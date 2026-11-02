Ricardo Díaz, ingeniero, sobre el accidente de tren en Toledo: "Con el sistema ERTMS es muy difícil que esto hubiera pasado"

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LO ESENCIAL Las claves El catedrático Ricardo Díaz analiza el accidente ferroviario en Urda (Toledo) y señala que la tragedia se debió a un problema de seguridad y a la desatención en las barreras de protección. El experto explica que fallaron de forma encadenada el sistema automatizado LZB, la gestión del centro de control y las balizas de señalización y frenado diseñadas para líneas convencionales. El sistema LZB, de 1992, presenta incompatibilidades al comunicarse con trenes modernos como los Iryo, sufriendo interrupciones frecuentes en la línea Madrid-Sevilla. Díaz sostiene que la colisión se habría evitado de haber tenido instalado el sistema europeo de gestión de tráfico ERTMS o un sistema complementario de geolocalización.

Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales, habló en el programa de Antena 3, Espejo Público, sobre la tragedia ferroviaria en Urda, Toledo, con el choque de dos trenes que costó la vida a al menos 69 personas.

El de Urda es el segundo accidente ferroviario que sufren los españoles en un año, siendo el primero el de Adamuz. Así, muchos razonablemente se preguntan qué ocurre en la línea Madrid-Sevilla y por qué hay tantos accidentes.

El ingeniero, apoyado por cartulinas, explicó por qué son diferentes ambos accidentes y qué llevó a que el tren Renfe chocase contra el Iryo, recalcando que de haber priorizado la seguridad ferroviaria, dicha tragedia podría haberse evitado: "La falta de mantenimiento tiene un coste, en este caso 115 vidas", expuso.

Las barreras de seguridad

Díaz comenzó recalcando que la diferencia entre Adamuz y Urda es que el primero se debe a una "falta de mantenimiento". "Es como si fueras conduciendo con un coche que sabes que no has mantenido y que tiene las ruedas desgastadas", ejemplificó.

No obstante, añadió que el problema es que el accidente en Toledo es "mucho más grave", ya que "es un problema de seguridad, de desatención en los medios de seguridad": "Es como si ese mismo coche, además de tener los neumáticos desgastados, además voy sin frenos y sin volante", explicó.

Para explicarlo, se apoyó en cuatro cartulinas, cada una representando una de las barreras de seguridad. La primera, el sistema LZB, que "es un automatismo que bloquea inmediatamente", continuó explicando: "Todas las barreras tienen agujeros, pero esta funcionó porque, cuando se cae y no tenemos posibilidad de ver dónde están los trenes, se paraliza totalmente".

"Claro, si tú estás paralizado 170 veces en siete u ocho meses, estás paralizando la vía férrea una vez cada dos días, con lo cual tienes un problema de servicio", señaló el experto.

Ahora bien, en ese momento en que falla el LZB, se pasa a la siguiente barrera de seguridad: el operador de control, donde, según explicó el ingeniero, se da la orden de "marcha normal" en vez de "marcha a la vista".

Lo cierto es que, una vez se da la orden de "marcha normal", en caso de que exista un fallo, hay otras dos barreras de seguridad: "el BSL de baliza de señalización lateral automática y el ASA de frenado", según manifestó Díaz.

No obstante, estas dos barreras también "fallan", pero en este caso es por un problema de diseño más que por un error puntual.

"Estos dos sistemas son para líneas convencionales, ¿y qué ocurre? Pues que las balizas estaban situadas a más de 25 kilómetros y en lugar de tener un tren entre dos balizas para saber dónde está, no teníamos uno, teníamos dos trenes en dos balizas a más de 25 kilómetros", explicó el experto.

Cartulinas ilustrando las barreras de seguridad del sistema ferroviario y por qué fallaron en el accidente de Urda. Antena 3

"Si le das la orden a uno, el que está detrás, que arranque y el otro no puede arrancar, se golpea", resumió el ingeniero.

Teniendo esto en cuenta, Díaz señaló que esto no habría ocurrido si hubieran existido otras dos barreras: el sistema ERTMS y el de geolocalización. Presuntamente, dicho sistema no ha sido instalado en la línea Madrid-Sevilla por un ahorro de "37 millones de euros", que es lo que cuesta instalarlo.

El sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) combina balizas físicas situadas entre las vías y comunicaciones inalámbricas mediante la red ferroviaria GSM-R. Estas balizas transmiten información al ordenador de a bordo cuando el tren pasa por ellas, mientras que la radio permite intercambiar voz y datos con los sistemas de control ferroviario durante el recorrido.

Así, los equipos pueden supervisar las condiciones de circulación, controlar la velocidad y calcular cuándo es preciso frenar para respetar los límites establecidos. Dicho sistema está implantado en numerosos países europeos y en algunas líneas de España, como la de Madrid-Barcelona.

De esta manera, manifestó el experto que "el sistema LZB es de 1992, no está actualizado el sistema y los trenes modernos como los Iryo tardan mucho en reactivarse con este sistema, es como intentar que un software de 1992 se hable con uno de ahora".

"Si hubiera tenido el sistema ERTMS en la línea, esto no habría pasado, es decir, el Iryo habría arrancado", declaró Díaz, que además añadió que si hubiese existido otro sistema de geolocalización de trenes, la probabilidad de un accidente como el de Urda hubiese sido aún más remota.

"Con todas estas barreras, habría sido muy difícil que esto hubiese ocurrido", concluyó el ingeniero químico su análisis de la reciente tragedia ferroviaria.