo ejercicio.

La consejera reconoce que la emergencia ha condicionado las prioridades de la ciudad y ha reducido su margen presupuestario. No obstante, asegura que el objetivo es proteger los servicios públicos y mantener las inversiones previstas en vivienda, barriadas y otras necesidades.

Esta incertidumbre es precisamente uno de los motivos que, según Chandiramani, justifican la denominación de "presupuestos de guerra", pese al anuncio del Gobierno central de cerrar los recursos extraordinarios.

"Los presupuestos se elaboran sobre necesidades y riesgos, y todavía existe una enorme incertidumbre sobre la situación que tendremos en 2027", concluye.

La consejera cuestiona que pueda hablarse de normalización sin conocer el destino de las personas que continúan alojadas en los dispositivos.

"Un anuncio de cierre sin saber dónde van a ubicar a 7.700 personas que están ocupando esas plazas no elimina los gastos pendientes, los daños ni las consecuencias sobre los servicios públicos y la economía, que ha sufrido un golpe durísimo en su confianza", afirma.

A esta situación se suma la desescalada militar iniciada en la ciudad. El mando único establecido para coordinar el dispositivo extraordinario tiene prevista su vigencia hasta finales de año, en un contexto en el que el Gobierno central busca recuperar progresivamente la normalidad.

La ciudad, por su parte, reclama que esa normalización vaya acompañada de una protección eficaz de la frontera y de mecanismos de respuesta ante posibles nuevas emergencias. Chandiramani defiende la militarización de la frontera como medida para evitar que se repita lo sucedido durante el verano.

Mientras el Ejecutivo central apunta al cierre progresivo de los recursos de acogida, el Gobierno local prepara unas cuentas que siguen teniendo en la crisis de julio como eje central.

La retirada de los dispositivos temporales es una señal de normalización, pero la recuperación económica y de los servicios públicos continúan ocupando un lugar central en la planificación de Ceuta en todas sus dimensiones para 2027.