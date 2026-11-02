Unos agentes de la Policía Nacional en una operación antidroga, en el Barrio de la Fama de Murcia, en una imagen de archivo. CNP

La Policía Nacional detiene a un hombre por matar a puñaladas a una mujer, de 45 años, en el Barrio de la Fama de Murcia

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 45 años en el Barrio de la Fama, en Murcia. El ataque se produjo con arma blanca en la calle Santa Rita, donde la víctima recibió varias puñaladas en el abdomen que le causaron la muerte. Una vecina presenció el apuñalamiento y dio la alarma al 112, pero los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer. La Brigada Provincial de Policía Judicial mantiene abiertas todas las hipótesis sobre las causas del crimen, incluida la violencia de género.

Una vecina vio a un hombre apuñalar a una mujer en el estómago, pasadas las nueve de la mañana de este lunes, y solo dos horas después la Policía Nacional ha informado de la detención del citado hombre como autor de una muerte violenta.

Tras presenciar el ataque, la vecina ha pedido asistencia sanitaria urgente para tratar de salvar a la víctima del ataque, perpetrado con arma blanca, y que yacía en el suelo en la calle Santa Rita de Murcia,

El aviso ha entrado en la centralita del 112, a las 9.34 horas de este lunes, pero cuando ha llegado una ambulancia del 061 con personal sanitario han certificado que la mujer, de 45 años, "no tenía pulso", según fuentes de Emergencias. "Había sido apuñalada varias veces en el abdomen".

De inmediato, se ha desplegado un fuerte dispositivo de búsqueda para dar con el sospechoso donde han participado zetas de la Policía Nacional y patrullas de la Policía Local de Murcia.

A las 11.22 horas de este lunes, la Jefatura Superior de Policía ha confirmado el arresto del autor de esta muerte violenta: "Policía Nacional informa de la detención en Murcia de un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en el Barrio de La Fama".

¿Violencia de género?

"Se ha iniciado una investigación para el total esclarecimiento de los hechos por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial". De momento, "todas las hipótesis están abiertas" acerca de las causas del ataque mortal con arma blanca, incluida la violencia de género.

Las primeras pesquisas van encaminadas a aclarar la relación que mantenía el agresor con la víctima para confirmar si se trata -o no- de un feminicidio. La Fama es una barriada de la capital del Segura marcada por la presencia de algunos puntos de venta de droga y de toxicómanos que consumen en narcopisos, de forma que también se explora esta vía.