El heredero marroquí inaugura el macropuerto de Nador, a 6 km de Melilla: 5.000 millones para ganar el Mediterráneo

La puesta en marcha de esta infraestructura aumentará la competencia directa con los puertos españoles de Algeciras y Valencia.

El complejo prevé la creación de hasta 90.000 empleos a medio plazo e incluye terminales de contenedores, hidrocarburos y gas natural licuado.

El megaproyecto cuenta con una inversión global de unos 5.400 millones de euros y busca posicionar a Marruecos como un centro logístico en el Mediterráneo.

El rey Mohamed VI cumplió lo prometido. La primera parte del puerto de Nador West Med, situado a poco más de 30 kilómetros de Melilla, ha entrado en funcionamiento antes de finalizar el mes de octubre.

No obstante, ha sido su hijo y heredero, el príncipe Moulay Hassan, quien se ha desplazado este sábado hasta la región para poner en marcha la primera terminal de contenedores y asistir a la descarga del primer contenedor de un buque comercial.

No es la primera vez que el joven príncipe asume un papel protagonista en la inauguración de una gran infraestructura portuaria. En 2019 ya representó a su padre en la apertura de Tanger Med 2, el complejo situado en el entorno del Estrecho de Gibraltar, frente a Ceuta. Una presencia con significado institucional que vuelve a situar al heredero en el centro de uno de los grandes proyectos estratégicos del país vecino.

La cuestión de Ceuta y Melilla sigue formando parte de las reivindicaciones territoriales de Marruecos, que considera ambas ciudades españolas territorios ocupados. Más allá de esta controversia y del conflicto del Sáhara Occidental, Rabat lleva años desarrollando una estrategia de posicionamiento internacional basada en grandes infraestructuras, captación de capital extranjero y acuerdos con las principales compañías del comercio marítimo mundial. Nador West Med es el nuevo exponente de esa apuesta.

El príncipe siguió las directrices de su progenitor, que el pasado 28 de octubre presidió en el Palacio Real de Rabat una reunión de trabajo dedicada al avance de este complejo portuario e industrial y a la ampliación de Tanger Med, con el lanzamiento de la construcción del nuevo puerto, Tanger Med 3.

Un proyecto de 5.000 millones

Nador West Med contempla una inversión global de 54.000 millones de dírhams, alrededor de 5.400 millones de euros, y aspira a convertirse en uno de los grandes centros logísticos y energéticos del Mediterráneo occidental.

La primera infraestructura que ha comenzado a operar es la Terminal Oriental. Cuenta con un muelle de 1.520 metros, un calado de 18 metros y 70 hectáreas de superficie. Su capacidad de manipulación alcanzará a los 3,5 millones de contenedores anuales en 2030.

La concesión para explotar esta terminal, que representa una inversión de casi 5.000 millones de dírhams, alrededor de 500 millones de euros, fue adjudicada a un consorcio integrado por Marsa Maroc, el cuarto mayor operador de terminales de contenedores de África; y Terminal Investment Limited, filial de MSC, la mayor compañía naviera de contenedores del mundo. El acuerdo contempla la explotación y el mantenimiento de las instalaciones durante 25 años.

El complejo contará también con una segunda terminal de contenedores, la Terminal Occidental, cuya entrada de funcionamiento está prevista para abril de 2027. Tendrá una capacidad de 1,8 millones de TEU (unidades equivalentes a contenedores de veinte pies) y una inversión de 3.000 millones de dírhams, alrededor de 300 millones de euros.

Su explotación ha sido adjudicada a otro consorcio formado por Marsa Maroc y CMA CGM, la tercera mayor compañía naviera de contenedores del mundo. La instalación dispondrá de 900 metros de muelles y 38 hectáreas de superficie.

En todo caso, el proyecto va mucho más allá del tráfico de contenedores. Nador West Med incorporará una terminal de carga general de 22 hectáreas, con capacidad para tres millones de toneladas y cuya puesta en marcha está prevista para diciembre de 2028.

Igualmente, dispondrá de una terminal de graneles sólidos con capacidad para siete millones de toneladas, prevista para junio de 2027, y una terminal de carga rodada (Ro-Ro) destinada al transporte de vehículos y mercancías sobre ruedas, que se entregó el pasado mes de septiembre.

A estas instalaciones se sumará un importante centro energético. El proyecto contempla una terminal de gas natural licuado (GNL), con capacidad para cinco mil millones de metros cúbicos con un muelle de 360 metros, además de una terminal de hidrocarburos con capacidad para 25 millones de toneladas y tres muelles de 125 metros. La puesta en marcha está prevista para abril de 2027.

La dimensión industrial del complejo se contempla con una plataforma logística de 700 hectáreas, para la que se han previsto 12.000 millones de dírhams de inversión privada, aproximadamente 1.200 millones de euros.

Las previsiones oficiales apuntan a la creación de 34.000 empleos directos e indirectos a corto plazo, especialmente para jóvenes, y de casi 90.000 a medio plazo, horizonte 2035-2036. La Casa Real marroquí también ha anunciado programas de formación adaptados a las necesidades de los nuevos sectores industriales y logísticos. El reto será determinar cuánto de esa inversión y de la actividad económica generada repercutirá realmente en la región oriental del país, históricamente menos desarrollada que otras zonas de Marruecos.

Competencia con España

La ubicación de Nador West Med no es casual. El puerto se integra en una estrategia que pretende reforzar la fachada mediterránea marroquí y mejorar las conexiones de una región que durante décadas ha tenido dificultades de comunicación con el resto del país.

Para ello, el proyecto contempla una línea ferroviaria de 49 kilómetros entre Selouane y Nador West Med y una autopista de 105 kilómetros desde Guercif. Estas infraestructuras permitirán conectar el complejo con los principales ejes de transporte nacionales y facilitar la llegada de mercancías desde el interior.

El precedente es Tánger Med. El puerto situado en el entorno de Gibraltar frente a Ceuta ha demostrado la capacidad de Marruecos para hacerse un hueco en el tráfico marítimo internacional. En 2025 movió 11,1 millones de contenedores en uno de los principales nodos de transbordo del Mediterráneo.

Con Nador West Med, Rabat amplía esa red y abre un nuevo escenario para los puertos españoles, especialmente Algeciras y Valencia. En diciembre de 2024, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, reconoció que las instalaciones portuarias marroquíes eran rivales muy potentes para España.

Evidentemente, la estrategia diseñada desde el Palacio Real no se limita al Mediterráneo. Marruecos desarrolla una red de grandes infraestructuras portuarias que incluye Tanger Med, en el norte; Nador West Med, en el Mediterráneo oriental, y Dajla Atlántico, en la fachada atlántica, frente a las Islas Canarias. El objetivo es posicionar al país como plataforma logística entre Europa, África, Asia y Oriente Medio.

La propia Casa Real ha explicado que Nador West Med pretende aprovechar las ventajas geográficas del Reino para captar nuevas cuotas del comercio marítimo internacional y crear centros portuarios capaces de impulsar el desarrollo económico de sus respectivas regiones.

La apuesta, además, no se desarrolla al margen de las empresas españolas. El grupo Boluda participa en el negocio de remolque portuario a través de West Med Towage, una sociedad conjunta con Marsa Maroc que prestará servicios de asistencia a los buques en las nuevas instalaciones.

Es una de las paradojas de este proyecto, mientras Marruecos amplía su capacidad para competir con los grandes puertos españoles, compañías de nuestro país encuentran también oportunidades de negocio en el desarrollo de sus infraestructuras.

La evolución de Nador West Med será especialmente relevante para el sistema portuario del entorno mediterráneo y para las conexiones comerciales con Canarias. La aparición de nuevos centros de transbordo en el norte de África puede modificar los flujos de mercancías y obligar a las instalaciones españolas a reforzar su competitividad.

A poco más de 30 kilómetros de Melilla, el nuevo puerto ya ha comenzado a funcionar. La inauguración de Moulay Hassan marca el inicio de una operación de dimensiones muchos mayores: la de un Marruecos que quiere dejar de ser únicamente un punto de paso entre continentes para convertirse en uno de los principales centros de comercio marítimo internacional.